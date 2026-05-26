1291 Group 收購 IPG，加強美洲全球財富保障業務

蘇黎世2026年5月26日 /美通社/ -- 1291 Group 是創立於瑞士的獨立保險經紀機構，專注為高淨值家庭及其專業顧問提供財富保障與人壽保險方案，現已收購 International Planning Group (IPG)。

是次交易讓 1291 Group 得以立足美國市場——即全球最大的人壽保險市場，同時亦能觸及美國境內保險公司及產品。

Marc-André Sola

是次收購將推動 1291 Group 於美洲全境的業務增長，深化其在傳統人壽保險領域的佈局，強化其於定制方案方面的既有專長，並將 IPG 現有客戶與合作夥伴關係納入集團旗下。

對全球凡與美國有所連繫的高淨值家庭而言，集團藉此得以提供更全面及更深入的專業支援，協助建構可長遠運作的合規財富架構。

IPG 是國際人壽保險業的先驅，專門為高淨值家庭提供以人壽保險為基礎的高端財富架構策略，同時為全球企業設計高級管理人員福利方案。

1291 Group Americas 將暫以 IPG 現有品牌名義營運 IPG，並作為其全資附屬公司。 藉此確保為客戶及顧問提供無縫銜接的持續服務。 交易條款未有披露。

1291 Group 創辦人 Marc-Andre Sola 表示：「我們深感榮幸，能夠延續這家先驅公司的傳承；公司在美洲、亞洲及中東的傳統人壽保險領域中，一直發揮著舉足輕重的作用。 集雙方之所長，我們正締造一個更為堅實、覆蓋更廣、實力更強的平台，以服務家庭客戶及顧問。」

IPG 創辦人 Jon Baker 表示：「我相信 1291 Group 對客戶、團隊以及我們多年來用心經營的各方關係而言，都是正確之選。 雙方業務相輔相成，共同秉持以客為先的文化理念。 我期待未來能夠繼續提供服務，保持穩定發展。」

1291 Group Americas 行政總裁兼集團產品主管 Peter Guglietta（此前在 IPG 任職 19 年）補充表示：「對於能夠領導美洲的新業務，我既欣喜不已，也感到榮幸萬分。 是次收購將締造出業內無可比擬的機構。 我們將一如既往，專注提供無縫銜接的持續服務，並憑藉更卓越的能力，服務美洲各地客戶。」

關於 1291 Group

1291 Group 提供人壽保險與財富保障方案，守護家族財富代代相傳。 我們於全球廣設辦事處，在超過 35 個國家持有牌照，並在 60 多國提供稅務合規方案，以本地洞察融合環球視野，憑明晰與審慎之道，引領家庭及其顧問駕馭複雜多變的金融版圖。

關於 IPG

IPG 數十年來一直為整個美洲提供專業的保險方案，尤其擅長為高淨值個人及家庭設計以人壽保險為基礎的高端財富架構及財富傳承規劃策略。

傳媒聯絡人：

Anthony Hopson

市場推廣主管

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SOURCE 1291 Group