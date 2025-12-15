JCDecaux Transport為港鐵廣告率先應用AI受眾測量技術 為亞洲地鐵廣告業首開先河

香港2025年12月16日 /美通社/ -- JCDecaux Transport欣然宣布，已成功完成一項具有里程碑意義的受眾測量試點項目。這是亞洲地鐵廣告行業首個引入AI分析的受眾測量實踐，通過運用先進的AI分析技術重塑戶外廣告評估方式，提供精準的數據驅動洞察，為行業樹立全新標桿。

引領地鐵廣告創新

依托港鐵網絡覆蓋廣泛的數字廣告資源，MTR*廣告在尖沙咀站標誌性的數字區率先部署了SmartRetail的先進AI分析系統。該試點項目運用前沿計算機視覺技術，對受眾行為進行實時分析，涵蓋人流量、行進方向、受眾畫像推算以及屏幕互動情況等核心指標。所有圖像均在本地實時分析處理，不留存、不上傳任何影像資料，且整個測量過程不涉及任何可識別個人身份信息(PII)，充分保障隱私與合規性。

將數據轉化為戰略價值

試點項目的成功驗證了AI數據分析在戶外廣告中的巨大潛力，為廣告主提供了可執行、可量化的洞察，幫助其優化廣告投放效果。通過簡化數據流程，該項目在效率與精度方面樹立了新的行業基準。這一成果也為AI驅動的受眾測量技術規模化應用鋪平道路，進一步鞏固MTR*廣告在廣告創新領域的領先地位，助力品牌在整個網絡內開展更加智能、高效的戶外傳播。

權威驗證與可信方法論

為確保數據的準確性與可靠性，該試點項目引入了由全球知名市場研究機構益普索(Ipsos)進行的獨立審計。審計結果確認：

行進方向分析有效可靠：該方法通過基礎坐標對比精準識別人流走向，既高效又簡便。 受眾畫像分析細致準確：該模型在受眾畫像分類方面表現優異，男女性別識別方面具備較高的真實陽性率，確保了可靠的數據洞察。 年齡預測精度高：平均絕對誤差(MAE)約為4.5歲，與人工判斷高度一致，顯示出極高的精確度。

推動戶外廣告的未來發展

JCDecaux Transport董事總經理Shirley Chan表示：「此次試點讓戶外廣告真正轉型為一個動態、可量化的媒體平台，為市場提供可信、數據驅動的洞察，賦能品牌更有效地與受眾建立連接。這一成果標誌著地鐵廣告進入了以精準數據與責任透明為基礎的全新時代。通過引入AI受眾測量技術，MTR*廣告不僅提升了透明度，也為品牌開辟了更智能的途徑，使其能在高影響力環境中與人流互動，從而幫助廣告商突破固有認知，建立可量化且富有意義的聯繫。」

關於 JCDecaux Transport

JCDecaux Transport是全球戶外廣告行業龍頭德高集團旗下核心子公司。

自1976年創立以來，該公司始終穩居香港戶外廣告市場榜首，既是行業標桿更是開拓者。JCDecaux Transport目前持有香港地鐵(MTR*)廣告銷售特許經營權，有效期長達47年,同時負責香港國際機場、澳門國際機場及太古廣場通道的廣告特許經營業務。

有關JCDecaux Transport的更多詳情，請訪問www.jcdecaux-transport.com.hk。

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/jcdecaux-transport-hong-kong/

*港鐵線路包括：港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、將軍澳線、迪士尼線和機場快線

關於 SmartRetail

SmartRetail (www.smartretail.co)是AI計算機視覺受眾測量的先驅，其專有的邊緣AI解決方案為亞洲領先的戶外OOH平台和零售商提供先進的流量和注視/參與度測量。SmartRetail在香港特別行政區、日本、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和台灣開展營運。

