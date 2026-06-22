香港綠建商舖聯盟大獎2026現正接受全港商場、商舖及餐飲商戶報名 展現卓越可持續發展成就

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 由香港綠色建築議會主辦、建築業議會資助的「香港綠建商舖聯盟大獎 2026」現正接受報名。主辦機構誠邀全港商場、商舖及餐飲商戶踴躍參與，透過提交綠色案例或合作項目，展示其在可持續發展上的卓越成就。

「香港綠建商舖聯盟大獎」今年踏入第六屆，以聯盟於2025年舉辦的「專題培訓工作坊」主題為基礎，表彰商場及商舖在能源管理、廢物管理、碳管理及 ESG 實踐措施方面的進展及成果。參與單位將競逐三個大獎殊榮，包括「年度最綠模範商場」、「年度最綠模範商舖」及「年度合作項目」。另外，為鼓勵業界不斷提升可持續發展水平，除了原有的「綠建新盟友」及「卓越綠色產品推動獎」，今年更特別增設三個獎項，包括「特別嘉許」、「積極參與獎」及「最積極綠建商場 / 商舖實踐者」。