嶺大秦泗釗校長赴印尼出席數字大學亞洲會議2024 剖析教育界在數碼時代的挑戰與機遇

秦校長指出，生成式AI和大型語言模型的迅速發展，引發新一場知識創新浪潮。他表示：「AI的應用讓不同行業提高生產力，也提升了教與學的效率，我們每個人都擁有自媒體，接觸新事物，無論聽或看影片都離不開數碼化，在整個認知和交流的過程中，已被數碼化和AI所包圍。因此，當今時代具備了雙重特質，既為高等學府帶來挑戰，也伴隨著機遇。作為培育未來人才的機構，高等教育界的學科設計必須改革，擁抱數碼化的轉變，同時亦要考慮就業環境，在傳授技能培訓與促進學生全人發展之間取得平衡，因為顛覆性技術可能會取代現有的職業，同時也會創造新職位。」

在主題演講結束後，嶺大與會議主辦方合辦了一場題為「打造未來高等教育學府：利用科技轉型高等教育」的圓桌討論，匯聚多位大學領袖，包括嶺大校長秦泗釗教授、韓國慶熙大學管理學院勞資關係和人力資源教授及商業和平中心主任朴容昇教授，以及日本國際基督教大學校長岩切正一郎教授。他們共同探討了利用科技推動高等教育數碼轉型的策略、機遇和挑戰。討論重點在於如何善用AI和前沿科技，為亞洲高等教育界創造一個包容且具賦權性的學習和知識交流環境。

與會的大學領袖在圓桌討論中互相交流經驗、見解及分享創新方法，探討大學如何在數碼化環境中革新教學、學習和行政流程，並分享了最佳實踐、成功案例和前沿方法，以應對未來勞動力的需求，打造一個為未來作好準備的教育機構，裝備學生應對瞬息萬變的全球挑戰和機遇。

秦校長分享嶺大的目標是成為數碼時代具影響力的文理綜合研究型大學，他表示：「我們正在推進新的嶺南大學教學模式，包括從2024/25學年開始，將生成式人工智能科目列為一年級學生的必修科目。最近成立的數據科學學院，把大學現有的數據科學（榮譽）理學士提升至學院級別，讓文學院、商學院、社會科學院、研究生院和跨學科學院的學生更容易進行交叉學習，旨在裝備他們具備AI素養和慎思明辨的能力，發表具社會影響力的創新研究，並助力同學在創科時代脫穎而出。」

此外，嶺南大學宣布將主辦「數字大學亞洲會議2025」，有關活動將於2025年7月8日至9日假屯門校園舉行。

SOURCE 嶺南大學