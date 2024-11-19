圭賢將於12月啟「COLORS」亞洲巡演

首爾場次的門票開售僅5分鐘便全數售罄，充分證明了圭賢始終如一的高人氣。門票的熱銷也引發了外界對其他城市演出的高度期待。高雄場次的門票將於11月23日開售，其他城市的售票日期將陸續公布。

這是圭賢繼今年早些時候的首次個人亞洲巡演大獲成功後，第二次舉辦個人亞洲巡演。今年早些時候，他同樣走訪了9座城市。而此次全新巡演特別新增了澳門和馬尼拉兩站，以回饋長期以來熱切期待的更多國際粉絲。這也是他首次以個人身份在這兩座城市舉辦演唱會。

「COLORS」同時也是圭賢首張全長專輯的名稱，專輯將於11月27日正式發行。在此次巡演中，圭賢不僅將回顧他音樂生涯的經典曲目，還將首次現場演繹新專輯中的作品。這位全能藝術家將通過標誌性抒情曲、舞曲和流行歌曲，以及音樂劇選段，展示他多樣的音樂風格。憑借其絲滑般的嗓音與無與倫比的舞台表現力，他有望鞏固其作為天生舞台型藝術家的地位，吸引大批觀眾前來欣賞這場高水準的音樂盛宴。

在《COLORS》正式發行前，圭賢將發布8支預熱歌曲視頻，為粉絲帶來更多期待。

SOURCE Antenna