圖睿科技榮獲第19屆台灣金炬獎「十大績優企業獎」及「創新設計獎」雙重肯定

15 12月, 2025, 16:46 CST
台北2025年12月15日 /美通社/ -- 圖睿科技（Graid Technology Inc.） 近日榮獲第19屆金炬獎「十大績優企業獎」及「創新設計獎」雙項殊榮。金炬獎由傑出企業管理人協會（Outstanding Enterprise Manager Association, OEMA）主辦，該協會成立於1994年，長期致力推動企業經營管理專業化與產業升級，其獎項評選在亞太區企業界具高度公信力與影響力。
圖睿科技成立以來專注於高效能儲存與資料保護技術，深耕 AI、HPC 與資料中心等大數據應用領域，並積極拓展國際市場，服務全球客戶。公司憑藉穩健的經營策略與持續的技術投入，成功將前瞻性的儲存加速技術轉化為可商業化、可規模部署的解決方案，協助企業因應新世代運算環境對效能、穩定性與可擴展性甚至是 ESG 的高度需求，充分展現「十大績優企業獎」所重視的企業經營績效與產業貢獻。
在創新設計與技術研發方面，圖睿科技以領先業界的 GPU-based NVMe RAID 技術脫穎而出，獲得評審高度肯定。其創新設計採用 Out-of-Path 架構，突破傳統RAID I/O瓶頸，有效釋放 NVMe 儲存效能，讀寫速度提升4~10倍，同時兼顧資料保護與系統穩定性。相關技術已廣泛應用於 AI 訓練、即時推論與高效能運算等場景，具備明確的市場價值與技術前瞻性，符合「創新設計獎」的核心評選精神。
圖睿科技表示，此次榮獲雙項大獎，是對公司多年來持續投入研發與全球市場布局成果的高度肯定，也進一步驗證其技術方向與產品策略與產業發展趨勢高度契合。未來，圖睿科技將持續深化高效能儲存與資料保護技術，並攜手全球合作夥伴，為客戶提供更先進、更可靠的新世代運算與儲存解決方案。
