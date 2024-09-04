第18屆「最佳港鐵廣告大獎」 頒發多項榮譽大獎

04 9月, 2024, 20:44 CST
港鐵及機場快綫廣告注入更多創意及數碼互動元素 提高廣告藝術 「威」力 再創佳績
《魔雪奇緣世界 — 登陸金鐘及中環站》及《香港旅遊發展局 — 香港哈囉威》廣告雙雙勇奪「至高榮譽獎」
香港2024年9月4日 /美通社/ -- 由承辦港鐵公司市區*及機場快綫等廣告的德高貝登有限公司 （德高）舉辦的年度廣告界盛事 —「最佳港鐵廣告大獎」載譽歸來，並迎來第18屆及以「Embrace the Legend. Envision the Future.」為題，8月27日假香港故宮文化博物館舉行頒獎典禮，以表揚一眾廣告客戶、創作機構和媒體策劃機構於2022至2023年度在港鐵市區*及機場快綫廣告平台，創作出多個深受業界與大眾愛戴的卓越廣告作品，及鼓勵廣告業界繼續發揮無限創意，創作更多出色的廣告。今屆由逾1,000個廣告作品中篩選出逾130份傑出入圍作品，由專業評審團評分及全港大眾透過網上投票，從中選出的15個總類別、共23個獎項，競爭相當激烈。
《魔雪奇緣世界-登陸金鐘及中環站 World of Frozen - Admiralty and Central Take Over》廣告榮獲「至高榮譽最佳創作—白金獎」及「最佳媒體運用金獎」兩項殊榮。為迎接魔雪奇緣世界的開幕，該廣告於兩大繁忙車站—金鐘站及香港站重現阿德爾王國的奇幻魅力，讓市民和遊客仿佛置身於魔雪奇緣的世界中。除了《魔雪奇緣》角色小白 Olaf登陸了金鐘站玻璃天幕，廣告巧妙地將小雪人的蹤影遍佈於站內，更打造魔雪奇緣世界主題佈置的迪士尼綫列車，利用沉浸式體驗展示阿德爾的活力文化及迷人景致，成功營造一個奇妙色彩的魔法氛圍，讓大家率先感受魔雪國度的魅力。
《香港旅遊發展局 — 香港哈囉威》廣告亦勇奪「至高榮譽最佳媒體運用—白金獎」以及「最佳機場快綫廣告媒體運用—金獎」兩項大獎。此廣告以機場快綫為起點，巧妙地將遊客體驗延伸至整個港鐵旅程，包括通過在10個港鐵站的佈置，揉合當區地道特色或地標元素設計的可愛造型小精靈，讓市民和遊客在鐵路旅程期間收集及打卡。廣告也利用MTR Mobile應用程式的動態廣告宣傳萬聖節主題，為乘客的旅程加添額外節慶驚喜。廣告與戶外超過40個接觸點的小精靈、14個打卡熱點及「Trick or Treat」活動互相呼應，為遊客和本地乘客營造一個充滿喜悅的萬聖節體驗。
姜濤歌曲作品《岩巉》於銅鑼灣站内通道的整幅大型牆身貼紙廣告，以及MIRROR 參與的FWD廣告深受大眾和年青人的喜愛，獲得公眾投選為「我最喜愛港鐵廣告大獎」及「年青人最喜愛港鐵廣告大獎」。
第18屆「最佳港鐵廣告大獎」的所有獲獎廣告作品都以獨特的方式展現了香港的文化魅力，共同繪畫了港鐵*廣告藝術的新篇章，成功捕捉本屆大獎的核心主題︰「Embrace the Legend. Envision the Future」。相信一眾廣告客戶和創作機構在未來會繼續以廣告敘述故事，用視覺詮釋訊息，與港鐵公司及德高貝登有限公司一同攜手前進，擁抱傳奇。
德高中國大中華區行政總裁黃漢釗先生表示：「我們五年前與港鐵共同宣布了4D數碼轉型策略。自那時起，我們為港鐵及機場快綫部署多達775個數碼屏幕媒體，當中利用受眾和地理定位數據，開展數碼自動化廣告平台，並加入動態內容的應用及提供最佳的目標受眾定位，擴大港鐵數碼化媒體使用，提升廣告投放的效率，同時配合全新的程式化廣告交易平台，提供極致的速度和靈活性。這不僅僅是技術升級，更體現我們致力於創造更具影響力、相關性和可持續性的廣告解決方案的承諾。」
港鐵公司行政總裁金澤培博士表示︰「今年是港鐵通車服務香港四十五周年。港鐵每日載客逾五百萬人次，乘客這份信任推動著我們持續前行，港鐵四十五年來與香港共同成長，並以可持續發展和連繫社區為重心，將營運與本地需求相結合，同時借鑑及融入國際最佳實踐。作為香港低碳公共交通服務的骨幹，我們致力持續提升鐵路網絡，為公眾提供便捷的連繫、更完善的設施以及智能化的服務。」
港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍女士表示︰「港鐵廣告媒體進行多番變革更新，現成為全港最大規模及多元化的戶外數碼媒體網絡平台。於2022年，港鐵更成為亞洲首個提供程式化數碼戶外廣告的地鐵系統，為客戶提供基於實時數據的靈活且高效的廣告投放選擇。所有港鐵數碼屏幕廣告均可利用動態內容，傳遞與乘客相關的即時信息，並加強我們不斷推動數碼媒體界限的承諾。」
如需查詢「最佳港鐵廣告大獎2023」得獎名單及頒獎典禮照片，請參閱附件。
*港鐵廣告由德高貝登獨家經營，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、東涌綫、將軍澳綫、迪士尼綫及機場快綫。
關於「最佳港鐵廣告大獎」
「最佳港鐵廣告大獎」由2002年起舉行，獎項旨在嘉許港鐵廣告中的優秀創作，並表揚廣告客戶、創作公司及媒體公司的貢獻，以鼓勵廣告業界繼續發揮無限創意，創作更多出色的廣告。詳情請瀏覽︰www.TheBestoftheBestAwards.com.hk
關於港鐵公司
港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。 由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十五年的鐵路項目發展經驗。 除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。 港鐵在香港、中國內地、澳洲、英國和瑞典擁有超過五萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來！如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽www.mtr.com.hk。
*包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司。
關於德高貝登
德高集團乃全球首屈一指的戶外廣告公司，旗下的香港全資附屬機構德高貝登有限公司自1976年在香港成立至今，一直雄踞戶外廣告的領導地位。 德高貝登擁有港鐵*及機場快綫的廣告媒體項目專營權多達45年。德高貝登目前亦經營多項戶外廣告媒體項目，包括香港國際機場、澳門國際機場、太古廣場人行通道。如欲了解更多關於德高貝登的資訊，請瀏覽 www.jcdceaux-transport.come.hk。
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jcdecaux-transport-hong-kong/
*港鐵廣告由德高貝登獨家經營，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、東涌線、將軍澳線、迪士尼線和機場快線，以及MTR Mobile 數碼廣告代理商。
附件
1. 「最佳港鐵廣告大獎2023」得獎名單
2. 「最佳港鐵廣告大獎2023」頒獎典禮照片
附件1：「最佳港鐵廣告大獎2023」得獎名單
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獎項
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作品
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廣告客戶
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媒體策劃機構
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創作機構
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至高榮譽獎
最佳創作白金獎
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Admiralty and
Central take over
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Hong Kong International Theme Parks Limited
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Zenith Hong Kong
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Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited
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至高榮譽獎
最佳媒體運用白金獎
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Hallo Hong Kong Halloween
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Hong Kong
Tourism Board
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Grey Hong Kong
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最佳創意視覺廣告
金獎
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Wealth Decoded
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HSBC
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PHD Limited
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MSL Group
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最佳創意視覺廣告
銀獎
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Raise Your Arches
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McDonald's Hong Kong
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OMD Hong Kong
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DDB Hong Kong
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最佳綜合廣告媒體運用
金獎
|
Admiralty and
Central take over
|
Hong Kong International Theme Parks Limited
|
Zenith Hong Kong
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Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited
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最佳綜合廣告媒體運用
銀獎
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Mom-Certified
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HKTVMall
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Publicis Groupe
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最佳創意及互動參與廣告
金獎
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The Spirit of the NBA
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Moët Hennessy Diageo Hong Kong Limited
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L'ATELIER Hong Kong
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最佳創意及互動參與廣告
銀獎
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Double Ducks Campaign
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AllRightsReserved Ltd.
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最佳全渠道媒體運用
金獎
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UL．OS 2022 Winter Campaign
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Otsuka Pharmaceutical
(H.K.) Ltd.
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Dentsu X Hong Kong
|
Hakuhodo Next Ltd.
|
最佳全渠道媒體運用
銀獎
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FWD x Mirror
應援你健康
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FWD Life Insurance Co. (Bermuda) Ltd.
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最佳廣告技術及程序化
數碼廣告媒體運用
金獎
|
Meet millions of tastes in one app - Quick Commerce
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foodpanda Hong Kong
|
Carat Hong Kong
|
Curious Few
|
最佳廣告技術及程序化
數碼廣告媒體運用
銀獎
|
Water World
Summer Fest!
|
Ocean Park Corporation
|
Dentsu X Hong Kong
|
Uth Creative
Group Ltd
|
最佳機場快綫廣告媒體運用
金獎
|
Hallo Hong Kong Halloween
|
Hong Kong
Tourism Board
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Grey Hong Kong
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最佳機場快綫廣告媒體運用
銀獎
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APEFEST
Hong Kong 2023
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CLIP PTE. LTD
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Elite Apes
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BAYC Community
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網上投票獎項 （由公眾投票）
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獎項
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作品
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廣告客戶
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媒體策劃機構
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創作機構
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我最喜愛港鐵廣告
金獎
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The Irregulars
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Keung Show
Hong Kong Fan Club
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我最喜愛港鐵廣告
銀獎
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FWD x MIRROR
應援您健康
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FWD Life Insurance Company
(Bermuda) Limited
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年青人最喜愛港鐵廣告
金獎
|
The Irregulars
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Keung Show
Hong Kong Fan Club
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------
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------
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年青人最喜愛港鐵廣告
銀獎
|
FWD x MIRROR
應援您健康
|
FWD Life Insurance Company
(Bermuda) Limited
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------
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傑出表現獎項
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獎項
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得獎者
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年度優秀簡報演繹獎
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Ocean Park-Water World Summer Fest!
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年度廣告創作人獎
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Amy Cheng, Creative Director
Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited
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年度媒體策劃人獎
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Annie Lau, Business Director
Zenith Hong Kong
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年度廣告創作機構獎
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Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited
|
年度媒體策劃機構獎
|
Zenith Hong Kong
附件2：「最佳港鐵廣告大獎2023」頒獎典禮照片(https://bit.ly/JCDBoB_PRphoto)
SOURCE 德高貝登
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