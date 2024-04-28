法拉帝閃耀2024新加坡遊艇節 展示豪華遊艇新風尚

新加坡2024年4月28日 /美通社/ -- 4月25日，2024新加坡遊艇節在風景如畫的聖淘沙盛大開幕，濰柴集團旗下意大利法拉帝集團攜wallywhy200、wallypower58、Ferretti Yachts 780、Rivamare等4艘遊艇亮相獅城盛宴，其中，沃利雙姝為亞太首秀，引領遊艇行業新潮流。
wallywhy200與wallypower58成為展會焦點，其中，wallywhy200以其定制的優雅內飾和創新設計，為亞太市場的船東提供了前所未有的航海體驗，更在性能上實現了舒適性與速度的完美結合。其寬敞的起居空間、穩定性和高性能，使其在同尺寸遊艇中脫穎而出，特別值得一提的是，wallywhy200的「娛樂主甲板」佈局，可以為船東提供270度的環繞視野和充裕的自然光照，營造沉浸式的海洋體驗。
另一款備受矚目的遊艇是wallypower58，這艘遊艇以其令人震撼的航海性能和完美的操控性，結合沃利美學，為船東帶來非凡的水上體驗。wallypower58的設計注重多功能性和舒適度，無論是在炎熱還是涼爽的海域，都能提供適宜的休閒環境。此外，其靈活的佈局和創新的存儲解決方案，使得wallypower58成為一艘適合全水域巡航的多面手。
除了沃利品牌的兩款首秀遊艇，法拉帝集團還展出了Ferretti Yachts 780，這艘遊艇以其卓越的設計和航海性能，代表了法拉帝集團在豪華遊艇製造領域的深厚實力。Ferretti Yachts 780的設計融合了現代美學與航海科技，為船東提供了一個舒適、安全且充滿格調的海上之家。
法拉帝集團傳承數百年意大利遊艇傳統，是世界豪華遊艇和休閒船舶在設計、製造及銷售領域的領導者，旗下擁有Ferretti Yachts、Riva、Pershing、Itama、CRN、Custom Line和Wally等全球最負盛名、各具特色又優勢互補的多個品牌。2012年，濰柴集團對法拉帝進行戰略重組後，為法拉帝注入了強大的協同資源，幫助其走上了良性發展的快車道，尤其在亞太市場實現了快速發展。
SOURCE 濰柴動力; 法拉帝集團
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