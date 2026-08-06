百億量化私募平方和投資宣佈1億元自購，7月以來已有25家私募出手

北京2026年8月6日 /美通社/ -- 2026年7月19日，知名量化私募寧波平方和投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「平方和投資」）發佈公告稱，基於對中國資本市場長期發展的信心，公司將於下周內使用自有資金1億元，申購公司旗下私募證券基金產品，並承諾將與廣大投資者共擔風險、共用收益。

平方和投資成立於2015年8月，是經中國證券投資基金業協會備案的量化對沖基金公司，總部位於北京。秉持「以投研為本，追求卓越」的核心價值觀，平方和綜合利用大數據及演算法技術，挖掘市場深層規律，構造數量化的對沖基金策略模型，力求在不同市場週期下能為投資者帶來長期穩健的策略表現。截至2026年7月，平方和資產管理規模超過550億元人民幣，多次榮獲中國私募界權威榮譽金牛獎。

據統計，今年7月以來已有25家私募機構宣佈自購旗下產品，合計自購總金額超14億元。從時間線來看，玄信資產、希瓦私募及旗下基金經理梁宏率先出手，分別自購1000萬元和4200萬元；7月19日，另一家量化巨頭靈均投資公告以自有資金2億元申購旗下產品；7月20日自購潮迎來最高峰，龍旗科技以2.8億元刷新本輪單筆自購紀錄，優美利投資、千衍基金、水璞基金、蒙璽投資等多家機構也同日宣佈加入自購行列。

業內人士認為，在市場淨值回撤、持有人情緒波動之際，管理人掏出真金白銀自購旗下產品，既是對自身策略的自信，也是與投資者「風險共擔、利益綁定」的體現。本輪自購潮的背後，一方面是前瞻性的戰略配置，基於對宏觀經濟長期向好的合理估值判斷，以獲取長期超額；另一方面則是應對市場波動，通過自購增強持有人信心、減少非理性贖回。

SOURCE 寧波平方和投資管理合夥企業（有限合夥）