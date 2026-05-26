1291 Group Mua Lại IPG, Củng Cố Năng Lực Bảo Vệ Tài Sản Toàn Cầu Trên Khắp Châu Mỹ

ZURICH, ngày 26 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- 1291 Group - công ty môi giới bảo hiểm độc lập được thành lập tại Thụy Sĩ chuyên cung cấp các giải pháp bảo vệ tài sản và bảo hiểm nhân thọ dành cho các gia đình có giá trị tài sản ròng cao cùng các cố vấn chuyên môn của họ - đã mua lại International Planning Group (IPG).

Thương vụ này giúp 1291 Group có được khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường Mỹ - thị trường bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới - đồng thời tiếp cận các công ty bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm có trụ sở tại Mỹ.

Marc-André Sola

Thương vụ mua lại này thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của 1291 Group trên khắp Châu Mỹ, tăng cường mức độ hiện diện của công ty trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ truyền thống, đồng thời bổ trợ cho chuyên môn sẵn có về các giải pháp tùy chỉnh, bên cạnh việc đưa các khách hàng và đối tác hiện hữu của International Planning Group vào 1291 Group.

Đối với các gia đình có giá trị tài sản ròng cao trên toàn thế giới có liên hệ với Hoa Kỳ, thương vụ này giúp 1291 Group cung cấp nhiều hỗ trợ hơn và chuyên sâu hơn trong việc xây dựng các cấu trúc tuân thủ pháp luật và được thiết kế cho mục tiêu dài hạn.

IPG là đơn vị tiên phong trong ngành bảo hiểm nhân thọ quốc tế, chuyên cung cấp các chiến lược bảo hiểm nhân thọ phức tạp nhằm cơ cấu tài sản cho các gia đình có giá trị tài sản ròng cao, đồng thời cung cấp các giải pháp phúc lợi dành cho lãnh đạo của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

1291 Group Americas sẽ tạm thời vận hành IPG dưới thương hiệu hiện tại của công ty với tư cách là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Cách này đảm bảo sự liền mạch cho các khách hàng và cố vấn. Các điều khoản tài chính không được công bố.

Marc-Andre Sola, Nhà Sáng Lập 1291 Group, cho biết: "Chúng tôi vinh dự được tiếp nối di sản của công ty tiên phong này. Công ty này đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ truyền thống trên khắp Châu Mỹ, Châu Á và Trung Đông. Khi kết hợp thế mạnh của mỗi bên, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng vững chắc hơn nhiều, với phạm vi tiếp cận và năng lực vượt trội hơn dành cho các gia đình và cố vấn mà chúng tôi phục vụ".

Jon Baker, Nhà Sáng Lập IPG, nhận định: "Tôi tin tưởng rằng 1291 Group là bước đi phù hợp dành cho khách hàng, đội ngũ của chúng tôi và các mối quan hệ mà chúng tôi đã dày công xây dựng. Hai doanh nghiệp này bổ trợ nhiều cho nhau khi có cùng văn hóa đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Tôi hy vọng sự phục vụ tận tâm và tính ổn định sẽ tiếp tục được duy trì sau thương vụ này".

Peter Guglietta, Giám Đốc Điều Hành của 1291 Group Americas và Giám Đốc Sản Phẩm của 1291 Group (trước đây đã làm việc tại IPG trong 19 năm), cho biết thêm: "Tôi vừa cảm thấy hào hứng vừa cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt doanh nghiệp mới tại Châu Mỹ. Thương vụ mua lại này sẽ tạo nên một tổ chức không có đối thủ trong ngành. Chúng tôi vẫn tập trung vào việc đảm bảo cung cấp dịch vụ liên tục liền mạch, đồng thời tận dụng các năng lực được nâng cao để phục vụ khách hàng trên khắp Châu Mỹ".

Giới Thiệu về 1291 Group

1291 Group cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và bảo vệ tài sản nhằm bảo vệ tài sản gia đình qua nhiều thế hệ. Với các văn phòng trên toàn thế giới, chúng tôi được cấp phép hoạt động tại hơn 35 quốc gia và cung cấp các giải pháp tuân thủ quy định thuế tại hơn 60 quốc gia, mang đến chuyên môn toàn cầu kết hợp với hiểu biết địa phương, đồng thời dẫn dắt các gia đình và cố vấn của họ vượt qua bối cảnh tài chính phức tạp một cách rõ ràng và kín đáo.

Giới Thiệu về IPG

IPG đã cung cấp các giải pháp bảo hiểm chuyên biệt trên khắp Châu Mỹ trong nhiều thập kỷ, với thế mạnh đặc biệt về các chiến lược bảo hiểm nhân thọ phức tạp nhằm phục vụ việc cơ cấu tài sản và lập kế hoạch chuyển giao tài sản cho các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cao.

