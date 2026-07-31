美商賀寶芙調查：亞太地區民眾健康意識持續提升 五分之四消費者認為整體健康狀態極為重要

本次調查於2026年5月進行，覆蓋11個市場超過1萬名受訪者，包括澳洲、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南。亞太消費者比以往更重視健康的主要原因，包括年齡增長（46%）、自己的健康問題（42%）、健康養生理念普及（32%）以及更願意為實現長期健康進行投資（31%）。

賀寶芙亞太區董事總經理Thomas Harms表示：「亞太民眾正在改變生活方式，將有益身心的健康習慣融入日常。如今更多人接納健康理念，重視身體、心理與情緒健康。賀寶芙深知，整體健康需要長期堅持，並依靠科學營養方案、個性化指導與互助社群支持。這能實際幫助人們達成健康目標，為更高品質的生活打下基礎。」

追求健康成為日常生活不可或缺的一部分

近半數受訪者表示，這股重視健康的趨勢提升了自己的健康意識。超過半數受訪者（58%）接觸或進行健康相關活動的種類與頻率均高於三年前。民眾最常採取的方式包括規律運動（45%）、選擇更健康的飲食（45%）、調整睡眠習慣（42%）以及使用營養補充品（38%），可見健康正融入人們的日常生活。

不少消費者還充當「健康分享者」。近半數受訪者透露，過去12個月裡，他們曾為他人準備或選購健康食品，或是分享自身健康生活的作法或經驗。此外，在有上述行為的人群中，超過80%的人表示，自己比三年前更常與人分享交流這類健康資訊。

消費者期盼社群提供更多支持

儘管大眾在追求整體健康方面有所進步，但僅有五分之二受訪者稱，自己目前的身體、心理與情緒狀態比三年前更好。受訪者指出，時間不足（38%）、缺乏動力（34%）是堅持健康習慣的兩大主要阻礙。

家人朋友與社群媒體被認為是對個人健康最有幫助的兩大來源。許多消費者期待身邊的社群給予更多支持，以幫助他們改善身體狀況（65%）、心理健康（51%）與情緒狀態（46%）。

Thomas Harms補充：「現代社會的社交圈層是持續推動健康熱潮的關鍵。隨著健康意識的提升，我們需要持續打造兼具專業度與互助氛圍的社群，讓健康建議更容易取得、更貼合個人需求、更便於執行，並可全程提供支持。通過一起行動與彼此督促，健康將不再只是個人目標，而是一場文化潮流，幫助人們擁有更健康、更充實的生活。」

關於賀寶芙

賀寶芙（NYSE：HLF）是一家領先的健康與保健公司、社群和平台，自 1980 年以來一直透過其優質的營養產品和為其獨立直銷商提供的事業機會，改善世人的生活。該公司透過具創業精神的獨立直銷商，向90 多個市場的消費者提供獲得科學實證的產品，這些獨立直銷商提供一對一的指導和支持性社群，激勵顧客追求更健康、更活躍的生活方式，活出最精彩的人生。

媒體連絡人：

Susan Tan

賀寶芙亞太區企業傳宣部總監

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SOURCE Herbalife APAC