中國動向公佈2023/24財年全年業績 收入增至人民幣1,744百萬元 中國區運動裝備分部經營溢利扭虧轉盈

建議派發末期特别股息人民幣0.51分 上市至今累計派息率約88%

業績摘要

收入人民幣1,744百萬元，同比上升3.9%；

毛利人民幣1,192百萬元，同比上升12.0%；毛利率同比上升4.9個百分點至68.3%；

中國區運動裝備分部經營溢利為人民幣106百萬元，較對比期間的經營虧損人民幣15百萬元大幅改善；投資業務虧損人民幣726百萬元，集團擁有人應佔虧損人民幣639百萬元；

建議就截至2024年3月31日止十二個月派發年度末期特別股息每股普通股人民幣0.51分，集團上市至今累計派息金額達人民幣79億元，累計派息率达88%；

中國區運動裝備分部經營指標持續向好：庫存淨值為人民幣286百萬元，同比下降14.9% ；全年線下整體流水規模達10% - 20%提升、店效達20% - 30%提升；

財務穩健：現金及銀行結餘為人民幣3,035百萬元；流動比率同比提升。

香港2024年6月26日 /美通社/ -- 中國領先的國際運動服裝品牌企業 – 中國動向（集團）有限公司（「中國動向」或「公司」，連同其附屬公司「集團」，香港聯交所股份編號：3818）公佈截至2024年3月31日止十二個月（「報告期」）之全年業績。

財務業績

報告期內，全球經濟呈現弱復甦狀態，加上外內圍因素影響，金融市場動蕩，為全球經濟帶來重大挑戰。集團通過完善線下渠道佈局、優化柔性供應鏈結構及加強業務體系的協同互補，核心產品的突出表現共同提升了整體銷售表現。

報告期內，集團錄得收入人民幣1,744百萬元，同比上升3.9%，毛利為人民幣1,192百萬元，同比上升12.0%，毛利率同比上升4.9個百分點至68.3%。中國區運動裝備分部經營溢利為人民幣106百萬元，較對比期間的經營虧損人民幣15百萬元大幅改善，受全球股票市場波動影響，投資業務虧損人民幣726百萬元，導致集團權益持有人應佔虧損為人民幣639百萬元。董事會建議派發截至2024年3月31日止十二個月派發年度末期特別股息每股普通股人民幣0.51分，集團上市至今累計派息金額達人民幣79億元，累計派息率達88%。

營運表現摘要

強化供應鏈 中國區運動裝備分部收入提升

集團旗下品牌KAPPA專注於類直營模式的優化及單店店效的提升，完善線下渠道佈局取得階段性成效；同時改革線上電商平台，自有快反模型確保供應鏈的有效運作，助力集團進一步優化運營效率，降低了營運成本，整體中國區運動裝備分部業務由虧轉盈，經營盈利為人民幣106百萬元。其中，在柔性供應鏈機制下，快反加單產品的流水貢獻率和售罄貢獻率均達到雙位數水平。

集團持續強化KAPPA的品牌競爭力，實踐去廣告化的營銷策略，聚焦目標消費群，以情感營銷為核心，打造了強共鳴的線下活動。同時積極尋求跨領域合作，報告期內成為熱門綜藝節目《勢不可擋》的服裝品贊助商，提升品牌的曝光度和關注度。

截至二零二四年三月三十一日，集團KAPPA品牌的店舖總數為1,012間（不含KAPPA童裝業務），對比二零二三年三月三十一日淨減少11間。

PHENIX連續兩年穩固線上平台行業排名第一

集團旗下PHENIX品牌一直專注於高端專業滑雪產品。報告期內，PHENIX打造多個系列產品，如NORGE挪威高山滑雪元素系列、MISS PHENIX高端女子時尚系列、融入當下潮流文化的SP27和X-niX系列，以及兩大專注於機能生活的alk phenix 和 +phenix產品系列等。同時，PHENIX聯動多名國內知名滑雪運動員，於報告期內雪季打造PHENIX FREERIDE訓練營，為滑雪愛好者提供專業的安全滑雪課程，推動中國冰雪發展。

報告期內，PHENIX品牌電商全渠道GMV同比增長超過80%，流量同比增長超過100%。在天貓行業排名中，PHENIX品牌榮獲雙板板塊銷售第一及單板板塊銷售第三的佳績，進一步鞏固其在國內頭部滑雪品牌的市場地位。

中國動向首席執行官、總裁、聯席主席兼執行董事陳晨女士表示：「在中國政府多方刺激措施的帶動下，將為體育用品行業帶來新的機遇。中國動向對中國體育運動休閒服裝行業的前景維持積極樂觀的態度，集團會把握市場機遇，繼續研發並推出更多優質產品，為顧客帶來更優越的消費體驗，提升品牌的競爭力。同時，作為中國領先時尚運動品牌，中國動向一直高度重視ESG的可持續發展，未來將會緊貼中國政府減排步伐，推動綠色發展，並致力於建立完善的治理架構，向消費者積極傳遞綠色地球的理念。」

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關於中國動向（集團）有限公司（股份編號 : 3818 ）

中國動向（集團）有限公司為一家中國領先的國際運動服裝品牌企業，於2007年10月10日正式於香港聯合交易所主機板上市。集團主要在中國從事設計、開發、市場推廣及分銷品牌運動服裝。中國動向現擁有國際知名KAPPA品牌在中國大陸及澳門的全部權益。2008年4月始，集團成為PHENIX品牌持有人。PHENIX品牌是全球市場知名度較高的滑雪品牌。

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