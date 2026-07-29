美高梅中國公佈2026年中期業績

收入再創新高

市佔份額穩佔15.9%

香港2026年7月30日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2026年6月30日止六個月（「本期間」）的未經審核節選財務數據。

本集團對澳門於本期間旅客人數錄得增長感到鼓舞。2026年上半年訪澳旅客每日平均達115,715人次，較去年同期上升9%。

澳門博彩毛收入亦於本期間持續復甦，整體市場日均博彩毛收入於2026年上半年按年增長7%，約7.01億澳門幣。

美高梅中國於本期間的酒店旅客量較去年上升7%。

於2026年上半年，美高梅中國每日博彩毛收入按年增加5%至1.11億澳門幣，去年為1.06億澳門幣。

本集團淨收入於本期間達174億港元，創歷史新高；去年同期為167億港元。本集團經調整EBITDA為48億港元，去年同期為49億港元。

本集團於本期間維持約15.9%的穩固市場份額。此表現部份受貴賓賭枱贏率較低的影響（2026年 ： 2.6%對2025年 ： 3.5%）。美獅美高梅市場份額為約9.7%，澳門美高梅市場份額為約6.2%。

2.6%對2025年 3.5%）。美獅美高梅市場份額為約9.7%，澳門美高梅市場份額為約6.2%。 酒店於本期間平均入住率為93.5%。

本集團保持穩健財務狀況。於2026年6月30日，集團總流動資金為約247億港元，包括銀行結餘及現金及循環信貸融通的可供動用借款額。

於本期間，本集團持續優化其資產組合，以提升競爭力並推動未來增長。美獅美高梅於本期間完成套房升級工程，推出近60間全新天瑞套房。這些新套房廣受賓客好評，足證本集團緊貼賓客轉變中的喜好及康體潮流。

本集團亦慶祝於澳門美高梅的新加坡著名餐飲品牌「話匣子」（Chatterbox Café）正式開幕。「話匣子」擁有超過五十年的悠久歷史，以正宗新加坡美食享譽盛名，並已成為亞洲廣受認可的餐飲品牌。

於本期間，美高梅中國榮膺《福布斯旅遊指南》七項五星殊榮，充分體現團隊堅定為賓客營造非凡體驗的承諾。澳門美高梅更迎來第十一年蟬聯五星評級的里程碑，而澳門美高梅與美獅美高梅的「禪潺」水療品牌則連續第七年獲得五星殊榮。此外，美獅美高梅的「美藝」、「天樂閣」及「蜀道」，以及澳門美高梅的「金殿堂」，均連續第五年維持獲頒五星評級，印證本集團持續於住宿、康體及餐飲服務各方面精益求精。

於六月，美高梅中國宣佈向美高梅國際酒店集團收購於香港註冊成立的美高梅亞太有限公司。美高梅亞太有限公司持有美高梅亞太酒店集團有限公司（「美高梅亞太酒店集團」）100%權益。該公司為一間酒店管理公司，於中國內地經營豪華及高端酒店、生活時尚目的地及文化旅遊項目。

透過是次收購，美高梅中國將善用美高梅亞太酒店集團積累的19年營運經驗、品牌平台及成熟的關係網絡。美高梅亞太酒店集團目前管理八間在營酒店，於中國內地多個城市擁有超過12個活躍項目的項目儲備，以及可接觸逾150萬名「美獅薈」忠誠計劃會員。

旗下八間營運中酒店包括：

上海蘇寧寶麗嘉酒店

上海西岸美高梅酒店

三亞美高梅度假酒店

南京綠髮美高梅美薈酒店

青島美高梅華府酒店

青島美高梅酒店

珠海美高梅華府酒店

深圳美高梅酒店

美高梅中國首席執行官馮小峰表示：「是次收購為美高梅中國提供戰略性發展機會，並將加強對美高梅亞太酒店集團的策略及營運監督。我們深信此舉將帶來顯著的協同效應，進一步提升自身的競爭優勢，並支持本集團的可持續增長。」

繼美獅美高梅於今年早前完成套房改裝後，本集團將於澳門美高梅展開約100間套房的翻新工程。此舉將進一步鞏固旗下酒店的互補定位，確立澳門美高梅作為半島領先的酒店地位，而美獅美高梅成銳意成為高端客戶的首選目的地。

馮小峰續說：「美高梅中國致力優化產品與服務，為賓客打造極具吸引力的體驗，推動澳門發展成為全球多元化的旅遊目的地。」

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關於美高梅中國控股有限公 司

美高梅中國控股有限公司(香港交易所股份代號：2282)，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店 - 澳門美高梅；另一為2018年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 - 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團(MGM Resorts International)擁有(紐約證券交易所代號：MGM)。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店(Bellagio)、亞利亞(ARIA)、美高梅大酒店(MGM Grand)、曼德拉灣大酒店(Mandalay Bay)及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽www.mgmresorts.com。

SOURCE 美高梅中國