廣汽集團連續14年登榜《財富》世界500強 過硬實力再獲權威認證

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GAC

31 7月, 2026, 13:01 CST

廣州2026年7月31日 /美通社/ -- 近日，《財富》正式發佈2026年世界500強排行榜，廣汽集團連續第14年榮登該榜單，以過硬實力再次獲得國際權威認證。

從首次登榜到如今連續14年在榜，這份跨越週期的認可背後，是廣汽對初心的堅守 —— 以匠心打磨每一款產品，以品質回應每一份期待。14年的持續上榜，不僅印證了廣汽在中國汽車工業高質量發展中的中堅地位，更彰顯了其從「中國領先」向「世界一流」邁進的堅實步伐。

2026年對廣汽而言是里程碑式的一年。7月16日，廣汽集團第3000萬輛整車在廣汽傳祺工廠正式下線，從首輛整車下線到第3000萬輛交付，廣汽僅用了29年時間，跑出了令人矚目的「廣汽速度」。這一數字背後，是千萬用戶的選擇與信任，是廣汽長期堅守品質和安全的定力，更是中國汽車工業從大到強、從規模擴張到價值躍升的一面縮影。

今年廣汽在海外市場表現尤為突出，上半年累計出口121,483輛，同比增長132%。目前業務覆蓋全球110餘國，擁有746家銷售服務網點、7座海外生產工廠，累計出口突破54萬輛。各區域市場多點開花：亞太市場中國香港登頂、泰國電動出租車份額領先；美洲市場墨西哥、玻利維亞表現優異；中東非多國實現三位數增長；歐洲市場英國、西班牙相繼開拓，奧地利格拉茨工廠已啟動批量生產，全球化佈局加速推進。

站在連續14年登榜世界500強的里程碑上，廣汽將繼續在汽車產業高質量發展與全球化變革浪潮中實幹前行，持續踐行企業責任與擔當，與全球用戶同行，共赴征程。

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SOURCE GAC

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