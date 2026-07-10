「第108屆獅子會國際年會」圓滿舉行

獅子會年會榮譽主席暨國際獅子會前會長譚榮根博士對六大洲到來的近兩萬名獅友賓客表示熱烈歡迎。是次年會的成功舉辦，彰顯香港連通全球的國際優勢與包容開放的城市魅力。他更表示，不少海外獅友對香港認識不多，透過本次活動親身到訪，親眼見證香港穩定繁榮的真實面貌，感受城市良好營運環境，這份親身體會遠勝一切。

獅子會年會地區委員會主席、港澳303區前總監陸嘉暉獅兄表示：「作為全球獅子會年度重點盛事，本屆年會匯聚交流、傳承與公益實務。大會邀請資深嘉賓圍繞領導力、社區服務、公益創新分享前沿思路；同時開設多場研討論壇，供各地獅友交流服務方案、借鑒成功案例，將所學帶回分會落地，整體提升全球獅子服務質素。」

年會另一重點是「龍之夜」晚宴，逾2,000名華人獅友身穿典雅的中國傳統服飾出席，展現中華服飾之美及文化底蘊。活動透過沉浸式文化展示，讓來自世界各地的參與者近距離體驗中華文化的獨特魅力，促進跨文化交流與相互理解。

此外，年會亦創下一項世界紀錄，由來自全球六大洲約4,000名獅友同時進行太極演練，場面壯觀，成功締造全新SDG世界紀錄。太極作為中國傳統體育項目，講求剛柔並濟及天人合一，是次活動有助推廣全民運動。更重要的是，活動以體育文化為載體，呼應聯合國可持續發展目標10.2，倡導不分年齡、性別、殘疾、種族、族裔、出身、宗教或經濟狀況的共融理念，推動建設包容、多元的社會環境，促進公益精神與國際可持續發展目標的有機結合。

港澳303區總監袁秀齡表示：「國際年會是獅子會最具影響力的全球交流平台之一。年會三度在香港成功舉行，充分體現國際社會對香港在公益領域影響力的肯定，亦彰顯獅子會在港七十年來深耕服務的成果。展望未來，全球獅友將繼續秉持年會所凝聚的團結精神，深化公益服務、加強國際交流、弘揚優秀文化，以多元行動回饋社會，推動全球公益事業持續發展。」

是次年會不僅為一項具規模的國際公益及文化盛事，亦為香港會議展覽、旅遊及相關服務行業帶來實質經濟效益。活動期間，近20,000名訪港與會人士預計帶來約4億至5億港元的旅遊消費，惠及酒店住宿、餐飲、零售、交通及文娛等多個行業。同時，年會所帶來的國際曝光，有助進一步鞏固香港作為國際都會及多元文化城市的形象，並展示本港完善的會展基建及專業的活動統籌能力。透過大型盛事帶動旅遊發展，進而促進經濟增長及提升國際競爭力，形成良性互動，為香港長遠發展注入持續動力。

關於國際獅子會

成立於1917年，國際獅子會由國際獅子會總會與國際獅子會基金會組成，是世界上最大的服務性分會組織。透過遍佈於全球200個國家和地區50,000個分會內140萬名會員的服務，加上基金會提供補助經費，獅友致力解決社區及全球所面對的重大難題。

關於國際獅子會中國港澳 303 區

國際獅子會由1955年開始服務港澳市民，中國港澳303區由國際獅子總會於1960年成立，鼓勵人們不論個人酬報或利益，竭誠為社會服務，服務人群，同情貧苦和濟弱扶危，在過去70年間蓬勃發展並獲得廣大人士認同。國際獅子會中國港澳303區現共有獅子會130個及青少年獅子會84個，會員人數超過4,000多名。

SOURCE 國際獅子會中國港澳303區