Smartee Pamerkan Teknologi Reposisi Mandibula di IDEM Singapore 2024

Sebelum IDEM Singapore 2024, Smartee Denti-Technology menggelar acara khusus yang mengulas Teknologi "Smartee GS Mandibular Repositioning" pada 18 April. Di konferensi ini, para dokter dan ahli ortodonti mempelajari teknologi inovatif tersebut. Para peserta juga terlibat dalam lokakarya yang memperkaya pemahaman mereka tentang teknologi reposisi mandibula (mandibular repositioning), serta mempelajari langsung bit-wax registration. Lokakarya ini mempersiapkan mereka untuk mengeksplorasi produk GS secara lebih lanjut ketika mengikuti IDEM.

IDEM Singapore 2024, ajang kedokteran gigi terkemuka di Asia Pasifik, menghadirkan pemimpin industri, inovator, dan praktisi untuk mengulas sejumlah perkembangan dalam bidang kedokteran gigi. Dengan berpartisipasi dalam IDEM Singapore, Smartee membuktikan dedikasi dalam menghadirkan layanan ortodonti terbaik di seluruh dunia melalui teknologi mutakhir dan solusi clear aligner yang inovatif.

Selama pameran berlangsung, stan Smartee menarik banyak pengunjung, khususnya dokter gigi yang ingin mengeksplorasi produk unggulan Smartee, seperti seri GS. Dikenal atas pendekatan inovatifnya dalam mengaplikasikan metode reposisi mandibula, seri Smartee GS menjadi solusi noninvasif untuk mengatasi kelainan susunan gigi berat (severe malocclusion) Kelas II. Membagikan pencapaian akademis dalam bidang ini, pada 19 April, Chief Scientist in R&D, Smartee, Prof. Gang Shen, menyampaikan sebuah ceramah di IDEM dengan judul "Fundamental Mechanisms and Therapeutic Procedures for Mandibular Repositioning". Prof. Gang Shen juga terlibat dalam diskusi mendalam dan memperkenalkan klasifikasi diagnostik maloklusi yang inovatif. Dia pun memaparkan hasil klinis dari teknologi Smartee GS di hadapan ahli ortodonti di seluruh dunia.

Berdiri pada 2004, Smartee Denti-Technology telah menjadi mitra tepercaya bagi ahli ortodonti di seluruh dunia yang melayani lebih dari 64.000 dokter di 48.000 lembaga medis di 47 negara. Menjalankan penelitian dan pengembangan independen, Smartee terus membuat terobosan dalam keunggulan ortodonti.

Smartee Denti-Technology dengan bangga memamerkan Teknologi Reposisi Mandibula (mandibular repositioning) di IDEM Singapore 2024. "Pada April 2024, Teknologi Reposisi Mandibula telah diaplikasikan dalam lebih dari 50.000 kasus di seluruh dunia," jelas Prof. Gang Shen. "Ajang ini menjadi platform bagi kami untuk berinteraksi dengan praktisi industri, bertukar wawasan, serta membagikan inovasi dan pengalaman kami dalam Teknologi Reposisi Mandibula."

Junfeng Yao, Pendiri dan CEO Smartee further berkata, "Partisipasi Smartee Denti-Technology dalam IDEM mencerminkan komitmen kami untuk memajukan bidang ortodonti. Saya gembira berinteraksi dengan para praktisi profesional dan mengeksplorasi sejumlah kemajuan dalam solusi ortodonti digital."

Tentang Smartee Denti-Technology:

Berdiri pada 2004, Smartee adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan 'clear aligners' dan solusi ortodonti digital di Tiongkok. Berkantor pusat di Shanghai, Smartee memiliki dua pusat penelitian & pengembangan, serta pabrik otomatis. Melayani lebih dari 64.000 dokter dari 48.000 lembaga medis di lebih dari 47 negara, Smartee telah mewujudkan lebih dari satu juta senyuman di seluruh dunia.

Sejalan dengan perkembangan solusi digital, Smartee terus memperluas portofolio produk, serta telah meluncurkan lebih dari 10 produk aligner yang mengatasi beragam maloklusi yang dihadapi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Berkolaborasi dengan Prof. Gang Shen dan Tim Ahli Ortodontinya, Smartee mengembangkan produk inovatif - Smartee GS. Dengan produk ini, ahli ortodonti memiliki teknologi reposisi mandibula untuk merawat pasien dengan indikasi kompleks, termasuk facial prognathism, facial retrognathism, dan mandibular deviation secara lebih efektif.

SOURCE Smartee Denti-Technology Co.,Ltd.