「香港橋壇頂尖對決」逾170支隊伍角逐2024年吉利汽車城市橋牌錦標賽

今屆賽事前哨戰「名人邀請賽」已於8月6日晚順利完成，參賽選手除各界知名人士外，亦包括六名應屆亞運橋牌金牌選手（黎偉傑、招偉立、施純森、何煒霖、何凱桐、麥國輝）。經過一晚激戰，最後由蔡國雄先生，鞠傳成先生，王大德先生 及劉艷女士勝出 。

本屆錦標賽將包括三大主要賽事：「廈順公開組隊制賽」，「城市混合組隊制賽」及「會長杯青年組隊制賽」。除此之外，錦標賽還會舉辦7場不同賽事，包括「快速雙人賽」、「國際序分雙人賽」、「萬希泉三聲盃」、「瑞士式隊制賽」、「吉利汽車公開組雙人賽初賽」、「混合式雙人賽」以及「瑞士式雙人賽」，並於8月11日舉行頒獎典禮和祝捷晚宴。

與橋牌「深交」50餘年的中國香港橋牌協會會長——單偉彪先生，已經將生活與橋牌融為一體。單會長表示：「我們很高興能夠舉辦這項年度盛大的橋牌錦標賽，讓各界橋牌愛好者聚集在一起，共同挑戰『腦適能』。橋牌不僅考驗智力，還能培養團隊合作和邏輯思維能力 —— 我們期待透過今屆賽事讓更多市民加入到這項激勵人心的智力運動中」。過去20多年，中國香港橋牌協會一直重視人才培養，除了會員之間的常態交流，還會在學界組織橋牌比賽，讓年輕人關注並參與到這個項目中。

今屆賽事由文化體育及旅遊局「藝術及體育發展基金」資助、康樂及文化事務署支持，合作伙伴包括吉利汽車、輝亞金融、萬希泉、厦順控股、Infinite D以及香港九龍東皇冠假日酒店等。本屆賽事共吸引百多支來自各地和本港的隊伍參賽，爭逐11項殊榮，將會是一場智力才能和策略博弈的精彩盛會，進一步鞏固香港作為頂級智力運動技術中心的地位。有興趣人士可免費入場觀看，欲了解更多資訊及報名參加部分賽事的詳情，請瀏覽官方網站https://www.hkcba.org/intercity/2024/ 。

關於橋牌／中國香港橋牌協會／中國香港城市橋牌錦標賽

橋牌起源於 19 世紀末期。它的前身是一種名為 whist 的撲克牌遊戲。1890 年代，橋牌的現代形式開始在英國和美國流行起來。中國香港橋牌協會（HKCBA）成立於 1951 年，一直對推動中國香港橋牌發展不遺餘力。第 1 屆中國香港城市橋牌錦標賽始於1980年，至今已超過40年歷史，為亞洲區重要賽事之一。

附錄 1: 賽程表

日期 時間 項目 參賽隊伍 八月六日 16:00 - 20:00 隊制賽報名 詳情請參閱: https://www.hkcba.org/intercity/2024/ 八月七日 09:00 - 10:30 隊制賽報名 10:30 - 11:00 隊長會議 11:30 - 13:30 開幕典禮及歡迎午宴 14:00 - 18:15 隊制賽初賽 19:45 - 22:00 快速雙人賽 八月八日 09:15 - 17:30 隊制賽初賽 19:45 - 23:30 國際序分雙人賽 八月九日 09:15 - 18:30 隊制賽初賽 19:45 - 23:30 萬希泉三聲盃 八月十日 09:15 - 18:30 隊制賽(半)準決賽 10:30 - 18:30 瑞士式隊制賽 19:45 - 23:30 吉利汽車公開雙人賽初賽 八月十一日 09:15 - 17:30 厦順公開組隊制賽決賽圈 10:00 - 18:30 吉利汽車公開雙人賽決賽 12:30 - 18:30 瑞士式雙人賽 12:30 - 18:30 混合式雙人賽 19:30 - 22:30 祝捷晚宴及頒獎典禮

SOURCE 中國香港橋牌協會