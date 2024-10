La 136e foire de Canton stimule le commerce mondial en établissant de nouveaux records en termes d'exposants et d'activités

GUANGZHOU, Chine, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 136e Foire chinoise d'importation et d'exportation (Foire de Canton), qui se tiendra du 15 octobre au 4 novembre à Guangzhou, en Chine, présentera de nouveaux records en termes d'exposants et d'activités. S'étendant sur trois phases avec des expositions en ligne et sur place, la foire vise à servir un développement de haute qualité et à promouvoir une plus grande ouverture.

Couvrant une surface d'exposition totale de 1,55 million de mètres carrés, la foire comprendra environ 74 000 stands organisés en 55 sections d'exposition. Plus de 30 000 entreprises participent à l'exposition sur place, dont 29 400 entreprises exportatrices, soit près de 800 de plus que lors de la session précédente. Parmi eux, près de 4 600 exposent pour la première fois.

Poursuivant son engagement en faveur de l'innovation numérique, la foire de Canton introduira 18 nouvelles fonctions pour la participation en ligne, y compris des avatars virtuels et Canton Fair App. L'exposition en ligne s'est considérablement développée, avec environ 48 000 entreprises présentant quelque 3,75 millions de produits, soit une augmentation de 60 % du nombre d'entreprises et de 50 % du nombre de produits par rapport à la dernière session, visant à promouvoir les marques à l'échelle mondiale par des moyens innovants tels que des lancements de produits dédiés et des diffusions en direct.

La foire accueillera également plus de 750 événements de promotion commerciale, ce qui constitue une nouvelle étape. Ces diverses activités visent à aider les entreprises à mieux comprendre les tendances de l'industrie et la dynamique du marché international, permettant ainsi des collaborations commerciales précises qui s'alignent sur les besoins des entreprises. En outre, la foire s'associera à des entités mondiales et à des multinationales de premier plan pour organiser plus de 250 rencontres "Trade Bridge" dans 65 pays et régions, dont les États-Unis, la France, le Brésil, l'Indonésie, le Kenya, l'Australie et bien d'autres encore. Environ 400 événements de la nouvelle collection de la foire de Canton auront également lieu, couvrant 13 secteurs tels que la fabrication industrielle, l'électronique, les appareils électroménagers, les véhicules et la mode.

Chu Shijia, secrétaire général de la Foire de Canton et directeur général du Centre chinois du commerce extérieur, a indiqué qu'au 9 octobre, 125 000 acheteurs étrangers s'étaient préenregistrés pour la 136e Foire de Canton. 223 grands détaillants mondiaux ont confirmé leur participation, ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport à la même période de la session précédente. La présence d'acheteurs étrangers souligne la confiance des milieux d'affaires internationaux dans les produits chinois,et la foire de Canton reste une passerelle essentielle entre les fabricants chinois et les marchés mondiaux.

Pour plus d'informations sur la foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US

