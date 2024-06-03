胡志明市河流節規模擴大，點燃2024夏季旅游熱潮

為了保護和弘揚文化遺產以及胡志明市的河流和運河，2024年胡志明市河流節在規模和節目質量方面都有了諸多提升。今年的河流節將從2024年5月31日至6月9日連續舉辦10天，在全市多個地點舉行。值得一提的是，它將加強與湄公河三角洲及東南各省之間的聯系。

當地居民和游客將有機會欣賞到豐富多彩的活動、壯觀的煙花、熱鬧的河上游行，以及身臨其境的體驗，如重現西方水上市場、水果周、公開水域游泳比賽、立式槳板錦標賽、水上摩托表演和藝術燈光裝飾。在整個節日期間，100多家商家將在購物、餐飲和觀光服務方面給予10%到60%的促銷折扣。

致敬這座歷史悠久城市的歷史文化價值

本次活動的亮點是2024年5月31日晚8點在西貢港芽榮碼頭碼頭舉行的名為The Legendary Voyage（傳奇之旅）的開幕式藝術表演。精彩的音樂劇有1000多名演員參與演出，預計吸引9000名現場觀眾。該劇生動再現了偉大領袖胡志明尋求民族解放之路的淒美史詩般的歷程。演出融合了電影、音樂、舞蹈等元素，還將運用3D地圖、移動水舞台、無人機表演、煙花等尖端科技。這些創新的展示方式旨在將歷史敘事轉化為文化旅游產品，向國內外觀眾傳播國家價值觀，宣傳越南及其人民的形象。

SOURCE Ho Chi Minh City Department of Tourism