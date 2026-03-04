通宇通訊2026 MWC展示天地一體全場景方案，智繪綠色未來

西班牙巴塞羅那2026年3月4日 /美通社/ -- 全球領先的天線與射頻解決方案提供商通宇通訊，在2026年世界移動通信大會上，以「智聯萬物，綠創未來」為主題，全面呈現了其覆蓋地面、天空與太空的多維通信技術創新成果。

公司本次重點展示了五大方向的關鍵產品與技術：面向5G-A/6G的超高容量集成方案，如6-7GHz 256TR AFU、Hybrid FDD/TDD天線、20端口龍勃透鏡天線（2+3波束）與 Active + Passive 5G+4G天線；推動網絡可持續發展的綠色智能解決方案，包括智能感知單元與金牛座無電纜高效能天線；針對隧道、場館、鐵路沿線等複雜環境的定制化覆蓋產品；擴展連接維度的非地面網絡產品線，涵蓋Ka/Ku頻段衛星地面終端、衛星物聯網終端與ATG天線；以及構建無縫全域網絡的空天地一體化產品，如星載QV反射面天線、星載Ka相控陣天線與超寬帶三頻微波天線。

Tongyu Communication團隊在2026年世界移動通信大會（MWC Barcelona）展台前合影，展示其集成空天地全場景解決方案
通宇通訊副總裁吳美璇表示：「我們正系統性地響應全球網絡演進的核心需求：極致性能、綠色可持續與智能連接。從地面網絡智能化到空天一體化佈局，我們的目標是提供具備卓越總擁有成本優勢的解決方案，與合作夥伴共同構建面向未來的立體網絡生態。」

歡迎觀看吳美璇女士在領英發佈的現場解讀視頻，瞭解更多精彩觀點：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:743455723672456396

通過持續創新與聚焦客戶痛點，通宇通訊此次展出的前沿產品與解決方案，正助力運營商及行業客戶建設更高效、智能、綠色的下一代通信網絡，共同推動連接技術向新邊界延伸。

關於通宇通訊

通宇通訊是全球領先的移動通信天線及射頻器件綜合解決方案提供商，長期專注於移動通信天線、射頻器件及衛星通信產品的研發、生產、銷售與服務。截至當前，通宇通訊已獲專利1100+，產品覆蓋全球100多個國家和地區，超過1000萬面天線在網應用。

