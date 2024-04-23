正雅齒科亮相2024新加坡牙科展

其中，正雅GS產系是正雅與泰康拜博沈剛正畸團隊圍繞頜位重建這一理念聯合研發的，針對複雜錯頜畸形治療的中國方案。該方案開創性地以面形為切入點，進行診斷分類，已形成包括基礎理論、機制循證、裝置設計、臨床治療及療效評價等各個環節的完整體系。

此外，4月19日下午，沈剛教授應邀在IDEM進行了1小時演講，以《頜位重建的基本機制和治療程序》為題，就頜位重建的基本概念、錯頜畸形的分類要點、突凹偏錯頜的精準治療等難點痛點進行分享，展示中國GS頜位重建技術的臨床成果。現場同行對於頜位重建技術極為關注、現場提問熱烈，沈剛教授進行了長達10分鐘的現場回答。

在IDEM展會前夕，正雅還在4月18日於當地舉辦新加坡GS頜位重建國際技術交流會。沈剛教授及其團隊核心成員蔣健羽醫生作全英文大會演講，與海外口腔醫生分享頜位重建理論並進行深入交流，以學促進，為國際隱形正畸行業帶來一場高端才智交融、前沿觀點碰撞的學術大會。

深耕隱形正畸市場二十年，正雅以技術與產品創新，逐漸打造起覆蓋不同年齡、不同錯頜畸形類型的隱形正畸綜合解決方案。

以本土智慧造原創產品，以國際視野謀發展之路。正雅旗下產品已遠銷新加坡、西班牙、加拿大、英國、哥倫比亞、沙特阿拉伯等市場。依托強大的自研自產能力，正雅將加速走向全球，在國際舞台上展示創新成果。堅持以自主原創正畸技術為引，釋放隱形正畸的無限可能。

SOURCE Smartee Denti-Technology Co.,Ltd.