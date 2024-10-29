騰訊參與2024香港金融科技周 展現金融科技創新實力
新聞提供者騰訊
29 10月, 2024, 21:28 CST
驅動金融科技的未來：與騰訊一起創新、連接、成長
香港2024年10月29日 /美通社/ -- 第九屆香港金融科技周於2024年10月28-29日在香港亞洲國際博覽館舉辦。騰訊首度參展，並以「驅動金融科技的未來：與騰訊一起創新、連接、成長」為主題，全面展示騰訊金融科技創新能力和國際業務及品牌。
活動首日，香港特別行政區財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局總裁余偉文等特區政府官員及監管機構高層代表參觀了騰訊展位，並在騰訊公司副總裁、騰訊金融科技業務負責人林海峰的介紹下，了解和體驗了騰訊創新的刷掌科技。
此次香港金融科技周聚集來自100多個經濟體逾30,000名行業精英，共同探討香港及亞洲乃至全球的金融科技未來。騰訊公司副總裁、騰訊金融科技業務負責人林海峰受邀出席主論壇發言。他在「技術應用的實際影響：如何改善客戶體驗」圓桌環節討論中指出，技術創新根本上是為了解決公平性的問題。微信支付在中國的創新實踐和系列解決方案，大幅降低了商戶交易成本，並通過AI等風控技術保證用戶資金安全，加速了數碼支付在中國的普及和包容性。騰訊金融科技的其中一個使命，便是通過科技的方式，讓金融服務能夠更加便捷、安全、低成本和觸手可及。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅分享了數碼支付跨境互聯的進展，他表示，基於跨境場景，騰訊致力打造開放、多元和包容的新型全球支付網絡，涵蓋消費、匯款、商貿多個領域，如「外卡內綁」、「外包內用」開放境內數千萬商戶網絡，提升跨境消費便利性。跨境匯款服務也支持海外華人和WeChat港幣錢包用戶便捷匯出工資和贍家款至中國內地。
騰訊旗下跨境支付平台Tenpay Global（新加坡）首席執行官楊文匯則介紹了數碼錢包如何重塑跨境匯款體驗。Tenpay Global通過與超過50家國際匯款和金融機構合作，連接微信生態與全球100多個國家和地區，讓跨境匯款像發送訊息一樣簡單。
除跨境匯款外，Tenpay Global也賦能跨境商企全球開展業務，為電商平台、進出口貿易、獨立網站、線下貿易行業提供賬戶管理、全球收付款、貨幣兌換服務，通過創新的解決方案保障絲滑體驗及合規安全。
騰訊在推動數碼創新方面處於前沿地位，尤其是在人工智能領域。過去六年，騰訊在研發方面投入420億美元，並擁有超過5,000項與人工智能相關的專利。以騰訊自研通用大模型「混元大模型」為基礎，混元金融大模型也正在自有金融場景應用落地，實現業務價值與用戶價值的創新。
SOURCE 騰訊
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