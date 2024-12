設計營商周2024峰會 於香港會議展覽中心隆重開幕

雲集頂尖創意和商業領袖 聚焦設計主導的跨界融匯與創新

香港2024年12月5日 /美通社/ -- 亞洲首屈一指的國際年度設計、創新與品牌盛會設計營商周2024(BODW 2024)峰會於香港會議展覽中心隆重開幕,由主禮嘉賓香港設計中心董事會主席嚴志明教授,MH,JP、香港貿易發展局總裁方舜文女士及法國駐港澳總領事杜麗緹女士(Christile Drulhe)共同主持開幕典禮,為2024年12月4日至6日一連三天的峰會揭開序幕,並由法國對外文化教育局主席; 法國文化外交大使阮賓伊娃女士(Eva Nguyen Binh)就峰會主題「融/滙設計:承傳與創新」進行開幕演講。

設計營商周由香港設計中心主辦,連同本屆伙伴國家法國、主要贊助機構香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處,以及協辦機構香港貿易發展局,攜手舉辦的設計、創新與品牌盛會。其中焦點活動峰會以「融/滙設計:承傳與創新」為主題,邀請超過50位來自法國、香港、內地及海外的精英設計師和企業家,共同呈獻超過40場實體論壇、主題演講及創意對談,探討五大課題:創建未來城市、品牌與零售復甦、匠藝精粹、文化與數碼美學,以及AI與未來創科,聚焦於由設計主導的創新意念,探討設計與工藝、科技及創新、傳統與現代,以至東方與西方的跨界別、跨文化融匯,回應當今世界互聯互通的屬性,展現設計的本質與力量並創造無限可能——設計如何在瞬息萬變的商業環境中,改變產品、業務流程,推動商業合作機會。

2024年除了是中國及法國建交六十周年,也是中法文化旅遊年,香港設計中心邀請了法國擔任其全年伙伴國家,今次亦是法國繼2009年之後,再度擔當這重要角色。在合作框架下,雙方除了會共同呈獻設計營商周2024、以及已於今年6月下旬圓滿舉行的設計智識周2024(KODW 2024)外,法國亦將享負盛名的巴黎時尚家居設計展(Maison&Objet)首次帶到香港的創意設計博覽(DesignInspire),更協助邀請法國著名音像藝術家Franck Vigroux 及 Antoine Schmitt作為表演嘉賓,於設計營商周2024峰會開幕當天下午時段進行獨家表演。

香港設計中心主席嚴志明教授,MH,JP 表示:「香港是中西文化交流中心,也是設計之都。通過香港這獨特的優勢,我們有幸邀請到法國再次成為夥伴國家,借鋻法國獨特的設計美學概念和豐富文化傳承,促進融匯東方與西方的設計力量,推動跨界的創新思維,體驗如何運用藝術、科技和創新的方法,迎接時代的重大挑戰,把握轉變帶動的商機,以設計創造價值,以設計突破現狀,推動進步,令生活更美好。」

法國對外文化教育局主席; 法國文化外交大使阮賓伊娃女士表示:「法國文化源遠流長,承載着悠久的歷史和豐富的傳統,更不斷追求創新。在我們慶祝中國與法國建交60周年之際,設計營商周成為促進對話和連繫的關鍵時刻,匯聚我們的世界觀,以加深相互理解 — 這是具備卓越技能的設計專業人需要擔當的重要任務。『融/滙』一詞不僅強調中、法兩國豐富文化的多樣性,還凸顯了跨學科合作的重要性。讓我們透過這個星期的活動,彰顯設計的多元面貌。」

法國駐港澳總領事杜麗緹女士表示:「今次與香港設計中心合作舉辦如此精采的盛事活動,彰顯法國與香港之間的強大文化聯繫,以及我們的共同願景:將設計打造成一種連接思想、文化和學科的共同語言。今年峰會的主題『融/滙設計:承傳與創新』,正好展現傳統與現代、工藝與創新之間的持續對話,這亦是法國設計的精粹所在。」

設計營商周2024峰會重點環節包括:

課題 重點環節 創建未來城市 參與谷歌(Google)項目的英國Heatherwick Studio創辦人及設計總監Thomas Heatherwick,以及擅長將當代東方對大自然的想法融入建築設計的著名建築師、內地MAD建築事務所建築師、藝術家、創辦合伙人馬岩松分別發表主題演講及參與論壇環節, 探索可持續、智慧及宜居的未來城市的創新設計方案,提升城市生活品質。 品牌與零售復甦 香港KEF Audio Group 總裁及全球市場總監羅潔怡,以及唯一負責全球愛馬仕店舖內部設計的法國RDAI 行政總裁Julia Capp,將深入分析品牌識別和零售體驗在快速變化的複雜環境下作出的轉變。 匠藝精粹 內地玫瑰坊高訂設計師及創辦人郭培和法國Studio Putman 藝術總監Olivia Putman,將展示傳統工藝跟現代設計和材料的完美融合,以及從設計到製造中,引領創意過程的重要性 。 AI 與未來創科 內地特贊科技創辦人及行政總裁范淩博士,與小米汽車首席設計師及工業設計總經理李田原,將探討人工智能及新興技術如何影響設計過程與結果,並解構AI、機器學習及其他先進技術如何徹底改變各行各業的設計工作。 文化與數碼美學 中華全國工商聯副主席何超瓊(香港及澳門)、法國吉美國立亞洲藝術博物館總裁 Yannick Lintz博士,以及艾美獎得獎導演兼設計師、美國Imaginary Forces創意總監Karin Fong,將和觀眾探索設計與文化在融匯設計的精粹所在,還探討數碼工具及平台如何培養嶄新的美學形式。

本港觀眾可於12月4日至6日晚上8時30分至10時30分,收看在ViuTVsix(96台)播放的特備節目,追蹤設計營商周峰會演講嘉賓的精闢分享及活動精華片段。完整峰會節目亦於bodw+和社交媒體平台上實時直播,讓全球觀眾全程參與。

設計營商周2024(12月2日至7日)尚有一連串延伸活動,涵蓋展覽、講座、導賞和交流活動等,包括:位於深水埗的香港設計中心DX設計館慶祝暨介紹會、大灣區創意雙周、於香港全新地標The Henderson舉行的設計營商周2024晚宴暨DFA設計獎頒獎典禮、BODW In The City、Motion Plus Design及 deTour2024設計節。香港貿發局亦會在香港會議展覽中心舉行旗艦創意活動DesignInspire創意設計博覽(當中包含Maison&Objet設計工廠)和亞洲知識產權營商論壇(BIP Asia),跟設計營商周 2024峰會相輔相成,藉着精采的設計和創意活動讓香港充滿濃厚的設計及創意氛圍。

有關設計營商周 2024的最新消息,請瀏覽官方網頁:https://2024.bodw.com/zh-hk,及追蹤bodw+的社交媒體:Facebook (bodw+)、Instagram (@bodwplus)、X (@bodwplus)、LinkedIn (bodw+) 、YouTube (bodw+) 、微博(BODW) 、微信(bodwplus)及小紅書(bodwplus)的即時更新消息。

Press Material

活動節目:Press Kit

講者資料:BODW 2024 Speakers

關於香港設計中心( https://www.hkdesigncentre.org/ )

香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴,我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢,從設計中創造價值。為了實現目標,我們:

培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平臺,釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於法國駐香港及澳門總領事館( https://hongkong.consulfrance.org/ )

法國駐香港及澳門總領事館負責管理法國社區在香港和澳門的事務,並致力於服務和保護法國公民的利益。該領事館同時為其他國家的公民提供前往法國的簽證。在法國駐北京大使的授權下,總領事負責協調和促進法國與香港及澳門之間的政治、文化和經濟關係的發展。作為促進法國文化和藝術的活動的一部分,文化、教育和科技部(SCAC)提供有關文化和藝術項目發展的資訊、建議和支援。SCAC的主要任務之一是促進法國和本機群組織的合作。對長期交流計劃(教師、學生、藝術家和作家)、在法國或與法國合作共同策劃或培訓計劃等項目尤為鼓勵。

關於設計營商周( https://2024.bodw.com/zh-hk )

自2002年以來,由香港設計中心主辦的設計營商周(BODW)一直是亞洲首屈一指的國際年度盛事,全面探索設計、創新及品牌趨勢,彙聚香港及海外的精英設計師和企業家,與環球觀眾分享真知灼見,推動與設計及創新價值相關的討論,並創造商業合作機會。

關於 DesignInspire ( designinspire.hktdc.com )

DesignInspire由香港貿易發展局主辦,雲集全球設計及創意精英、潮流品牌、協會及學院,透過一系列互動展品、設計傑作及得獎項目等,與商貿及公衆人士共同探索設計的無限潛力,推廣頂尖創意。作為香港創意產業界獨有的B2A平台,DesignInspire致力建立香港與國際設計界聯繫的門戶,促進互動與合作。

關於文創產業發展處( https://www.ccidahk.gov.hk/tc/ )

文創產業發展處於2024年6月成立,前身為「創意香港」,是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室,致力為香港營造有利的環境,促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展,以及推動香港成為亞洲創意之都,並在社會營造創意氛圍,以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。 文創產業發展處資助香港設計中心舉辦多個專案,以推廣香港設計及設計思維。

免責聲明:香港特別行政區政府文創產業發展處僅為本項目提供資助,除此之外並無參與項目。在本刊物/活動內(或由項目小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議,均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

