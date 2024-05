麥迪森2024五月拍賣開放網路預投標

作為香港精品酒與珍奢品拍賣行以及亞洲唯一一家古巴產品拍賣行,麥迪森拍賣 (www.madison-auction.com) 致力於為全球尤其是亞太區的高淨值客戶提供最便捷的臻品拍賣。從估價到精湛的市場行銷策略,提供行業較低的22.5%買家傭金,免去繁瑣的手續。

葡萄酒 | Lot 1 - 346

這場拍賣將有估值約1,000萬至1,700萬港元的346組名家葡萄酒供競拍,將為您的酒窖增添驚喜與亮點。

這場拍賣會上,勃艮第拍品名家林立:木尼艾慕西尼特級園為藏家們帶來1995及1996年兩個優秀年份 (Lot 213 & 214);雷內•恩格爾最頂級的大依瑟索園及創始人雷內•恩格爾最後一個年份2004的伏舊園,頗具紀念價值 (Lot 318-322);羅曼尼-康帝1990年代最佳的1990酒莊套裝 (Lot 340),最經典的12瓶套裝非常搶手。

除了法國佳釀,德國幹型雷司令之王凱勒G-Max (Lot 283) 不會讓您失望;還有多組深受飲家和藏家喜愛的孔特諾珍藏巴洛洛 夢馥迪諾,傳奇年份2002和珍貴的1.5升大瓶裝機會難得 (Lot 126 & 127);別錯過SQN賽奎農頂級年份2013"心靈的勝利"套裝 (Lot 132) ;市場上極為稀有的庫克香檳2004-2011版本 (Lot 290),對香檳客來說實屬難得。

威士忌 | Lot 8001 - 8056

本場威士忌拍品雖數量不多,但選品獨到,品質精湛。蘇格蘭方面,1958麥卡倫70標準酒度 (Lot 8013) 非常稀有;2瓶布拉格拉30年 (Lot 8046 & 8047),分別是2010和2009特別發行版;新加坡著名雪茄酒廊La Casa Cubana主理人Jimmy Ng親自選桶,推出這款50年費特肯特別版 (Lot 8042);日威飲家不能錯過秩父裝瓶"遊戲"系列第八版 (Lot 8021) 及1984年蒸餾直到2018年才裝瓶的山崎單桶拍品 (Lot 8030)。

"煙葉上的畫家"藝術畫作 | Lot 5001 - 5002

Milton Bernal Castro(生於1960年)被稱為 "煙草畫家",他用濕煙葉描繪人物素描,用泥土色調和煙葉的質感為畫作增添獨特的色彩。他的作品曾四次入選哈瓦那煙草節拍賣會,其中兩幅還有菲德爾-卡斯特羅的簽名。

他的珍藏作品曾在古巴和歐洲展出,深受喜愛,現在終於來到了亞洲。在麥迪森5月拍賣會上只有兩件他的素描作品,分別是現代交流電之父尼古拉——特斯拉和諾貝爾文學獎得主海明威的素描 (Lot 5001 & 5002)。

古巴產品 | Lot 3001 - 3194

本場雪茄拍品陣容強大,194組估價約700萬到1,100萬港幣的古巴雪茄,非常珍貴難得。

1996 Domaine Jacques-Frederic Mugnier Musigny Grand Cru

1996 木尼艾酒莊 慕西尼特級園

拍品編號 #213

3瓶 | 總體:很好 | 液位:酒帽下1.8釐米或更高,酒標:極輕微汙標 , 美國進口

估值 HK$ 35,000 - HK$ 60,000

1995 Domaine Jacques-Frederic Mugnier Musigny Grand Cru

1995 木尼艾酒莊 慕西尼特級園

拍品編號 #214

2瓶 | 總體:很好 | 液位:酒帽下1.4釐米或更高,酒標:輕微折紋,美國進口

估值 HK$ 24,000 - HK$ 42,000

今年三月拍賣會上,木尼艾慕西尼特級園非常受歡迎,這場再次回歸,為藏家們帶來1995及1996年兩個優秀年份,機不可失!

2002 Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva

2002 孔特諾酒莊 珍藏巴洛洛 夢馥迪諾



拍品編號 #126

1支1.5升 | 總體:很好,酒標:輕微汙標 | WA 98

估值 HK$ 11,000 - HK$ 19,000

2002本為義大利的弱年,但義大利巴洛洛之王——孔特諾卻能在這一年釀造出品質極高及經典的夢馥迪諾巴洛洛。要知道這款酒只在最好的年份才釀造!老莊主Giovanni Conterno於2004年離世,著名義大利酒評家Antonio Galloni把2002年夢馥迪諾譽為"世界上最偉大的釀酒師之一最完美的絕唱","史上最佳夢馥迪諾之一",並打出98高分,可見其卓越的品質和極高的紀念價值。

這場拍賣我們有多組飲家和藏家喜愛的孔特諾珍藏巴洛洛 夢馥迪諾,其中就包括這個傳奇年份,更是珍貴的1.5升大瓶裝!

2015 Weingut Keller G-Max Riesling

2015 凱勒酒莊 G-Max 雷司令

拍品編號 #283

2瓶 | 總體:很好,液位:酒帽下2釐米或更高

估值 HK$ 18,000 - HK$ 32,000

德國干型雷司令之王凱勒G-Max享譽全球,想一試最頂級的幹型雷司令的飲家,這組少見的拍品絕對不會讓您失望。

RENE ENGEL CLOS DE VOUGEOT DUO

雷內 •恩格爾酒莊伏舊特級園精選

拍品編號 #318

2瓶 | 總體:完美

估值 HK$ 17,000 - HK$ 30,000

1999 Domaine René Engel Clos de Vougeot Grand Cru(1)

1999 雷內 •恩格爾酒莊 伏舊特級園 (1)

2004 Domaine René Engel Clos de Vougeot Grand Cru(1)

2004 雷內 •恩格爾酒莊 伏舊特級園 (1)

被譽為"遺失的勃艮第傳奇"的雷內•恩格爾酒莊,出品一直是藏家們趨之若鶩的臻品,這次我們為買家們帶來5組伏舊園以及最頂級的大依瑟索園 (Lot 318-322),其中前者更是來自亨利•賈伊的老師、酒莊創始人雷內•恩格爾的最後一個年份2004,頗具紀念價值。

1990 DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI ASSORTMENT

1990羅曼尼-康帝酒莊套裝

Lot 340

拍品編號 #340 | 12瓶,原木箱 | 總體:很好 | 液位:酒帽下1.2釐米(大依瑟索), 1.7釐米或更高(李奇堡), 1.5釐米或更高(羅曼尼-聖-維旺), 3釐米或更高(拉塔希), 1.7釐米(羅曼尼康帝)| 酒標:完美,美國進口,木塞:4瓶輕微凹陷(李奇堡2瓶,依瑟索1瓶,拉塔希1瓶)| 其他:產量7,446瓶(羅曼尼康帝)

估值 HK$ 320,000 - HK$ 550,000

1990 Domaine de la Romanée-Conti

1990 羅曼尼 - 康帝酒莊

1. Romanée-Conti Grand Cru (1)

羅曼尼康帝特級園 (1)

2. La Tâche Grand Cru (3)

拉塔希特級園 (3)

3. Richebourg Grand Cru (2)

李奇堡特級園 (2)

4. Grands Échézeaux Grand Cru (1)

大依瑟索特級園 (1)

5. Échézeaux Grand Cru (2)

依瑟索特級園 (2)

6. Romanée-Saint-Vivant Grand Cru (3)

羅曼尼-聖-維旺特級園 (3)

羅曼尼-康帝酒莊最經典的12瓶套裝一直是我們拍賣會上的寵兒,這場呈現的更是1990年代最佳的1990酒莊套裝,把握良機!

NV Krug Grande Cuvée Brut (Released in 2004-2011)

NV 庫克 陳年香檳(2004-2011年發行)

拍品編號 #290

12瓶 | 總體:很好 | 液位:酒液水準1.5釐米,酒標:2瓶輕微裂痕 , 1瓶極輕微磨損

估值 HK$ 18,000 - HK$ 32,000

庫克香檳雖然一直是拍賣會常客,但這場我們帶來的是市場上極為稀有的2004-2011版本,對於香檳客來說實屬難得。

2013 SINE QUA NON LE COEUR GAGNE ASSORTMENT

賽奎農2013"心靈的勝利 "套裝

拍品編號 #132

6瓶,原木箱 | 總體:完美 | 液位:酒液水準1.5釐米,酒標:2瓶輕微裂痕 , 1瓶極輕微磨損

估值 HK$ 13,000 - HK$ 22,000

2013 Sine Qua Non

2013 賽奎農

1.Le Supplement Syrah(3)

"增刊" 西拉 (3)

2.Jusqu'a l'os Grenache(3)

"深入骨髓" 歌海娜 (3)

最受歡迎的美國車庫酒之一SQN賽奎農也是我們拍賣會上的一顆明星,這場更有驚喜——頂級年份2013"心靈的勝利"套裝,SQN飲家和藏家別忘了競拍到手。

1966 Fettercairn 50 Year Old, Hand Selected By Mr. Jimmy Ng For the Friends of La Casa Cubana

1966 費特肯 50年 Jimmy Ng 先生為La Casa Cubana的朋友人手選桶

拍品編號 #8042

1瓶,禮盒 | 總體:完美 | 裝瓶 : 2017年12月15日,酒精度 : 50.6度,容量 : 700毫升 | 其他 : 單一麥芽威士忌

估值 HK$ 48,000 - HK$ 85,000

新加坡著名雪茄酒廊La Casa Cubana主理人Jimmy Ng親自選桶,推出這款50年費特肯特別版,也是這個酒廠的最高年份出品,喜歡雪茄的朋友不妨留意。

Brora 30 Year Old Special Release 2010

布朗拉 30年 2010特別發行版

拍品編號 #8046

1瓶,原紙箱 | 總體:完美 | 裝瓶 : 2010年,瓶號 : 0896 | 酒精度 : 54.3度,容量 : 700毫升,其他 : 單一麥芽威士忌,產量3,000瓶 | WF 91

估值 HK$ 9,500 - HK$ 17,000

Brora 30 Year Old Special Release 2009

布朗拉 30年 2009特別發行版

拍品編號 #8047

1瓶,原紙箱 | 總體:很好,酒標:有極輕微劃痕 | 裝瓶 : 2009年,瓶號 : 0222 | 酒精度 : 53.2度,容量 : 700毫升,其他 : 單一麥芽威士忌,產量2,652瓶 | WF 91

估值 HK$ 13,000 - HK$ 22,000

布朗拉相信大家都不陌生,更是不少威士忌客的心頭好。這次我們呈現2瓶這家蒸餾廠30年的拍品,分別是2010和2009特別發行版,2款都在Whiskyfun上勇奪91分,無論藏家還是飲家都不會失望!

1958 Macallan 70 Proof

1958 麥卡倫 70標準酒度

拍品編號 #8013

1瓶 | 總體:完美 | 桶型:雪莉桶,酒精度:40度,容量:750毫升 | 其他 : 單一麥芽威士忌

估值 HK$ 26,000 - HK$ 45,000

這款酒非常稀有,幾乎極少在拍賣會上看見,而且這組拍品狀態保存完美,不可錯失!

1984 Yamazaki Single Cask, #WE2004

1984 山崎 單桶,桶號WE2004

拍品編號 #8030

1瓶,禮盒 | 總體:完美 | 裝瓶:2018年,桶型:邦穹桶 | 酒精度 : 56度,容量 : 700毫升,其他 : 單一麥芽威士忌

估值 HK$ 110,000 - HK$ 200,000

收藏羽生"遊戲"系列的藏家,一定不能錯過由羽生創始人的孫子肥土伊知郎創立的秩父裝瓶"遊戲"系列第八版。

