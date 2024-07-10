2024年可持續建築發展全球會議圓滿閉幕

大會首日在香港以實體會議及現場直播形式進行，邀請了香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士, JP、建造業議會主席何安誠教授工程師, JP及香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS分享香港在推動綠色建築及碳中和方面的政策方針和業界實踐，探討香港建築環境如何逐步實現淨零排放的願景和歷程。除香港代表外，亦有奧爾堡大學、澳洲國立大學、澳洲聯邦科學與工業研究組織、歐洲聯盟委員會、全球建築與施工聯盟、聯合國環境規劃署和世界可持續發展工商理事會的代表參與演講。

除此之外，大會亦安排了多場圓桌會議，邀請來自不同領域的專家和學者深入探討綠色金融、綠色建築認證、創新技術等主題，分享全球綠色建築發展的趨勢和實踐案例。首場會議由奧雅納氣候與可持續發展董事莊宏曦博士工程師主持，探討實現淨零排放建築環境的創新策略以及跨界合作的情況，與會講者包括香港綠色建築議會執行總監賴漢忠工程師, BBS、建造業議會環境及可持續發展專責委員會主席梁維健建築師、施耐德電氣香港區總裁趙啟文先生，以及Ampd Energy共同創辦人暨執行長黃文順先生。

次日，香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授主持了另一場圓桌會議，分析綠色金融和認證如何加速綠色建築環境的發展，講者包括香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士、建築環保評估協會總經理何志誠工程師、太古地產有限公司技術統籌及可持續發展總經理連兆鴻工程師、建造業議會零碳天地主席符展成先生、香港特別行政區政府「一帶一路」專員何力治先生，及恒生銀行商業及環球銀行客戶總監黃嘉誠先生。

此外，香港多位代表於論文研討環節中發表演講，探討一系列與綠色建築及可持續金融相關的主題，包括可持續建築環境的概念和策略、環境影響評估、建築物生命周期評估、減碳措施及實現碳中和等，充分展現本港建築及工程界在推動可持續城市和社區所作出的貢獻。

通過為期三天的線上線下交流，WSBE24為全球綠色建築界搭建了一個高端對話平台，助力各方共同推動未來低碳、智慧和具韌性的城市發展。

於會議首天，建造業議會和香港綠色建築議會發布了《香港可持續建築環境狀況報告2024》。 該報告以「以創新邁向淨零：建設可持續及具抵禦力的都市環境」為主題，彙集了政府、業界和學界共同努力邁向淨零排放的成果，包括值得關注的建築項目及啟發性研究與規劃。相較上屆，報告的項目提交量增加約四成。經過甄選，其中有107個傑出項目脫穎而出。本版還增設專章探討綠色建築產品及科技，詳述創新成果如何推動可持續建築實踐，更全面地呈現香港在邁向可持續發展道路上的最新進展。此外，報告收錄了五位業界精英的精彩訪談，包括有利集團有限公司副主席黃天祥博士工程師、香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問陸恭蕙教授、香港中文大學建築學院姚連生建築學教授吳恩融教授、庫瓦有限公司共同創辦人暨執行長林忠澤先生及香港特別行政區政府碳中和及可持續發展委員會成員鍾芯豫小姐，為香港減碳藍圖和戰略規劃提供了寶貴的見解。

為加快綠色建築的發展，特區政府、業界及學術界將繼續大力支持長遠研究與規劃，推廣綠色建築材料和科技應用，以及在建築設計和實踐方面融入創新理念，務求進一步推動綠色建築的發展，締造更綠色和可持續的城市。

下載《香港可持續建築環境狀況報告2024》：https://bit.ly/4509XDP

可持續建築發展全球會議簡介

可持續建築發展會議（SBE）系列始於2000年，至今已成為可持續建築及建造業界中最具影響力的國際性會議。會議以三年為一個週期，首年進行籌劃工作，第二年舉行地區會議，第三年則舉辦全球會議。香港成功爭取2015-2017年度全球會議的主辦權，並由建造業議會及香港綠色建築議會聯合主辦 「2017年度香港可持續建築環境全球會議」（WSBE17 Hong Kong）。

WSBE24的主題為「創新方向與合作：建構可持續城市建築環境」，來自全球的綠色建築精英、政府官員、專家學者和業界領袖於線上聚首一堂，出席為期三天的會議，包括主題演講、圓桌會議及論文研討。

關於建造業議會

建造業議會根據《建造業議會條例》（香港法例第 587 章）於 2007 年成立，由一位主席及 24 名成員組成，成員來自代表業內各界別的人士，包括僱主、專業人士、學者、承建商、工人、獨立人士和政府官員。

議會的主要職能是就長遠的策略性事宜與業界達成共識、向政府反映建造業的需要及期許，提供專業培訓及註冊服務，並作為政府與建造業界之間的主要溝通渠道。

如欲查詢更多有關建造業議會的資料，請瀏覽 www.cic.hk。

關於香港綠色建築議會

香港綠色建築議會創立於 2009 年，並於 2016 年成為《防止賄賂條例》界定的公共機構，為非牟利會員制組織，致力推動和提升香港在可持續建築方面的發展和水平。本會藉連繫政府、業界及公眾，提高各界對綠色建築的關注，並針對香港位處亞熱帶的高樓密集都會建築環境， 制訂各種可行策略，推動業界在 2050 年前邁向碳中和，帶領香港成為全球綠色建築的典範。 創會會員包括建造業議會（CIC）、商界環保協會（BEC）、建築環保評估協會（BSL）及環保建築專業議會（PGBC）。

詳情請瀏覽：www.hkgbc.org.hk。

SOURCE 香港綠色建築議會