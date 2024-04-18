第135屆廣交會為技術創新產品打造展示舞台

廣州2024年4月17日 /美通社/ -- 在消費者重品質、重體驗、重創新的多樣化需求驅動之下，各領域優質企業紛紛踏上了以技術創新為引擎的轉型之路。第135屆廣交會也聚焦這一熱點趨勢，匯聚一眾專注技術研發的優質企業，以一系列集結新技術的新能源、新材料、照明等諸多領域的前沿產品，響應全球對創新解決方案的關注。

廣東金源光能股份有限公司專注於光伏新能源及儲能應用、LED封裝和LED照明的核心技術攻關，開發了高轉換效率多主柵（MBB）高效光伏組件，光伏組件總產能達到1.5GW。此次金源在廣交會上展出的太陽能照明產品，可實現市電與太陽能充電互補，擁有高光效、高顯色性、高均勻度、超長壽命、超長工作時長等多種優勢。搭配自主研發智能控制系統，該產品可根據實際情況進行自動調節，實現商用、民用和工程全覆蓋。瞭解產品更多資料，請點擊https://goo.su/J2yNWz。