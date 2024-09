第18屆「最佳港鐵廣告大獎」 頒發多項榮譽大獎

獎項 作品 廣告客戶 媒體策劃機構 創作機構

至高榮譽獎 最佳創作白金獎 Admiralty and Central take over Hong Kong International Theme Parks Limited Zenith Hong Kong Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited

至高榮譽獎 最佳媒體運用白金獎 Hallo Hong Kong Halloween Hong Kong Tourism Board ------ Grey Hong Kong

最佳創意視覺廣告 金獎 Wealth Decoded HSBC PHD Limited MSL Group

最佳創意視覺廣告 銀獎 Raise Your Arches McDonald's Hong Kong OMD Hong Kong DDB Hong Kong

最佳綜合廣告媒體運用 金獎 Admiralty and Central take over Hong Kong International Theme Parks Limited Zenith Hong Kong Edelman Hong Kong Public Relations (Worldwide) Limited

最佳綜合廣告媒體運用 銀獎 Mom-Certified HKTVMall Publicis Groupe ------

最佳創意及互動參與廣告 金獎 The Spirit of the NBA Moët Hennessy Diageo Hong Kong Limited L'ATELIER Hong Kong ------

最佳創意及互動參與廣告 銀獎 Double Ducks Campaign AllRightsReserved Ltd. ------ ------

最佳全渠道媒體運用 金獎 UL.OS 2022 Winter Campaign Otsuka Pharmaceutical (H.K.) Ltd. Dentsu X Hong Kong Hakuhodo Next Ltd.

最佳全渠道媒體運用 銀獎 FWD x Mirror 應援你健康 FWD Life Insurance Co. (Bermuda) Ltd. ------ ------

最佳廣告技術及程序化 數碼廣告媒體運用 金獎 Meet millions of tastes in one app - Quick Commerce foodpanda Hong Kong Carat Hong Kong Curious Few

最佳廣告技術及程序化 數碼廣告媒體運用 銀獎 Water World Summer Fest! Ocean Park Corporation Dentsu X Hong Kong Uth Creative Group Ltd

最佳機場快綫廣告媒體運用 金獎 Hallo Hong Kong Halloween Hong Kong Tourism Board ------ Grey Hong Kong