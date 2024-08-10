11,000位世界金融保險精英齊聚吉隆坡，國際龍獎IDA會員共享榮耀時刻

10 8月, 2024, 08:00 CST
集智慧、享榮譽的保險知識學習與榮耀盛典
馬來西亞吉隆坡2024年8月10日 /美通社/ -- 第15屆世界華人保險大會暨2024國際龍獎IDA年會於2024年8月9～12日於馬來西亞國際貿易會展中心MITEC盛大舉行開幕典禮，本屆大會主題為「境由心生（CHANGE YOUR MINDSET REFRAME YOUR FUTURE）」，指一切境遇，皆由你我的內心世界而定，面對充滿變革的時代，需要以更加開放且前瞻的心態、更加創新的思維來推動世界金融保險事業的發展。
本屆大會也結合第26屆全國華語壽險研討會共同舉辦，有超過來自17個國家與地區、逾250家金融保險機構，超過11,000餘位來自世界各地的世界金融保險精英們參與學習盛會，致力於打破語言隔閡，呈現中文翻譯多國語言盛況，實現更好地文化溝通，建構更加開放、多元的交流平台；大會主場、分場、各論壇多達近80場，近120位大會專題發言貴賓、大會講師、分享代表等無不慷慨解囊，無私分享與交流，共同探討世界金融保險業關注等諸多議題，進行一場集智慧、享榮譽的知識學習與榮耀盛典。
同時，本屆大會頒發出2位世界華人保險終身成就獎得主，其一為大東方控股集團總裁許福成先生，以及保誠保險資深業務總監甘志明先生，兩位終身成就獎得主皆奉獻行業超過40年，致力於推動世界金融保險業的專業發展與規劃經營，奉為世界金融保險業的學習楷模與崇高典範。
超過16萬3,000名世界金融保險精英嘉勉尊榮
追求卓越實現自我價值
為提升世界金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位，保險行銷集團自1998年第二屆世界華人保險大會上宣布設立國際龍獎IDA，2000年於中國香港頒發獎項，秉持「典範･完美･尊貴」之理念，形塑出優秀保險從業人員的畫像，自創設25年來，每年吸引世界無數金融保險精英爭取榮耀，申請者與年俱增，是世界金融保險業界的崇高榮譽獎項。
截至2024年，全世界已有超過16萬3,000名世界金融保險精英嘉勉尊榮，追求卓越實現自我價值。同時，自2011年第一支IDA百人團隊誕生，自此帶動各國家地區優秀的組織團隊，將IDA百人團隊設為挑戰目標，至今已有25支團隊榮獲國際龍獎IDA百人團隊榮譽。
2024年8月10日，國際龍獎IDA執行委員會為優秀的國際龍獎IDA會員，舉辦「龍之夜」與「榮耀禮讚」頒獎典禮。2024年當年度IDA的獲獎會員人數達2萬3,093人，創下新紀錄；其中，有12支卓越團隊獲得IDA百人團隊榮譽，其中宏利人壽保險（國際）有限公司南九龍區除在2011年創下世界紀錄完成IDA千人團隊佳績外，更在今年度IDA百人團隊連續12年獲獎，賦予其「國際龍獎IDA世紀傳奇百人團隊」榮譽稱號。
透過教育與榮譽
推動金融保險機構與組織團隊業務產能與組織升級
再者，經過25年的累積，國際龍獎IDA執行委員會梳理出多項極具意義與價值的數據結論，並於日前在中國香港舉辦「2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名發布會」、出版《2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名數據公告》，以提供世界各金融保險機構及業務團隊經營指引與參考，進而推動金融保險機構與組織團隊業務產能與組織升級。
且為了凝聚全球國際龍獎IDA會員的成功經驗與智慧，IDA高研院依循保險行銷集團的使命，致力於打造世界金融保險從業者在線終身教育第一平台，創設《IDA高研院･院制課》在本屆大會現場進行首發宣告，提供專業化、體系化的在線教育學院制課程，期許透過嚴謹的教育機制、體系化的教學內容與完善的教學服務，協助金融保險從業人員建構全面的金融保險知識體系與行銷管理實戰技巧，進而永續經營保險事業。
大會也與學員相約，2025年8月9〜12日於阿布達比國際龍獎IDA年會、2026年8月7〜10日於中國香港第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會，期望與學員再相聚，《拚》出未來，邁向《專業時代》。
點擊連結了解更多：https://www.ida1998.com/
SOURCE 世界華人保險大會
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