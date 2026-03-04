通宇通訊2026 MWC展示天地一體全場景方案，智繪綠色未來

西班牙巴塞羅那2026年3月4日 /美通社/ -- 全球領先的天線與射頻解決方案提供商通宇通訊，在2026年世界移動通信大會上，以「智聯萬物，綠創未來」為主題，全面呈現了其覆蓋地面、天空與太空的多維通信技術創新成果。

公司本次重點展示了五大方向的關鍵產品與技術：面向5G-A/6G的超高容量集成方案，如6-7GHz 256TR AFU、Hybrid FDD/TDD天線、20端口龍勃透鏡天線（2+3波束）與 Active + Passive 5G+4G天線；推動網絡可持續發展的綠色智能解決方案，包括智能感知單元與金牛座無電纜高效能天線；針對隧道、場館、鐵路沿線等複雜環境的定制化覆蓋產品；擴展連接維度的非地面網絡產品線，涵蓋Ka/Ku頻段衛星地面終端、衛星物聯網終端與ATG天線；以及構建無縫全域網絡的空天地一體化產品，如星載QV反射面天線、星載Ka相控陣天線與超寬帶三頻微波天線。