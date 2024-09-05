美商賀寶芙調查：六成亞太地區有志創業者計劃在未來18個月內創業

超過一半（51%）的受訪者表示計劃今年增加健康與保健領域的支出。

有志創業者將健康與保健列為第四大（20%）最具吸引力的創業領域，僅次於食品與飲料（44%）、零售（30%）和科技（25%）行業。

受賀寶芙委托，Talker Research於2024年6月進行了這項調查，重點關注亞太地區民眾的創業意願和商機，以及健康與保健支出趨勢。對澳洲、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南這11個國家和地區的8,000名受訪者進行調查。

賀寶芙亞太區資深副總裁兼董事總經理Thomas Harms表示：「我們看到亞太地區民眾對創業持積極態度。在調查中，亞太地區的許多小企業主認為2024年的商業環境會比去年更好，但他們對創業仍會相對謹慎。為了最大限度降低風險，有志創業者可以考慮採取初始成本較低的創業模式，並通過支持性社群來獲得創業需要的知識和專業技能。」

Harms接著表示：「我們看到越來越多消費者越來越重視健康與保健。健康與保健領域的消費支出不斷增長，為有志創業者提供了大量商機。作為一家鼓勵創業的健康與保健公司，我們始終致力於培養有志創業者，創造一個可幫助他們充分發揮自我潛力的環境。」

2024年的商業環境

儘管經濟環境對企業償還債務的能力造成影響，並導致成本上升且改變了提供的產品和服務，但亞太地區81%受訪的企業主預計他們2024年的業務狀況會比去年強。當前企業主面臨的前三大挑戰是：在通貨膨脹不斷攀升的情況下獲利的能力（32%）、留住客戶（26%）和維持營運所需的工作時間超出能力范圍（25%）。

健康與保健商機

在整個亞太地區，人們在健康與保健產品及服務方面的支出正在不斷增加。調查結果顯示，超過一半（51%）的亞太地區受訪者計劃在2024年增加採購健康與保健產品的支出，其中三分之二（64%）的人計劃將支出增加25%或以上。

在計劃增加健康與保健支出的受訪者中，首選的兩大類別是營養補充品（72%）和健身課程（31%）。

Z世代和千禧世代的創業意願較強

與X世代和嬰兒潮世代相比，Z世代和千禧世代的創業意願尤為突出。87%的Z世代和千禧世代表示他們已經擁有了一家小企業或者立志在未來創業。這一比例高於X世代（83%）和嬰兒潮世代（59%）。

如今，可供創業者選擇的商業模式和互動管道有很多。調查顯示，Z世代（70%）和千禧世代（65%）對直銷的態度最為開放。印尼（91%）、菲律賓（86%）、越南（87%）、泰國（77%）和馬來西亞（62%）的企業主也對直銷持正面評價。

Z世代和千禧世代選擇創業的主要原因是：賺更多錢、擁有屬於自己的事業，以及通過創業來追求職場中無法實現的激情與夢想。

關於賀寶芙

賀寶芙（NYSE: HLF）是全球知名的健康公司、社群和平台，自1980年以來，一直致力於提供優質營養品，並為獨立直銷商創造商機，以此改變人們的生活。該公司通過創業型直銷商為超過90個市場的消費者提供有科學依據的產品。這些直銷商提供一對一輔導和支持性社群，鼓勵消費者擁抱更健康、更積極的生活方式，活出精彩人生。

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Susan Tan

亞太區企業傳宣總監

賀寶芙

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SOURCE Herbalife APAC