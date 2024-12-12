2024年中國美人魚公開賽年度總冠軍賽暨亞洲杯賽於三亞亞特蘭蒂斯盛大啟幕 首個亞洲杯冠軍將誕生

自國家體育總局水上運動管理中心啟動中國美人魚賽事以來，這項體育運動已經經歷了十場公開賽的磨練，美人魚競賽體系在中國已基本形成，並逐漸發展成為國內外重要的水上競技運動。每年的賽事不僅吸引了眾多專業運動員的參與，也為廣大觀眾帶來了視覺和藝術的雙重享受。

本次賽事由中國國家體育總局水上運動管理中心、中國滑水潛水摩托艇運動聯合會、亞洲潛水聯合會、海南省旅遊和文化廣電體育廳、復星旅文聯合主辦，三亞市旅遊和文化廣電體育局、海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司亞特蘭蒂斯酒店承辦，海棠區旅遊和文化廣電體育局協辦。

本次賽事執行「規定技巧賽」與「自由技巧賽」制，比賽成績按照兩種技巧賽成績的總和進行最終排名，若分值相同則按照「自由技巧賽」乃至「自由技巧賽」中技術分的分數排名，旨在突出運動員的創造力和競技水平，充分展示美人魚潛水運動的藝術魅力。

本屆賽事的場地依然選擇了三亞•亞特蘭蒂斯的標誌性區域——大使環礁湖，13500噸純海水、11米深的露天場地，為選手們提供了優質的展示條件。現場觀眾則可通過16.5米寬、10米高的高透亞克力幕牆，欣賞選手們在水下的優美身姿，近距離領略美人魚潛水運動的魅力。

在海南省大力推動「體育+旅遊」融合發展的背景下，三亞•亞特蘭蒂斯積極發揮自身優勢，已連續四年承辦美人魚潛水公開賽，現已成為全球美人魚潛水賽事的重要舞臺。四年來，三亞•亞特蘭蒂斯見證了美人魚潛水運動的蓬勃發展，不斷推動著賽事的國際化和品牌化，使該賽事成為美人魚潛水運動的亮眼名片。

復星旅文首席執行官 鮑將軍 表示：「我們非常榮幸三亞•亞特蘭蒂斯再次承辦這一重磅國際級賽事。美人魚運動作為運動與藝術的完美結合，為旅遊產業的高質量發展注入了全新活力。復星旅文始終致力於推動旅遊與體育、文化、娛樂等產業的融合與創新，探索文旅體育消費新場景。我們希望這一賽事的承辦，將優化海南體育旅遊產品供給，滿足市民和遊客對高質量、多元化旅遊體驗的需求，為海南省創建國家體育旅遊示範區貢獻力量，也進一步助力國際旅遊消費中心建設。」

三亞•亞特蘭蒂斯一直致力於將體育賽事與旅遊度假體驗深度融合，提升賽事的觀賞性與影響力。每年舉辦的美人魚潛水公開賽，不僅吸引了眾多國內外頂尖運動員，還帶動了大量遊客前來觀賽，使得賽事與旅遊產業形成良性互動，提升了海南作為體育旅遊目的地的知名度和吸引力。

據了解，在賽事之外，三亞•亞特蘭蒂斯推出了多項面向遊客的潛水項目，如基礎的泳池美人魚潛水培訓、小小美人魚，中高階的美人魚潛水考級、自由潛水、水肺潛水、浮潛等，吸引了大量潛水愛好者的關注，進一步增強了其在水上運動和旅遊領域的綜合競爭力。

隨著《體育強國建設綱要》的深入實施，海南正加速推進國家體育旅遊示範區的創建工作，這是推動當地旅遊業轉型升級、實現高質量發展的內在要求。海南的自然環境——熱帶島嶼的優良氣候、清新的空氣、豐富的植被，以及四面環海的地理優勢，為體育旅遊活動提供了完美的場地。憑藉得天獨厚的體育旅遊資源和自貿港政策優勢，海南有望吸引更多國內外體育項目和國際體育賽事落地，吸引全球體育旅遊愛好者前來消費。

海南正站在新的發展起點，結合自貿港的政策優勢，依託獨特的生態資源，逐步推動形成全方位、多層次的體育旅遊產業生態。以三亞•亞特蘭蒂斯為代表的一站式娛樂休閒及旅遊度假目的地，憑藉豐富的設施和優質的服務，已經成為體育旅遊和休閒度假業態的重要引擎。未來，三亞•亞特蘭蒂斯將繼續加強與國際體育組織、賽事機構的合作，吸引更多優質賽事落地，助力海南體育旅遊產業走向更高質量、更高效益的未來，為國家體育強國戰略和健康中國建設貢獻更多力量。

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三亞•亞特蘭蒂斯

由復星投資逾百億元興建、柯茲納國際管理的三亞•亞特蘭蒂斯，是一座海洋主題的度假勝地。項目位於海南省三亞市海棠灣，佔地54萬平方米，坐擁1314間全海景房及水底套房，20萬平方米的亞特蘭蒂斯水世界與海豚小島，海水總量達17500噸的失落的空間水族館，又有可同時容納1800位觀眾欣賞表演的C秀劇場，以及設施專業的海洋哺乳動物醫院和海獅樂園。匯集酒店、水世界、水族館、國際會展、餐飲、娛樂、購物、演藝八大業態於一體的三亞•亞特蘭蒂斯，不僅被中國國家旅遊局評為全國優選旅遊項目，更先後獲得多項行業殊榮，包括第十八屆中國飯店金馬獎之「亞洲最佳旅遊度假目的地」、「亞洲最佳會展及獎勵旅遊目的地」、「奧西亞諾海底餐廳-亞洲最佳餐廳」，亞洲酒店星光獎之「中國十大最具魅力酒店」，中國建築行業工程質量最高榮譽「魯班獎」和「三星級綠色建築標識」證書等。了解三亞•亞特蘭蒂斯更多詳情，請瀏覽 www.atlantissanya.cn。

關於復星

復星創立於1992年，經過逾30年發展，已成為一家創新驅動的全球家庭消費產業集團。秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，復星致力於服務全球十億家庭客戶，戰略聚焦健康、快樂、富足的幸福生態系統。2007年復星國際在香港聯交所主板上市（股份代號：00656.HK），截至2024年6月30日，公司總資產達人民幣8,219億元，MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業。



關於柯茲納國際

柯茲納國際（Kerzner International Holdings Limited）連同其附屬公司，是首屈一指的目的地度假區、豪華酒店和公寓、以及創意娛樂場的國際發展商及營運商。亞特蘭蒂斯（Atlantis）為柯茲納國際旗下品牌，位於杜拜的棕櫚島亞特蘭蒂斯是一座以水世界為主題的旗艦度假區，坐擁1500間客房，俯瞰浩瀚的阿拉伯海和半島；位於中國海南的三亞•亞特蘭蒂斯於2018年4月28日盛大啟幕；2023年2月10日杜拜皇家亞特蘭蒂斯酒店正式開業。根據柯茲納在全球範圍內擴展唯逸品牌（One&Only）的戰略重點，管理著位於黑山、墨西哥、毛里求斯、馬爾代夫、南非、杜拜、盧旺達、馬來西亞和澳大利亞的唯逸度假村。了解柯茲納國際更多詳情，請瀏覽kerzner.com。



關於復星旅文

復星旅遊文化集團（簡稱「復星旅文」，股份代號：01992.HK）是全球領先的綜合性旅遊休閒度假集團之一。作為復星「快樂」業務板塊的核心組成，復星旅文以「度假讓生活更美好」為使命，致力於引領度假生活，智造全球領先的家庭休閒度假生態系統。

集團旗下品牌及產品包括在全球運營60餘座度假村的精緻「一價全包」度假的全球領導者Club Med地中海俱樂部，一站式海洋主題的高端綜合度假目的地三亞•亞特蘭蒂斯，一站式冰雪主題的高端城市度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區與麗江地中海國際度假區、復星旅文全球會員俱樂部復遊會等。

SOURCE 復星