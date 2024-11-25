「2024保協傑出財務策劃師大賽」：提升財策專業 推動誠信與優質服務

保協會長曾繼鴻先生表示：「保協一直重視同業的專業知識和優質服務，希望透過『BFPA大賽』，讓同業通過良性競爭互相切磋，並藉此表彰和鼓勵業界精英不斷精益求精，以提升專業水平，推動行業持續進步。」

香港大學專業進修學院金融商業學院及內地事務處總監林崑博士表示：「多年來我們全力支持BFPA大賽，今年更與保協攜手合作，成為協辦機構。不僅提升了大賽的聲譽，亦贏得業界和學界的廣泛好評。」

BFPA大賽主席李玉樹先生及馬驊伯先生表示：「感謝各位評審的專業貢獻、以及各大保險公司對同業的支持；亦榮幸見證眾多優秀的財務策劃師，在這個平台上展現卓越表現，持續提升自我，為客戶提供更優質的服務。期待明年有更多同業參與BFPA大賽，為未來的發展注入新的動力。」

「保協」舉辦BFPA大賽的目的是希望透過大賽，提升保險理財行業的專業，並表彰一眾為客戶提供優質理財服務的顧問。是次頒獎典禮匯聚了保險界精英，共同見證了BFPA各獎項的誔生。保協將繼續致力推動保險業的誠信與專業發展，引領行業在理財專業領域的進步。

圖片連結: https://drive.google.com/drive/folders/1hnHAd_qqLO12ODgdOT7Cf9cpuuyLmYTt?usp=sharing

有關「保協」 :

香港人壽保險從業員協會(簡稱「保協」)成立於1973年，乃一歷史悠久之保險界專業團體。會員人數近12,000人，是全港會員人數最多的保險業組織之一。「保協」主要宗旨是推動及提高人壽保險從業員之專業水準，並訂立和執行有關專業守則；舉辦教育課程與會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗，以提高業者水平和成就；鼓勵從業員參與公益和公眾事務，回饋社會。

「保協」官網: https://www.luahk.org/

有關「保協傑出財務策劃師大賽」 :

隨著人均壽命延長和社會福利開支收緊，財務策劃及財富管理對香港市民的生活愈趨重要。今時今日，投資理財的天空變得愈來愈大，客戶需要的不僅是一位保險顧問，而是一位全面專業，能助客戶實現人生各階段理財需要的財 務策劃師。事實上，適者生存，從業員若不盡快趕上財務策劃的列車，提升個人競爭力，實在難以在這大趨勢下生 存。為此，香港人壽保險從業員協會(主辨機構)及香港大學專業進修學院(協辦機構)舉辦保協傑出財務策劃師大賽，以表彰一眾為客戶提供優質理財服務的同業。

SOURCE 香港人壽保險從業員協會