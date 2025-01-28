200位專家齊聚2025基於自然的解決方案氣候會議 探討自然在應對氣候挑戰中的角色

此次活動邀請了多位享負盛名的講者，包括聯合國政府氣候變化專門委員會 (IPCC) 第六次評估報告第二工作組共同主席Debra Roberts教授、全國人大常委會委員、環資委委員，國家氣候變化專家委員會副主任王毅教授，前香港特區政府環境局局長黃錦星教授、香港科技大學環境研究所首席發展顧問及前環境局副局長陸恭蕙教授、及前香港天文台台長及「Hong Kong 2050 is Now」高級顧問林超英先生等。他們就有關氣候變化、可持續性和環境政策等核心議題分享了的寶貴見解。

Debra Roberts教授強調了制定全面氣候適應策略的緊迫性，指出自1970年以來，全球氣溫上升速度比過去2000年中的任何50年期間都要快，並警告，若採取分散且漸進的應對措施，將無法應對當前氣候危機的規模和挑戰。

黃錦星教授指出，香港在推行有效氣候政策時面臨的獨特挑戰，包括政治、社會和基礎設施等方面，呼籲提速加強協調行動。

林超英先生對香港的未來發出了嚴峻警告，指出若不採取行動，到21世紀末，香港特別是正在開發的北部都會區，可能會面臨難以忍受的熱浪和前所未見的風暴潮。他強調必須將 NbS 納入城市規劃以提升氣候韌性的迫切需要。

另外，我們還邀請了翁佩雲女士（北部都會區統籌辦事處副主任） 作為特別嘉賓。翁佩雲女士表示，希望確保發展與保護並行，並計劃在北部都會區中保護自然和建立可持續社區。

為期兩天的會議包括主題演講、小組討論和互動工作坊。首日會議集中討論NbS的轉型潛力，探討如何通過政策、設計和可持續性將NbS納入城市韌性策略。主題演講和小組深入探討了NbS在應對生物多樣性損失、氣候適應和跨界合作中的作用。來自香港和中國內地的專家分享了促進區域韌性、協調生態保育與經濟發展目標的實踐經驗。會議中還展示了多個成功的本地案例，突顯跨界別合作如何推動NbS的落地實施。

次日則重點分析NbS的商業案例，探討其作為風險管理、韌性和可持續增長中的戰略作用。討論內容涵蓋了創新的融資方式、環境、社會及管治 (ESG) 投資，以及將自然資本納入決策過程的實踐方法。參與者一致認為私營部門的參與對NbS的成功至關重要，並認為NbS是解決北部都會區生態挑戰的關鍵解決方案之一。

大自然保護協會和思匯政策研究所向所有演講嘉賓、合作夥伴及貢獻者致以衷心的感謝。特別感謝我們的聯合主辦單位：香港海事博物館、商業環境委員會和Seneca Impact Advisors，以及贊助機構：何鴻毅家族香港基金，以及支持機構，包括：AECOM、ARUP、香港綠色金融協會、ICE香港、Page 148晉緻酒店、PBAF、RNUS、Salata Family、香港園境師學會、香港科技大學ENVR和世界自然基金會。他們的支持對推動以自然為本的可持續未來對話起到了至關重要的作用。

總結來說，會議重申了NbS在提升城市韌性和減輕氣候變化影響方面的重要性。然而，實現這些目標需要跨界別合作、採用創新的融資機制，並採取果敢行動。我們將於稍後發佈一份綜合報告，總結會議的關鍵見解和討論內容，並邀請所有持份者密切關注更多更新和資訊，共同努力為建設更可持續和有更具韌性的未來而努力。

欲了解活動議程及講者資料，請瀏覽以下連結

傳媒可下載相片：連結

關於大自然保護協會

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，幫助城市變得更宜居。我們的項目遍及81個國家和地區，採用協作方式與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區已有近30年的歷史，在澳洲、中國、香港、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。TNC致力於亞太地區進行各種保育工作超過30年，如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽： 大自然保護協會 (tnc.org.hk) 。如果你也關心環境保護，歡迎支持TNC的工作，參與我們的社區項目和活動，一起行動，為保護自然環境出一分力，請追縱TNC香港的社交平台專頁 TNC HK 大自然保護協會 及 @tnc_hk ，獲取更多環境保育資訊 。

關於思匯政策研究所

思匯政策研究所是一所獨立的公共政策智庫，旨在塑造一個宜居且可持續發展的香港。我們的願景是透過研究、對話和提出可行建議以鼓勵社會參與，影響公共政策。思匯政策研究所自2011年起，獲賓夕法尼亞大學列為全球前五十名的環保政策智庫之一。

在列印此新聞稿前請先停下來想想。

SOURCE 大自然保護協會