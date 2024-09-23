2024卓越誠信顧問大獎頒獎酒會隆重舉行 促進保險業的專業與誠信發展

香港中小企促進聯會會長林國雄博士應邀擔任是次頒獎典禮的主題演講嘉賓，就「誠信營商及管理」分享了寶貴的見解。林博士表示，誠信是企業持續發展的根本，保險從業員更應以誠信待客，才能贏得客戶的信任和支持，共創美好的未來。

保協會長曾繼鴻先生表示：「『客戶為尊』是保協一直以來所倡導的價值觀 - 以客戶為中心，以誠信為本，提供優質的專業服務，我們希望通過『2024卓越誠信顧問大獎』，表彰那些在專業服務和誠信經營方面有出色表現的保險從業員，樹立業界的正面形象，增強公眾對保險業的信心。」

2024卓越誠信顧問大獎主席譚智謙先生表示：「卓越誠信顧問大獎（MTA Awards）是業界頂尖的獎項，希望推動保險從業員成為誠信、專業並重的理財顧問、讓大眾於揀選保險顧問時，可在掌握更充分資料的情況下作出決定。」

是次頒獎典禮雲集了保險界精英，共同見證了行業內對誠信和專業表現的最高肯定。保協將繼續致力推動保險業的誠信與專業發展，為客戶提供優質服務。

有關「卓越誠信顧問大獎（ MTA Awards） 」 :

卓越誠信顧問大獎（MTA Awards）由香港人壽保險從業員協會（簡稱「保協」）於2022年創立，是全城首個以「客戶為尊」的業界認證，志於挑選一班兼具卓越業績、誠信待客及專業服務之保險從業員，進一步向大眾宣傳保險業的正面且專業的形象，增加顧客之信心。

「MTA Awards」官網: https://www.mtaaward.com

有關「保協」 :

香港人壽保險從業員協會（簡稱「保協」）成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數近17,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則；舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高業者水平和成就；鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

「保協」官網: https://www.luahk.org

SOURCE 香港人壽保險從業員協會