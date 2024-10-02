2024 國際龍獎 ( 香港站 ) 表彰計劃隆重推出 促進保險業的專業發展

國際龍獎 IDA 自 1998 年宣佈設立以來，積極推崇「典範、完美、尊貴」的理念，至今廣泛獲得全球華人金融保險業界及從業人員的高度重視與肯定。國際龍獎過去 25 年以推動華人保險市場為主體，在全球獲得 17 個國家與地區、超過 250 家金融保險機構的支持與肯定，累積會員數超過 16 萬 3,000 人。

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圖片連結: https://bit.ly/3N5d5pH

圖片： (左起) 保協會長曾繼鴻、2024 國際龍獎 ( 香港站 ) 籌委會主席何家文先生、國際龍獎 IDA 執行委員會創會主席梁天龍先生以及國際龍獎 IDA 執行委員會主席黃俊文先生，題辭祝賀 2024 國際龍獎IDA ( 香港站 ) 表彰計劃圓滿成功暨恭喜一眾得獎者榮獲2024 國際龍獎 IDA 榮耀 。

有關「國際龍獎 IDA 」 :

保險行銷集團於1998年設立《國際龍獎IDA》，提供一個公正客觀的標準，進行嚴格謹慎的資格審核，並透過獎項的頒予及《國際龍獎IDA名人錄》的出版，給予優秀的金融保險精英們國際性的榮譽與肯定。

「國際龍獎IDA」之榮譽性，是世界金融保險從業人員成功者的代名詞。國際龍獎IDA自創設以來，已普遍獲得世界金融保險界的重視與肯定，每年申請該獎項者與年俱增，已然成為世界金融保險從業夥伴崇高的榮譽殿堂。

「國際龍獎 IDA」官網: https://www.ida1998.com/

有關「保協」 :

香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數近17,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則；舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高業者水平和成就；鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

「保協」官網: https://www.luahk.org

SOURCE 香港人壽保險從業員協會