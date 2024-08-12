香港乳癌基金會慈善步行籌款活動「乳健同行2024」- 「齊心邁步為乳健」

10月20日山頂見

香港2024年8月12日 /美通社/ -- 香港乳癌基金會（基金會）欣然公布，年度慈善步行籌款活動「乳健同行2024」將於2024 年10月20日（星期日）在港島山頂舉行。今年「乳健同行」以「齊心邁步為乳健」為題，旨在喚起大眾關注乳癌在香港的威脅，同時籌款支持基金會透過教育及檢查服務推廣乳健、支援乳癌患者，以及乳癌研究及倡議等工作。基金會亦呼籲，各界人士保持恆常運動的習慣，守護自己的健康。

基金會主席霍何綺華博士表示：「每年十月是國際乳癌關注月，目的是喚起公眾關注乳癌帶來的威脅，『乳健同行』是當月的重點活動，所籌得的善款將幫助基金會提供乳檢服務，支援乳癌患者、康復者及其照顧者。我們一直相信『及早發現，治療關鍵』，並倡議特區政府在香港推行全民乳癌篩查，令更多婦女及早發現乳癌，尋求適切治療。我在此約定大家10月20日到山頂，帶同家人及身邊的朋友一起組隊參加『乳健同行2024』，與基金會並肩，一同度過一個既健康亦有意義的週日。」

基金會創會人張淑儀醫生表示﹕「目前香港每天平均有超過15名婦女新增確診乳癌。乳癌新症過去10年上升逾六成，情況值得關注，而缺乏運動是罹患乳癌的頭號風險因素。『乳健同行』步行籌款活動除了幫助乳癌患者及推廣乳健訊息外，同時亦鼓勵大家建立運動習慣，踢走乳癌高風險因素。大家齊心邁出的每一步，既能利己，亦可助人。今個『粉紅10月』，讓我們在山頂聚首一堂，身體力行支持乳癌患者及其家人，並宣揚乳健訊息。」

「乳健同行」將於2024 年10月20日早上8時30分至下午1時正在山頂舉行。是次活動步行路段平坦，由山頂道花園出發步行至山頂凌霄閣，參加者沿途可飽覽醉人的香港景色。全程步行距離約3.5公里，約需1小時至1.5小時完成，適合任何程度及年齡的人士參與。為響應「粉紅10月」，基金會鼓勵參加者穿上粉紅服飾，共創善舉。「乳健同行2024」由即日起接受報名參加，成功報名的參加者更可於活動當日獲得精美紀念品包乙份，數量有限，先到先得。立即報名參加：https://pinkwalk.hk/

「乳健同行2024」特設多個獎項及豐富獎品以表揚參加者的踴躍支持。參加者一經報名及捐款，即獲資格競逐「最高籌款獎」、「最踴躍參與獎」及「粉墨登場獎」等獎項，贏取豐富獎品。獎項結果將於活動當天現場公布，有關獎項如下：

最高籌款獎 個人

（冠軍、亞軍及季軍） 小型團隊

（冠軍、亞軍及季軍） 機構/大型團隊

（冠軍、亞軍及季軍） 最踴躍參與獎 團隊 機構 「粉」墨登場獎 個人 團隊 小童 寵物

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關於香港乳癌基金會

香港乳癌基金會於 2005 年 3 月 8 日成立，是本港首間專注乳健教育、患者支援、研究及倡議的非牟利慈善組織，致力減低乳癌在本地的威脅。其使命是提高公眾對乳癌的認識及推廣乳房健康的重要性；支援乳癌患者踏上康復之路及倡議改善本港乳癌防控和醫護方案。

SOURCE 香港乳癌基金會有限公司