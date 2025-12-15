圖睿科技榮獲第19屆台灣金炬獎「十大績優企業獎」及「創新設計獎」雙重肯定

在創新設計與技術研發方面，圖睿科技以領先業界的 GPU-based NVMe RAID 技術脫穎而出，獲得評審高度肯定。其創新設計採用 Out-of-Path 架構，突破傳統RAID I/O瓶頸，有效釋放 NVMe 儲存效能，讀寫速度提升4~10倍，同時兼顧資料保護與系統穩定性。相關技術已廣泛應用於 AI 訓練、即時推論與高效能運算等場景，具備明確的市場價值與技術前瞻性，符合「創新設計獎」的核心評選精神。

圖睿科技表示，此次榮獲雙項大獎，是對公司多年來持續投入研發與全球市場布局成果的高度肯定，也進一步驗證其技術方向與產品策略與產業發展趨勢高度契合。未來，圖睿科技將持續深化高效能儲存與資料保護技術，並攜手全球合作夥伴，為客戶提供更先進、更可靠的新世代運算與儲存解決方案。

SOURCE 圖睿科技有限公司