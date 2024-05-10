順豐同城2023年ESG報告：多環節降低碳排放 產品和企業營運進一步邁向可持續發展

香港2024年5月10日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（統稱「順豐同城」或「集團」，股份代碼：9699.HK）發布截至2023年12月31日止年度（「報告期」）的《環境、社會及管治報告》（「ESG報告」），並首次聘任第三方機構對ESG報告開展核查工作，發出第三方鑒證報告。順豐同城於2023年正式成立ESG委員會，強化對環境績效指標的設定和管理，系統性執行降低碳排放的措施並取得積極進展，助力提升即時配送行業的ESG管理水平。2023年關鍵績效指標如包裝材料總量更有明顯的節約成效，按年大幅減少逾九成，至10.36萬噸。

多維度實現節能減排 集團積極應對氣候變化

報告期內，集團首次核算並披露「範圍三」碳排放量，其覆蓋騎手配送環節、僱員差旅以及供應商活動碳排放量等方面，積極探索降低碳排放的有效渠道。集團於報告期內 (i) 採用綠色運輸，年度總配送距離超過78億公里，其中使用電動交通工具配送距離超過98%，合共減低碳排放約230萬噸；(ii)集團利用城市物流系統對騎手的實時位置、配送目的地等多方因素進行考量，實現最優路線規劃，縮短行駛距離以減少能耗； (iii) 實行綠色包裝，報告期間使用共6.4萬個可循環文件袋，相當於減少320萬個紙質文件袋的使用； (iv) 積極使用電子簽名平台，報告期間減少使用約29萬份紙質合同，共降低約50.895噸二氧化碳當量之碳排放。

應對氣候變遷是全球的當務之急，是各行業具有前瞻性思維的公司的共識。順豐同城作為領先的第三方即時配送服務平台，認識到自己在此領域所發揮的關鍵作用，參照氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)）的指引，在業務開發及營運管理的過程中，將環保和氣候變化的因素納入考量，並積極識別和評估氣候變遷風險和機遇，體系化地梳理了應對氣候變遷的因應策略，並參考TCFD的建議框架，從管治、策略、風險管理、指標和目標四大領域披露氣候相關的工作計劃和成果，以清楚概述順豐同城應對氣候問題的方法，並表明集團致力於解決這些問題的決心。

集團亦將綠色環保納入供應商考核指標，供應商廉潔協議簽署率和社會責任條款簽署率均達到100%。根據氣候相關財務信息披露工作組的建議，集團意識到氣候變化風險及其對企業的潛在影響，並制定了有效的應對措施，致力成為應對氣候變化長跑的參與者和貢獻者，引領行業共同達至可持續發展。

完善的員工福祉有利集團提升企業社會價值

集團重視各階段、各層級、各職能員工的全方位發展，報告期內，參與集團培訓的員工總數達17,746人，培訓資金投入達人民幣673萬元；員工關懷投入金額為人民幣285萬元，集團關懷慰問員工及家屬共近5萬人次。集團於報告期內的活躍騎手數量已達至95萬人，其中中高收入水平騎手數按年增長31%，以「薪酬+培養+關懷+文化」為騎手打造溫暖友善及可持續的職業發展平台。為保障騎手作業安全，集團大力投入智能化硬件裝備，其中累計投放智能頭盔產品超過10,000個，該頭盔可對比分析事故出險率，提升騎手駕駛安全。另外，全國累計建成騎士驛站超過3,000個，主要城市完成100%覆蓋，為騎手提供休憩、充電換電、應急救援場所。報告期內，集團共開展線上+線下安全培訓共超過1,500次，參與人數超過110萬。

集團積極提升董監高（公司董事、監事及高管）性別多元化程度，其女性佔比現已提升至34%。除此之外，集團亦積極鼓勵女性騎手參與「兩癌」篩查活動，提升女性騎手的「防癌控癌」意識，並成為業界首間推出女騎手專屬工作服的企業。此外，集團為騎手的個人發展提供多方面支援，包括學歷提升渠道、職業技能認證和其他多元化課程。報告期內，集團約240萬騎手參與學習了200門課程，逾8,000位騎手晉升為隊長，540人通過各地市級的職業資格認證。

集團建立了體系化的權益管理模式，更充分發揮騎手的主觀能動性，亦搭建靈活的騎手激勵機制，為騎手提供完善的申訴、保險、理賠流程，展現集團對每位騎手的高度認可和維護其權益的人性化管理模式。

順豐同城管理層表示：「集團作為物流服務行業的引領者，我們希望在企業營運和管理的每一個層面都納入可持續發展的理念，包括採用清潔能源的配送工具、推廣可持續的包裝材料、強化ESG風險管理、並制定明確的節能減排目標、堅持以人為本地經營理念，努力打造一個綠色的配送生態系統，為客戶、合作夥伴和投資者創造長期價值。」

SOURCE 順豐同城