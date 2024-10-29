騰訊參與2024香港金融科技周 展現金融科技創新實力

此次香港金融科技周聚集來自100多個經濟體逾30,000名行業精英，共同探討香港及亞洲乃至全球的金融科技未來。騰訊公司副總裁、騰訊金融科技業務負責人林海峰受邀出席主論壇發言。他在「技術應用的實際影響：如何改善客戶體驗」圓桌環節討論中指出，技術創新根本上是為了解決公平性的問題。微信支付在中國的創新實踐和系列解決方案，大幅降低了商戶交易成本，並通過AI等風控技術保證用戶資金安全，加速了數碼支付在中國的普及和包容性。騰訊金融科技的其中一個使命，便是通過科技的方式，讓金融服務能夠更加便捷、安全、低成本和觸手可及。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅分享了數碼支付跨境互聯的進展，他表示，基於跨境場景，騰訊致力打造開放、多元和包容的新型全球支付網絡，涵蓋消費、匯款、商貿多個領域，如「外卡內綁」、「外包內用」開放境內數千萬商戶網絡，提升跨境消費便利性。跨境匯款服務也支持海外華人和WeChat港幣錢包用戶便捷匯出工資和贍家款至中國內地。

騰訊旗下跨境支付平台Tenpay Global（新加坡）首席執行官楊文匯則介紹了數碼錢包如何重塑跨境匯款體驗。Tenpay Global通過與超過50家國際匯款和金融機構合作，連接微信生態與全球100多個國家和地區，讓跨境匯款像發送訊息一樣簡單。

除跨境匯款外，Tenpay Global也賦能跨境商企全球開展業務，為電商平台、進出口貿易、獨立網站、線下貿易行業提供賬戶管理、全球收付款、貨幣兌換服務，通過創新的解決方案保障絲滑體驗及合規安全。

騰訊在推動數碼創新方面處於前沿地位，尤其是在人工智能領域。過去六年，騰訊在研發方面投入420億美元，並擁有超過5,000項與人工智能相關的專利。以騰訊自研通用大模型「混元大模型」為基礎，混元金融大模型也正在自有金融場景應用落地，實現業務價值與用戶價值的創新。

SOURCE 騰訊