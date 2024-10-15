第136屆廣交會參展企業和活動數量創新高，力促全球貿易發展

本屆展會將繼續深耕數字化創新，推出虛擬數字人、廣交會APP等18項線上參展新功能。線上展覽規模顯著擴大，吸引了約4.8萬家企業參展，上傳產品達375萬件，較上屆企業數和產品數分別增長60%和50%。展會旨在通過專場產品發佈、現場直播等創新手段，向全球推廣品牌。

本屆展會還實現新的里程碑，將舉辦超過750場貿易促進活動。這些豐富多彩的活動旨在助力企業洞悉行業趨勢和國際市場動態，從而精準對接業務需求，開展高效貿易合作。同時，廣交會攜手全球實體企業和跨國巨頭，在美國、法國、巴西、印尼、肯尼亞、澳大利亞等65個國家和地區舉辦250餘場"貿易橋樑"對接活動。此外，還將舉行近400場新品發佈活動，覆蓋工業製造、電子、家電、汽車、時尚等13個行業領域。

廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家透露，截至10月9日，第136屆廣交會已吸引12.5萬名境外採購商預登記，同時有223家全球頂尖零售商確認參展，較上屆同期增長24%。海外採購商的熱情參與彰顯了國際商界對中國產品的信賴，廣交會將繼續擔當中國製造商與全球市場間的關鍵紐帶。

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SOURCE 廣交會