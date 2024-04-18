第135屆廣交會為技術創新產品打造展示舞台

18 4月, 2024, 09:22 CST
廣州2024年4月17日 /美通社/ -- 在消費者重品質、重體驗、重創新的多樣化需求驅動之下，各領域優質企業紛紛踏上了以技術創新為引擎的轉型之路。第135屆廣交會也聚焦這一熱點趨勢，匯聚一眾專注技術研發的優質企業，以一系列集結新技術的新能源、新材料、照明等諸多領域的前沿產品，響應全球對創新解決方案的關注。
廣東金源光能股份有限公司專注於光伏新能源及儲能應用、LED封裝和LED照明的核心技術攻關，開發了高轉換效率多主柵（MBB）高效光伏組件，光伏組件總產能達到1.5GW。此次金源在廣交會上展出的太陽能照明產品，可實現市電與太陽能充電互補，擁有高光效、高顯色性、高均勻度、超長壽命、超長工作時長等多種優勢。搭配自主研發智能控制系統，該產品可根據實際情況進行自動調節，實現商用、民用和工程全覆蓋。瞭解產品更多資料，請點擊https://goo.su/J2yNWz。
現代科技產品如何降低運行噪音以提高生活質量，是消費者與企業所共同關注的問題。廣州萬居隆電器有限公司深耕製冷與采暖、新能源領域多年，在靜音技術、產品能效、設備材質耐腐蝕性等多方面的核心技術均處於行業領先地位。此次萬居隆在廣交會展出的R290一體式空氣能熱水器、7kW R290整體式水機等系列產品，是其技術研發成果的集大成者。其中，7kW R290整體式水機應用極致靜音專利技術，在A7W55工況下，在國際知名第三方認證機構Intertek噪音實驗室測得聲功率僅為53.5dB(A)。獲取更多產品，請點擊https://goo.su/LzLgM。
廣東熱浪新材料科技有限公司作為一家專注於高分子新型實體面材的高新技術企業，此次攜旗下國際品牌杜麗家（Durasein）、創新研發的紋路板、新色系顆粒板等多款實體面材產品亮相廣交會。其中，大顆粒水磨石產品是熱浪對亞克力實體面材紋路的一次創新性研發。通過調整表面顆粒大小和分佈，該產品即保留了水磨石的經典美感，又兼顧了消費者追求的現代感與時尚感。依托韋伯水研磨機的硬核技術加持，以及熱浪自研的板材熱彎工藝，該款產品在色彩紋路的一致性和穩定性方面均有著絕佳表現。瞭解企業更多信息，請點擊https://goo.su/YFGety。
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SOURCE 廣交會
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