「為國民養生而生」2024健康責任論壇 推動中華養生文化傳承創新發展

聚焦健康之本，共謀傳承創新發展

當前，中醫藥事業的發展已被納入國家戰略規劃，其獨特價值和深厚底蘊深入人心。隨著大眾對健康養生的需求日益增長，健康養生產業迎來發展新機遇。

新華網副總裁楊慶兵表示，近年來，在國家多項政策的加持下，中醫藥事業蓬勃發展，中醫藥的多元價值被更多地挖掘。與此相對應的是，中醫藥一直面臨著功效的評價與驗證、有效成分的控制與提取以及生產的標准化等問題和障礙。中醫藥如何科學化、標准化、現代化，養生文化如何更好地服務現代人的生活，還有很長的路要走。「為此，希望能夠借此機會呼吁各方更加關注和持續推進健康事業和中醫藥事業，共同傳承中華養生智慧，探索中華養生文化的未來與發展。」

國家中醫藥管理局科技司原副司長周傑談到新時代中醫藥發展的歷史機遇，指出要推動中醫藥事業的全面發展，他提出：「我們要緊密圍繞全面深化改革的總體要求，通過體制創新和科技賦能，全面提升中醫藥的服務能力和文化影響力。首先，深化『三醫』協同，發揮中醫藥獨特優勢。第二，推動科技創新，推動中醫藥現代化發展。第三，推動中醫藥文化『走出去』，提升國際影響力。」

中華中醫藥學會副秘書長陳俊峰在致辭中指出本次論壇聚焦「健康責任」，對於弘揚健康文化、促進健康自覺和習慣養成，具有重要意義。他衷心希望通過大家的共同努力，促進全社會關注健康、重視健康，促進全民重視中醫藥、利用中醫藥，提升全民健康素養，促進人民群眾形成健康的行為和生活方式，助力健康中國建設。

無限極（中國）有限公司行政總裁黃健龍則從企業發展的視角，分享了傳承中華養生文化的探索與實踐。他表示：「自品牌創立32年以來，每一次蛻變，都凝聚著我們對國民健康的深刻洞察。」在此基礎上，他提出了「五個中華」的未來發展方向，涵蓋了中華養生品牌、中華養生解決方案、中華養生社群、中華養生客廳和中華養生顧問五大核心方向。黃健龍展望：「我們的目標，是通過長期的堅持和努力，讓『養固健』不僅是一個名字，更成為國民健康生活的強大助力。」

立足國民之需，服務國民養生之道

活動中，全球知名市場調研機構歐睿國際正式宣布：增健口服液2023年銷售額在中國中草藥類免疫調節保健食品產品中處於領先地位。

這一權威認證是對養固健增健產品品質和市場影響力的有力證明，也是對養固健長期以來堅持科技創新、推動行業高質量發展的高度認可。

歐睿國際中國區總經理、高級咨詢總裁穆愔表示，歐睿國際自1972年成立以來，已發展成為市場地位調研領域的全球引領者，市場調研業務范疇現涉足30多個行業的行業發展信息以及200余個國家與地區的宏觀經濟與消費者層面信息。她進一步闡述：「在2024年10月至11月間，由歐睿主導負責，就中國大陸地區中國中草藥類免疫調節保健食品市場開展了一次全面的，系統性的市場調研。根據2023年整體零售渠道（包含直銷）零售額統計的調研結果，歐睿特此聲明：養固健增健口服液，全國銷售額領先的中草藥類免疫調節保健食品。」

無限極(中國)有限公司副總裁、首席營銷官姚宏睿表示，增健口服液是一款在國民口碑裡、在用戶的使用中成長起來的超級大單品。養固健增健口服液能取得這樣的成績，離不開自身過硬的品質。不僅是增健口服液，養固健的所有產品都真正從用戶的真實健康需求出發，以中草藥科技貫穿始終，讓每一款面向用戶的產品都能擁有硬核實力。作為國民品牌，養固健也會一直堅守為國民養生而生，傳承中華養生文化，推廣中華養生生活方式。

傳承中華文化，共繪全民健康藍圖

在2024健康責任論壇期間，一場八段錦練習活動吸引了現場嘉賓的積極參與。八段錦作為我國傳統養生功法中的瑰寶，源遠流長，底蘊深厚。它融合了身體鍛煉、呼吸調節與心理調適等多方面的養生智慧。以動作簡單、舒緩流暢、身心兼顧等特點深受人們的喜愛。在教練的帶領下，參與者們體驗了傳統健身方式的獨特魅力，深刻感受了中華傳統養生文化健康智慧。

值得注意的是，這場八段錦練習活動將在論壇結束後繼續在中國企業家博鰲論壇期間舉行，屆時將有更多精彩的中華養生文化活動陸續上演。「東方美手作體驗」活動將通過漆扇制作讓參與者近距離接觸並體驗中國傳統工藝的精妙與韻味；冬季養生專場將邀請專家作講座，向大眾普及季節性養生知識，助力參與者更好地認識並實踐適合冬季的健康生活方式。這些精心策劃的活動不僅豐富了論壇的內容，也為參與者提供了親身體驗中華養生文化深厚底蘊的機會。

在「為國民養生而生」這一核心理念的引領下，嘉賓們的精彩演講和深刻見解為中醫藥事業的高質量創新發展提供了寶貴的前瞻思路。未來，相信在社會各界的不懈努力和緊密合作下，中華養生文化必將煥發出新的生機與活力，為實現全民健康的宏偉目標注入更加強大的動力，為現代健康生活帶來更多的啟示與貢獻，助力全民健康事業邁向新的高度。

SOURCE 無限極（中國）有限公司