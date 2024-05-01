美高梅中國公佈2024年度第一季度業績

集團業務表現及市場份額創新高

香港2024年5月2日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年3月31日止三個月（「本期間」）的未經審核節選財務數據。

本集團欣見澳門持續復甦。本期間訪澳旅客人數每日平均達97,536人次，較上季上升8%，恢復至2019年同期的85%。

澳門博彩毛收入連續按季錄得增長。 2024年第一季度，整體博彩毛收入按季上升7%至每日6.3億澳門幣，相當於2019年同期的74%。最重要的是，中場博彩毛收入按季度估計增長約5%，達歷史新高，恢復至疫情前約110%，較去年第四季度的104%有所提升。

美高梅中國喜見所有業務表現均實現連續增長，復甦步伐自2019年以來，持續優於市場。於本期間酒店旅客量為2019年同期的151%。整體日均博彩毛收入為2019年第一季的136%，中場博彩毛收入（包括角子機）為疫情前的189%。

本集團淨收入為83億港元，較去年同季增長70.6%，達2019年第一季的143%。

本期間，集團經調整 EBITDA 及市場份額創歷史新高。經調整EBITDA為25億港元，較去年同季增長77.3%，為2019年第一季的155%。

美高梅中國2024年第一季的市場份額，進一步攀升至17%， 2023年市場份額為15.2%，2019年市場份額為9.5%。 於本期間，美獅美高梅的市場份額為10.1%，澳門美高梅為6.9%。

集團專注於中場業務，並持續提升營運效率，本期間經調整 EBITDA 利潤率為30.3%，為疫情後新高，高於去年同季的 29.2% 及2019 年第一季的 28.1%。

於本期間酒店平均入住率為93.4%（2023 年第一季：90.5%；2019年第一季：91.8%）。

按物業計算，澳門美高梅錄得收益35 億港元（2023年第一季：23億港元；2019年第一季：34億港元）、經調整EBITDA為 11億港元（2023年第一季：6.95億港元；2019年第一季：11億港元）。

美獅美高梅收益為48億港元（2023年第一季：25億港元；2019年第一季：24億港元）、經調整EBITDA為 14億港元（2023年第一季：7.18億港元；2019年第一季：5.44億港元）。

美高梅中國財務狀況穩健。於2024年3月31日，集團總流動資金為約169億港元，包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。隨著市場顯著復甦，令集團的收益於2023年錄得大幅增長。因此，本集團於3月宣佈取消與母公司美高梅國際酒店集團早前訂立融通協議項下全數未動用的7.5億美元承諾金額。

董事會於本期間建議派發末期股息每股 0.243 港元，以及每股特別股息 0.104 港元，2023 年全年每股股息為 0.347 港元。

美高梅中國總裁及執行董事馮小峰表示：「美高梅中國的出色表現不僅印證我們深明顧客需求，持續不斷提高服務水平，也彰顯了團隊竭力創新，努力為客戶打造極具吸引力的旅遊體驗。」

「集團恢復派息，顯示我們對澳門和美高梅中國的未來充滿信心，同時體現我們積極履行為股東帶來投資回報的承諾。」

我們秉持以客為尊的理念，這讓美高梅於二月份榮獲了七項2024《福布斯旅遊指南》五星殊榮，力證我們在酒店業的領先地位，以及始終堅持為賓客提供最優質的服務和度假設施的承諾。

於本季度，美高梅中國於澳門舉辦一系列非博彩娛樂和演藝盛事。於一月，美高梅與榮獲15項葛萊美獎嘉許的Bruno Mars攜手，在美獅美高梅舉辦了只此一晚的Bruno Mars「The One & Only Night」澳門演唱會，進一步鞏固澳門「世界旅游休閒中心」的美譽。

作為文化旅遊的支持者，美高梅邀請世界音樂大師譚盾，在美獅美高梅內的美高梅劇院攜手呈獻《敦煌‧慈悲頌》。由譚盾先生作曲、編劇的《敦煌‧慈悲頌》運用美高梅劇院2,800萬像素LED屏幕的遼闊視角，實現首場深度結合音樂與科技的演出。是次演出向中國非物質文化遺產致敬，進一步彰顯澳門作為表演藝術之都的地位。是次文藝盛事亦為中華人民共和國成立75 周年以及澳門回歸祖國25 周年的隆重獻禮。

馮小峰續說：「集團將繼續履行承諾，為顧客帶來更多獨特的綜合旅遊體驗，配合澳門政府的願景，將澳門發展成為一個多元化的國際旅遊目的地。」

關於美高梅中國控股有限公 司

美高梅中國控股有限公司(香港交易所股份代號 : 2282)，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店 - 澳門美高梅；另一為 2018年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 - 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團 (MGM Resorts International) 擁有(紐約證券交易所代號：MGM)。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店 (Bellagio) 、亞利亞(ARIA)、美高梅大酒店 (MGM Grand)、曼德拉灣大酒店(Mandalay Bay)及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽www.mgmresorts.com。

SOURCE 美高梅中國