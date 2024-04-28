法拉帝閃耀2024新加坡遊艇節 展示豪華遊艇新風尚

另一款備受矚目的遊艇是wallypower58，這艘遊艇以其令人震撼的航海性能和完美的操控性，結合沃利美學，為船東帶來非凡的水上體驗。wallypower58的設計注重多功能性和舒適度，無論是在炎熱還是涼爽的海域，都能提供適宜的休閒環境。此外，其靈活的佈局和創新的存儲解決方案，使得wallypower58成為一艘適合全水域巡航的多面手。

除了沃利品牌的兩款首秀遊艇，法拉帝集團還展出了Ferretti Yachts 780，這艘遊艇以其卓越的設計和航海性能，代表了法拉帝集團在豪華遊艇製造領域的深厚實力。Ferretti Yachts 780的設計融合了現代美學與航海科技，為船東提供了一個舒適、安全且充滿格調的海上之家。

法拉帝集團傳承數百年意大利遊艇傳統，是世界豪華遊艇和休閒船舶在設計、製造及銷售領域的領導者，旗下擁有Ferretti Yachts、Riva、Pershing、Itama、CRN、Custom Line和Wally等全球最負盛名、各具特色又優勢互補的多個品牌。2012年，濰柴集團對法拉帝進行戰略重組後，為法拉帝注入了強大的協同資源，幫助其走上了良性發展的快車道，尤其在亞太市場實現了快速發展。

SOURCE 濰柴動力; 法拉帝集團