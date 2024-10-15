第136屆廣交會參展企業和活動數量創新高，力促全球貿易發展

新聞提供者

廣交會

15 10月, 2024, 13:43 CST

廣州2024年10月15日 /美通社/ -- 第136屆中國進出口商品交易會（廣交會）10月15日至11月4日在中國廣州舉行，其參展企業和活動數量再攀新高。本屆廣交會採用線上線下融合辦展，分三期進行，旨在推動高質量發展，進一步擴大對外開放。

本屆廣交會展覽總面積達155萬平方米，共設55個展區，約74000個展位。線下參展企業逾3萬家，其中出口企業2.94萬家，較上屆增長近800家。值得注意的是，有近4600家企業為首次亮相。

(PRNewsfoto/Canton Fair)
(PRNewsfoto/Canton Fair)

本屆展會將繼續深耕數字化創新，推出虛擬數字人、廣交會APP等18項線上參展新功能。線上展覽規模顯著擴大，吸引了約4.8萬家企業參展，上傳產品達375萬件，較上屆企業數和產品數分別增長60%和50%。展會旨在通過專場產品發佈、現場直播等創新手段，向全球推廣品牌。

本屆展會還實現新的里程碑，將舉辦超過750場貿易促進活動。這些豐富多彩的活動旨在助力企業洞悉行業趨勢和國際市場動態，從而精準對接業務需求，開展高效貿易合作。同時，廣交會攜手全球實體企業和跨國巨頭，在美國、法國、巴西、印尼、肯尼亞、澳大利亞等65個國家和地區舉辦250餘場"貿易橋樑"對接活動。此外，還將舉行近400場新品發佈活動，覆蓋工業製造、電子、家電、汽車、時尚等13個行業領域。

廣交會副主任兼秘書長、中國對外貿易中心主任儲士家透露，截至10月9日，第136屆廣交會已吸引12.5萬名境外採購商預登記，同時有223家全球頂尖零售商確認參展，較上屆同期增長24%。海外採購商的熱情參與彰顯了國際商界對中國產品的信賴，廣交會將繼續擔當中國製造商與全球市場間的關鍵紐帶。

欲瞭解本屆廣交會的更多信息，請訪問https://www.cantonfair.org.cn/en-US

SOURCE 廣交會

來自同一來源

第136屆廣交會推出全新移動APP，旨在提升參會體驗

第136屆廣交會推出全新移動APP，旨在提升參會體驗

廣交會推出了一款新的移動APP，旨在提高參會的便利性和效率。此舉是主辦方致力於打造「永不落幕」和「引領市場」的廣交會的一部分。...
第135屆廣交會為全球客商打造便利化支付體驗

第135屆廣交會為全球客商打造便利化支付體驗

第135屆廣交會聯合多個金融機構協同發力，升級支付系統，這是為全球客商打造一體化支付體驗的一項重大舉措。目前，廣交會已落實移動支付、銀行卡、數字人民幣等多種支付途徑的優化升級，為國際客商提供了兼容性更強的支付環境和更加完備的支付服務保障。...

探索

家用產品

家用產品

零售業

零售業