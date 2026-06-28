智元第15,000台機械人量產下線，推動具身智能邁向規模化部署新階段

「第15,000台機械人量產下線，不只是智元在規模化量產和工程交付能力上的重要進展，也反映出具身智能行業逐步邁向真實場景中的規模化部署。」智元創新合夥人、高級副總裁、具身業務部總裁姚卯青表示，「隨著更多機械人進入實際應用環境，部署過程中產生的數據反饋和能力迭代，將成為具身智能下一階段發展的關鍵。智元將繼續推動機械人在更多場景中長期運行，持續提升具身智能系統能力。」

從成立到15,000台，智元持續刷新具身智能規模化速度

智元成立於2023年2月。自成立以來，智元在短時間內連續完成從1,000台、5,000台、10,000台到15,000台的規模化突破，展現出公司在產品量產、供應鏈管理、製造標準化和工程交付方面的持續提速。

這一速度仍在持續加快。智元此前披露，從首批1,000台到5,000台，用時約一年；而從5,000台到10,000台，僅用時三個月，生產速度較上一階段提升超過四倍。如今，隨著第15,000台機械人正式下線，智元進一步延續了這一規模化提速趨勢。

從1,000台到5,000台，代表智元完成了從產品驗證到批量交付的跨越；從5,000台到10,000台，意味著智元進一步提升了規模化製造和工程交付能力；而從10,000台到15,000台，則表明智元正在將具身智能機械人推向更大規模的量產與應用落地階段。

量產全球領先背後，是交付與場景部署和落地能力的共同支撐

第15,000台機械人量產下線，不只是單一產品的產能提升，更是智元在產品矩陣、供應鏈體系、製造標準化、工程交付和應用落地等方面形成系統化能力的結果。

具身智能機械人並非單純的硬件產品，其從量產到交付涉及本體設計、核心零部件供應、整機製造、軟硬件協同、場景適配及現場部署等多個環節。能夠持續推進大規模量產，意味著智元不僅需要具備產品研發能力，也需要具備穩定供應、標準化製造和批量交付的綜合能力。為支撐持續擴大的市場需求與場景部署，智元已建立覆蓋核心零部件、整機製造、質量管控及交付協同的標準化供應鏈體系，進一步提升供應鏈可靠性與交付穩定性。 在訂單驅動的柔性生產模式下，智元能夠根據不同客戶和場景需求進行批量排產、品質驗證與工程交付，保障大規模機械人持續、穩定進入真實作業場景。 這也使智元的量產能力不僅體現在下線數字上，更體現在可持續供應、可一致性交付和可長期部署的系統能力上。

這一規模化能力也正在真實應用場景中得到驗證。6月下旬，智元完成了連續6日的 AGIBOT G2 機械人工廠作業直播。直播中，AGIBOT G2 覆蓋平板電腦量產質檢工段，配合工廠生產節拍，並與產線工人連續協作。作為具身智能落地3C電子核心製造環節的標誌性案例，此次直播進一步展示了智元將機械人從量產下線推向真實產線部署的能力。

根據市場研究機構 Omdia 此前發布的報告，智元在2025年以5,168台出貨量和39%的全球市場份額，位居全球人形機械人出貨量及市場份額第一。從2025年全球出貨量第一，到2026年達成第15,000台機械人量產下線，智元的領先優勢正在從年度出貨表現，進一步延伸至持續量產、穩定交付和真實場景落地能力。

對具身智能行業而言，15,000台是一個重要信號：行業競爭正在進一步從單機能力展示和概念驗證，走向規模化量產、批量交付和真實應用的新階段。未來，隨著更多機械人進入工業、商業及公共服務等場景，能否持續穩定地完成大規模生產和場景部署，將成為衡量企業產業化能力的重要標準。

關於智元創新

智元創新（AGIBOT）是一家具身智能基礎模型公司，致力於同時構建智能層與機械人本體，將通用智能帶入物理世界。智元提出「三智一體」技術架構，將運動智能、互動智能和作業智能整合為統一的具身智能系統。公司產品矩陣覆蓋人形機械人、四足機械人、靈巧操作系統及商用清潔解決方案等多個方向。

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SOURCE 智元創新（AGIBOT）