第18屆「最佳港鐵廣告大獎」 頒發多項榮譽大獎

《魔雪奇緣世界-登陸金鐘及中環站 World of Frozen - Admiralty and Central Take Over》廣告榮獲「至高榮譽最佳創作—白金獎」及「最佳媒體運用金獎」兩項殊榮。為迎接魔雪奇緣世界的開幕，該廣告於兩大繁忙車站—金鐘站及香港站重現阿德爾王國的奇幻魅力，讓市民和遊客仿佛置身於魔雪奇緣的世界中。除了《魔雪奇緣》角色小白 Olaf登陸了金鐘站玻璃天幕，廣告巧妙地將小雪人的蹤影遍佈於站內，更打造魔雪奇緣世界主題佈置的迪士尼綫列車，利用沉浸式體驗展示阿德爾的活力文化及迷人景致，成功營造一個奇妙色彩的魔法氛圍，讓大家率先感受魔雪國度的魅力。

《香港旅遊發展局 — 香港哈囉威》廣告亦勇奪「至高榮譽最佳媒體運用—白金獎」以及「最佳機場快綫廣告媒體運用—金獎」兩項大獎。此廣告以機場快綫為起點，巧妙地將遊客體驗延伸至整個港鐵旅程，包括通過在10個港鐵站的佈置，揉合當區地道特色或地標元素設計的可愛造型小精靈，讓市民和遊客在鐵路旅程期間收集及打卡。廣告也利用MTR Mobile應用程式的動態廣告宣傳萬聖節主題，為乘客的旅程加添額外節慶驚喜。廣告與戶外超過40個接觸點的小精靈、14個打卡熱點及「Trick or Treat」活動互相呼應，為遊客和本地乘客營造一個充滿喜悅的萬聖節體驗。

姜濤歌曲作品《岩巉》於銅鑼灣站内通道的整幅大型牆身貼紙廣告，以及MIRROR 參與的FWD廣告深受大眾和年青人的喜愛，獲得公眾投選為「我最喜愛港鐵廣告大獎」及「年青人最喜愛港鐵廣告大獎」。

第18屆「最佳港鐵廣告大獎」的所有獲獎廣告作品都以獨特的方式展現了香港的文化魅力，共同繪畫了港鐵*廣告藝術的新篇章，成功捕捉本屆大獎的核心主題︰「Embrace the Legend. Envision the Future」。相信一眾廣告客戶和創作機構在未來會繼續以廣告敘述故事，用視覺詮釋訊息，與港鐵公司及德高貝登有限公司一同攜手前進，擁抱傳奇。

德高中國大中華區行政總裁黃漢釗先生表示：「我們五年前與港鐵共同宣布了4D數碼轉型策略。自那時起，我們為港鐵及機場快綫部署多達775個數碼屏幕媒體，當中利用受眾和地理定位數據，開展數碼自動化廣告平台，並加入動態內容的應用及提供最佳的目標受眾定位，擴大港鐵數碼化媒體使用，提升廣告投放的效率，同時配合全新的程式化廣告交易平台，提供極致的速度和靈活性。這不僅僅是技術升級，更體現我們致力於創造更具影響力、相關性和可持續性的廣告解決方案的承諾。」

港鐵公司行政總裁金澤培博士表示︰「今年是港鐵通車服務香港四十五周年。港鐵每日載客逾五百萬人次，乘客這份信任推動著我們持續前行，港鐵四十五年來與香港共同成長，並以可持續發展和連繫社區為重心，將營運與本地需求相結合，同時借鑑及融入國際最佳實踐。作為香港低碳公共交通服務的骨幹，我們致力持續提升鐵路網絡，為公眾提供便捷的連繫、更完善的設施以及智能化的服務。」

港鐵公司常務總監 – 香港客運服務楊美珍女士表示︰「港鐵廣告媒體進行多番變革更新，現成為全港最大規模及多元化的戶外數碼媒體網絡平台。於2022年，港鐵更成為亞洲首個提供程式化數碼戶外廣告的地鐵系統，為客戶提供基於實時數據的靈活且高效的廣告投放選擇。所有港鐵數碼屏幕廣告均可利用動態內容，傳遞與乘客相關的即時信息，並加強我們不斷推動數碼媒體界限的承諾。」

如需查詢「最佳港鐵廣告大獎2023」得獎名單及頒獎典禮照片，請參閱附件。

*港鐵廣告由德高貝登獨家經營，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、東涌綫、將軍澳綫、迪士尼綫及機場快綫。

關於「最佳港鐵廣告大獎」

「最佳港鐵廣告大獎」由2002年起舉行，獎項旨在嘉許港鐵廣告中的優秀創作，並表揚廣告客戶、創作公司及媒體公司的貢獻，以鼓勵廣告業界繼續發揮無限創意，創作更多出色的廣告。詳情請瀏覽︰ www.TheBestoftheBestAwards.com.hk

關於港鐵公司

港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。 由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十五年的鐵路項目發展經驗。 除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。 港鐵在香港、中國內地、澳洲、英國和瑞典擁有超過五萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來！如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽 www.mtr.com.hk 。

*包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司。

關於德高貝登

德高集團乃全球首屈一指的戶外廣告公司，旗下的香港全資附屬機構德高貝登有限公司自1976年在香港成立至今，一直雄踞戶外廣告的領導地位。 德高貝登擁有港鐵*及機場快綫的廣告媒體項目專營權多達45年。德高貝登目前亦經營多項戶外廣告媒體項目，包括香港國際機場、澳門國際機場、太古廣場人行通道。如欲了解更多關於德高貝登的資訊，請瀏覽 www.jcdceaux-transport.come.hk 。

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jcdecaux-transport-hong-kong/

*港鐵廣告由德高貝登獨家經營，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、東涌線、將軍澳線、迪士尼線和機場快線，以及MTR Mobile 數碼廣告代理商。

附件

1. 「最佳港鐵廣告大獎2023」得獎名單

2. 「最佳港鐵廣告大獎2023」頒獎典禮照片

附件1：「最佳港鐵廣告大獎2023」得獎名單

獎項 作品 廣告客戶 媒體策劃機構 創作機構 至高榮譽獎 最佳創作白金獎 Admiralty and Central take over Hong Kong International Theme Parks Limited Zenith Hong Kong Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited 至高榮譽獎 最佳媒體運用白金獎 Hallo Hong Kong Halloween Hong Kong Tourism Board ------ Grey Hong Kong 最佳創意視覺廣告 金獎 Wealth Decoded HSBC PHD Limited MSL Group 最佳創意視覺廣告 銀獎 Raise Your Arches McDonald's Hong Kong OMD Hong Kong DDB Hong Kong 最佳綜合廣告媒體運用 金獎 Admiralty and Central take over Hong Kong International Theme Parks Limited Zenith Hong Kong Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited 最佳綜合廣告媒體運用 銀獎 Mom-Certified HKTVMall Publicis Groupe ------ 最佳創意及互動參與廣告 金獎 The Spirit of the NBA Moët Hennessy Diageo Hong Kong Limited L'ATELIER Hong Kong ------ 最佳創意及互動參與廣告 銀獎 Double Ducks Campaign AllRightsReserved Ltd. ------ ------ 最佳全渠道媒體運用 金獎 UL．OS 2022 Winter Campaign Otsuka Pharmaceutical (H.K.) Ltd. Dentsu X Hong Kong Hakuhodo Next Ltd. 最佳全渠道媒體運用 銀獎 FWD x Mirror 應援你健康 FWD Life Insurance Co. (Bermuda) Ltd. ------ ------ 最佳廣告技術及程序化 數碼廣告媒體運用 金獎 Meet millions of tastes in one app - Quick Commerce foodpanda Hong Kong Carat Hong Kong Curious Few 最佳廣告技術及程序化 數碼廣告媒體運用 銀獎 Water World Summer Fest! Ocean Park Corporation Dentsu X Hong Kong Uth Creative Group Ltd 最佳機場快綫廣告媒體運用 金獎 Hallo Hong Kong Halloween Hong Kong Tourism Board ------ Grey Hong Kong 最佳機場快綫廣告媒體運用 銀獎 APEFEST Hong Kong 2023 CLIP PTE. LTD Elite Apes BAYC Community

網上投票獎項 （由公眾投票） 獎項 作品 廣告客戶 媒體策劃機構 創作機構 我最喜愛港鐵廣告 金獎 The Irregulars Keung Show Hong Kong Fan Club ------ ------ 我最喜愛港鐵廣告 銀獎 FWD x MIRROR 應援您健康 FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited ------ ------ 年青人最喜愛港鐵廣告 金獎 The Irregulars Keung Show Hong Kong Fan Club ------ ------ 年青人最喜愛港鐵廣告 銀獎 FWD x MIRROR 應援您健康 FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited ------ ------

傑出表現獎項 獎項 得獎者 年度優秀簡報演繹獎 Ocean Park-Water World Summer Fest! 年度廣告創作人獎 Amy Cheng, Creative Director Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited 年度媒體策劃人獎 Annie Lau, Business Director Zenith Hong Kong 年度廣告創作機構獎 Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited 年度媒體策劃機構獎 Zenith Hong Kong

附件2：「最佳港鐵廣告大獎2023」頒獎典禮照片(https://bit.ly/JCDBoB_PRphoto)

SOURCE 德高貝登