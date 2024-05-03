「課外活動節暨教材及用品博覽2024」正式開幕

現今消費模式已經轉變，超過三成的家長每月支已經遠超過$5,000於課外活動，這反映了家長對子女的課餘活動給予了很高的重視。而其中近六成家長主要關注學術和興趣相關的課程和活動，這顯示了他們對子女的學習和興趣培養非常關注。這些家長的選擇反映了他們希望提供給孩子們廣泛的學習機會，以促進他們在學術和興趣方面的全面發展。這也可能是他們認為這些課程和活動對孩子的未來成長和成功有積極的影響。

「課外活動節暨教材及用品博覽2024」打破常規，除了搭建了參展商與小朋友及家長更直接更全面的溝通平台外，最重要的是讓小朋友及家長於展覽場館內親身體驗和現場了解每間參展商的特色，讓他們可以參與課程或購買教材的時候能作出合適的決定，已不再是以往的聽聞口碑或是紙上談兵。展覽特設不同職業及運動體驗，如扮演飛機師學習駕駛飛機、冰球、實用射擊(IPSC)、滑雪、射箭、魔法羽毛球等不同體驗，只有讓小朋友親身體驗，才能作出適合小朋友的選擇。現場同時設多個「打卡」熱點，包括5米高的北極熊、子母熊打卡區、暴龍隧道、探索遊樂區巨型充氣彈床、情境式學習之動物探索、更有北極熊在場內行走。比賽繼續備受關注，如Jervis HK 學界3X3籃球邀請賽、明日之星競技空手道系列賽、「明日之星藝術體操錦標賽2024」、「香港圍棋大師賽2024」、親子創意壽司大賽等，滿足不同年齡小朋友所需。場內主舞台及演講區更設多場親子講座，包括由世界單車錦標賽冠軍黃金寶先生,SBS, MH主講的「培養孩子做運動」、「藝術伴你成長系列 – 升學篇」等等不同講座為家長帶來不少實用貼士。

展覽集團主席王學譜表示：「我們希望課外活動節暨教材及用品博覽2024成為一個受家長及小朋友歡迎的嘉年華，除了課程外，現場還有很多比賽、體驗供小朋友參與，讓他們了解自己興趣所在。家長亦能親身體驗和現場了解參展商的特色優勢及特點，從而發掘學生不同層面的潛能、加強學術和知識上啟發、培養個人興趣、發展品格以及建立待人處事之道等。」

課外活動節將舉辦「傑出 STEAM 跨領域學習嘉許禮」，適逢教育局將於2025/26學年開始推出「小學科學科」。學界多年來積極推動STEAM教育，並配合不同範疇發揮創意並取得顯著成果。同期亦舉辦《香港經濟日報》「TOPick新聞學生進步獎2024」、《星島頭條》「第二屆深港澳青少年創意設計大賽香港區頒獎典禮」、香港寵物業商會「全港中小學模型上色比賽頒獎禮」。博覽內會場活動娛樂教育並重，包括有 全港精靈小朋友大匯演、互動工作坊課程體驗活動，以及多款現場大型比賽等，逾100場精彩表演及比賽，邀請近500間小學及幼稚園一同參與。

課外活動節暨教材及用品博覽2024

日期 2024年5月3至5日 (星期五至日) 時間 上午10時至晚上7時 地點 香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心 (展覽廳1 CDE) 網址 https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/ecaexpo2024

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