數字政策辦公室與香港互聯網註冊管理有限公司合辦「網絡安全技術論壇2024」圓滿結束 近千名業界專家支持論壇 共同提升網絡安全

「網絡安全技術論壇2024」邀請了創新科技及工業局局長孫東教授擔任主禮嘉賓，並由副數字政策專員（數字基建）張宜偉先生分享於上月舉行的首屆「香港網絡安全攻防演練--以攻築防2024」所得的重要成果及經驗。同時，其他講者及嘉賓深入探討最新的網絡安全應對策略、人工智能為網絡安全帶來的挑戰與機遇、數據中心保安管理、中小企如何應付網絡攻擊、網絡安全教育等多個議題。

香港互聯網註冊管理有限公司主席陳細明先生在致辭時表示：「面對全球網絡攻擊風險增加，攻擊手法日新月異，層出不窮，提升網絡安全水平至關重要。『網絡安全技術論壇2024』為內地與香港專家提供一個重要的交流平台，讓大家透過經驗分享與討論，探討不同的合作機會，共同提升抵禦網絡攻擊的能力，應付越來越嚴峻的網絡安全威脅。HKIRC定必繼續發揮推動者角色，增進社會各界與網絡安全專家的溝通，積極推動網絡安全，助力香港發展為國際創新科技中心。」

HKIRC過去多年推出不同的免費的網絡安全服務，主動協助缺乏資源的中小企、機構、學校等。透過提供免費資源培訓和網站掃描等支援，希望能夠增強他們對網絡安全的認識及防禦能力，並保護自身和用戶的數據安全。HKIRC一直為香港企業、機構及學校等提供免費的網站掃描支援，並建議解決方案，幫助網站擁有者及時發現和修補漏洞。此外，免費網絡安全員工培訓平台為缺乏IT資源的中小企業提供了網上培訓資源，目前已有超過24萬人接受了培訓。

HKIRC一直致力推出多元化的網絡安全活動，以提高社會各界的網絡安全意識，包括於本年度推出的首屆「共建員工防火牆嘉許計劃」及「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」，涵蓋員工培訓及網絡攻防演練，提升各單位應對網絡攻擊的技術、汲取經驗及提升整體防禦能力。政府於上月中舉辦首次「香港網絡安全攻防演練--以攻築防2024」，HKIRC亦參與其中，實行多維度推動網絡安全發展，為建立智慧城市奠定穩固的基礎。

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