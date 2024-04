135. Canton Fair zeigt Innovationen: Bühne frei für bahnbrechende Technologieprodukte

GUANGZHOU, China, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der die Verbraucher auf Qualität, Erlebnis und Innovation Wert legen, setzen führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf eine technologiegestützte Transformation. Die 135. China Import and Export Fair („Canton Fair" oder „Messe") unterstreicht diesen Trend, indem sie Spitzenunternehmen zusammenführt, die sich auf technologische Forschung und Entwicklung konzentrieren. In den Kategorien New Energy und New Materials werden richtungweisende Produkte vorgestellt, die der weltweiten Nachfrage nach innovativen Lösungen gerecht werden.

Guangdong Jinyuan Solar Energy Co., Ltd., das sich technologischen Durchbrüchen in den Bereichen Photovoltaik-Speicheranwendungen sowie LED-Verpackung und -Beleuchtung widmet, hat hocheffiziente Photovoltaik-Module mit Multi-Busbar-Technologie (MBB) und einer Gesamtproduktionskapazität von 1,5 GW entwickelt. Die auf der Messe präsentierten Solarbeleuchtungsprodukte können die Netzstromversorgung durch die Aufladung mit Solarenergie ergänzen. Sie bieten eine hohe Lichtausbeute, einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI), eine gleichmäßige, lange Lebensdauer und lange Betriebszeiten sowie ein unabhängig entwickeltes intelligentes Steuerungssystem für umfassende kommerzielle, private und technische Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/J2yNWz.

Die modernen technischen Annehmlichkeiten stellen uns vor die Herausforderung, die Betriebsgeräusche zu reduzieren, um die Lebensqualität zu verbessern – ein Anliegen, das sowohl Verbraucher als auch Unternehmen teilen. GZ Dotels Electric Appliances Co., Ltd., ein Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Kühlen und Heizen sowie neuer Energietechnologien, ist mit seinen Fortschritten bei geräuscharmen Technologien, Produkteffizienz und korrosionsbeständigen Materialien führend in der Branche. Zu den ausgestellten Produkten gehören der integrierte R290-Luft-Wärmepumpen-Wassererhitzer und eine 7 kW R290-All-in-One-Wassermaschine – zwei Beispiele für die Forschungs- und Entwicklungsleistungen des Unternehmens. Die 7 kW R290-Einheit arbeitet mit modernster Silent-Patent-Technologie, die unter A7W55-Bedingungen im international anerkannten Lärmlabor von Intertek einen Schallleistungspegel von nur 53,5 dB(A) erreicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/LzLgM.

Guangdong Relang New Material Technology Co., Ltd., spezialisiert auf polymere feste Oberflächenmaterialien, stellt seine internationale Marke Durasein, neue Farbreihen von Partikeloberflächen und andere feste Oberflächenprodukte auf der Messe vor. Terrazzo-Produkte mit großen Partikeln zeigen den innovativen Ansatz des Unternehmens für feste Acryl-Oberflächentexturen. Durch die Anpassung der Partikelgrößenverteilung behalten diese Produkte die klassische Terrazzo-Ästhetik und die Textur bei, während sie zugleich den von den Verbrauchern gewünschten modernen Stil aufweisen. Unterstützt durch die erweiterte Weber-Wasserschleiftechnologie und das proprietäre thermische Biegeverfahren von Relang überzeugen diese Produkte mit ihrer gleichbleibenden Farbtextur und Stabilität. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/YFGety.

Die 135. Canton Fair fungiert als Plattform für die Präsentation von Hightech-Innovationen branchenführender Unternehmen, die sich der Forschung und Entwicklung von Innovationen widmen. Für weitere Informationen der diesjährigen Auflage registrieren Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2389685/image_5003628_39262837.jpg