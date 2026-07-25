Tony Jaa成為廣汽第3000萬位車主，廣汽憑「真功夫」贏得全球信賴

從廣州走向世界，沒有捷徑可走，全靠品質說話。行業普遍執行的「三高測試」，廣汽直接把難度拉滿，升級為「五高一山一塵」極限整車試驗。新車開發還需完整經歷至少「兩冬一夏」的驗證，即最短18個月的實車路試，依托風洞實驗室、南方試驗場，完成12個大項、1500餘子項驗證。

同時，每進入一個海外市場，廣汽都會針對當地氣候和路況，再做一輪適應性測試。比如中東沙漠夏天氣溫高，對電池管理和空調系統是極大考驗；東南亞潮濕多雨，車輛底盤防銹和涉水能力必須過硬。

品質的一致性，始於智造端每一道防線。廣汽打造的埃安智能生態工廠，是全球首座新能源汽車「燈塔工廠」，可實現製造全過程數字化質量監控。全自動化機器人配合AI視覺檢測系統，可實現毫秒級響應與毫米級精度檢測。正是這套數字化智造體系，讓廣汽的車不管在廣州下線，還是在海外工廠投產，造車標準都能做到「全球同軌、品質統一」。

練功先練防守，造車先造安全。廣汽彈匣電池至今已累計裝車150萬輛，累計安全行駛超1600億公里。廣汽星靈安全守護體系已服務近200萬用戶，累計預防628萬次潛在事故。真正的硬功夫，從來不是表面有多亮麗，而是能給用戶穩穩的安全感。

憑著堅守品質與安全的「真功夫」，廣汽在110個國家和地區站穩腳跟，贏得全球3000萬用戶的喜愛與認可。站在3000萬里程碑新的起點上，廣汽將繼續把功夫練紮實，把品質守牢靠，給全球每一位用戶帶來更放心、更省心、更安心的高品質出行體驗。

更多詳情請點擊廣汽國際官網：https://www.gacgroup.com/en，或關注我們的社交媒體賬號。

SOURCE GAC