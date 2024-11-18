倒數兩天：香港時裝薈11月20日盛大登場

亮點活動：精彩節目搶先看

「時尚聯盟 –引領工裝美學」開幕典禮及一系列活動

「時尚聯盟 – 引領工裝美學」活動將於11月20日至27日在深水埗的DX設計中心隆重登場，為香港時裝薈拉開序幕。活動將深入探索工裝的實用性與時尚魅力，內容包括展覽、工作坊和交流環節，向觀眾展現工裝在廣泛時上領域的寶貴歷史和多面性，探索以創新方式將工裝元素融入時裝設計。

VIRTUOSE：高級訂製服的藝術及COUTURE REVERIE

將於11月25日在中環The Henderson舉行的 「VIRTUOSE：高級訂製服的藝術」將以時裝表演展示四位國際知名設計師的高級訂製作品，「Couture Reverie」將於11月27日至12月4日在中環雪廠街10號新顯利大廈地下6號店舉行高級訂製服裝展覽，藉此締造一個欣賞全球高級訂服製設計師卓越工藝的難得機會，讓觀賞者感受時裝的詩式話語。來自高級訂製服發源地 - 法國的設計師Charles de Vilmorin以大膽而充滿表現力的刺繡與鮮明色彩著稱，為高訂作品賦予藝術性與前衛風格；來自荷蘭的Mohamed Benchellal擅長建築式設計，其流動的剪影與精緻的褶皺展現出摩洛哥文化的深厚底蘊；內地設計師陳采尼將中國傳統元素與現代巴黎美學融合，創造出東西方美學和諧共存的服裝作品；香港設計師郭子鋒則呈現出未來感，以非傳統材質和精準剪裁打造出強而有力的超現實輪廓。

時尚高峰（香港）2024

以「永續時尚業務」為主題的「時尚高峰（香港）2024」 將於11月26日在香港故宮文化博物館舉行，探討推動永續時尚業務的各種方式 。 除此之外，矚目活動還包括三場時裝表演，第一場於11月27日舉辦以「穿越時空 」為題，涵蓋五個國家或地區設計師的國際時裝匯演 ; 11月28日第一場以「時光倩影 」為題的香港青年設計師時裝匯演及同日第二場以「活力香港」為題的香港品牌時裝匯演。時尚高峰（香港）2024更在啟德AIRSIDE GATE33 藝文館首次開設為期一個月的「Fashion Summit 時尚作品快閃店」，以此鼓勵及支持設計師經營可持續時尚業務。

風華迴響 - 上海灘三十年

為慶祝品牌成立30週年，上海灘與元創方攜手呈獻「上海灘的過去、現在與未來」展覽（11月27日至12月15日），以珍貴典藏及全新設計重溫品牌歷程。中國攝影師陳漫將主持座談會，分享她與上海灘的創意合作，從2012年的經典宣傳照到2024秋冬系列設計，讓觀眾有機會深入了解品牌的風格演進。

MOTIFX – 賦活中國古典紋化迎接現代設計

「MOTIFX – 賦活中國古典紋化迎接現代設計」展覽將於11月28日至12月29日在K11 MUSEA舉行，展示過百款由年輕設計師和藝術家創作的圖案及作品，為傳統美學注入全新活力。活動包含專題討論會，邀請吳海燕教授、上海灘等代表深入探討傳統與創新之間的交融，讓觀眾體驗中華文化的永恆魅力。

VOGUE LOVES HONG KONG CELEBRATION

將於11月28日舉行的「VOGUE Loves Hong Kong Celebration」將以星光熠熠的晚會掀起時尚熱話，將出席的國際級名人及時尚達人包括韓國演員魏化儁、前2NE1成員CL、出演Emily in Paris的演員Lucien Laviscount、荷里活影星Naomi Scott、日本模特兒木村光希，以及奧運滑雪選手兼模特兒谷愛凌，勢必讓香港的時尚舞台大放異彩。

FASHION ASIA HONG KONG 2024

「FASHION ASIA HONG KONG」再度成為城中時尚焦點，聚焦亞洲設計與工藝之美。今年的「時尚未來論壇」將於11月29日在香港瑞吉酒店舉行，邀請到來自時尚界的知名講者及重量級嘉賓包括老佛爺百貨中國首席執行官 Nicolas Morineaux、美國時裝設計師協會 (CFDA) 副主席Prabal Gurung、上海服裝設計協會常務副會長呂曉磊女士、Selfridges創意執行董事Laura Weir以及時裝設計師 Phillip Lim等，探討從市場趨勢到工藝與數位創新的重要性。展示本年度「亞洲十大焦點設計師」的十位獲獎設計師Grace Ling、Juntae Kim、KWK by Kay Kwok、Markgong、Oude Waag、Raxxy、Ruohan、Setchu、Tanakadaisuke及Ya Yi的作品。此外，展覽還將展示歷屆獲獎的「亞洲十大焦點設計師」，包括 Chenpeng、Christian Stone、Feng Chen Wang、Louis Shengtao Chen、pillings、Ponder.er、Pronounce、Reverie by Caroline Hú、Shuting Qiu 及 Windowsen。展覽以「SOUNDSTITCH」為主題，將時尚與音樂完美融合，為觀眾帶來一場深刻的多感官體驗。

香港時裝薈之活動精彩紛呈，內容豐富，歡迎業內人士及公眾人士參與。如需完整節目表及最新消息，請瀏覽香港時裝薈官方網站www.hongkongfashionfest.com

以上活動詳情如有更改，恕不另行通知。

<完>

關於香港時裝薈

香港特別行政區行政長官在《2023年施政報告》中提出由2024年起每年舉辦「香港時裝設計周」，匯集不同時裝設計盛事，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處積極與本地和海內外時裝設計、服裝業界和其他相關持份者，一起商討落實細節，引入嶄新元素，為不同時裝設計活動創造協同效應。

香港時裝設計周以「香港時裝薈」作為品牌，首屆香港時裝薈的主要活動會在2024年11月20日至12月4日在香港多個文化地標和設計及時裝焦點場地舉行。匯集不同類型的時裝設計活動，涵蓋範圍廣泛，精彩紛呈。香港特別行政區政府鋭意將全新旗艦香港時裝薈發展為年度盛事系列，打造香港成為亞洲時裝設計中心。

網頁: www.hongkongfashionfest.com

Facebook: https://www.facebook.com/hkfashionfest

Instagram: https://www.instagram.com/hkfashionfest

YouTube: https://www.youtube.com/@hkfashionfest

關於文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

免責聲明：在本刊物／活動內表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。

SOURCE Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA)