香港綠建商舖聯盟大獎2026現正接受全港商場、商舖及餐飲商戶報名 展現卓越可持續發展成就

新聞提供者

香港綠色建築議會

22 6月, 2026, 15:00 CST

香港2026年6月22日 /美通社/ -- 由香港綠色建築議會主辦、建築業議會資助的「香港綠建商舖聯盟大獎 2026」現正接受報名。主辦機構誠邀全港商場、商舖及餐飲商戶踴躍參與，透過提交綠色案例或合作項目，展示其在可持續發展上的卓越成就。

「香港綠建商舖聯盟大獎」今年踏入第六屆，以聯盟於2025年舉辦的「專題培訓工作坊」主題為基礎，表彰商場及商舖在能源管理、廢物管理、碳管理及 ESG 實踐措施方面的進展及成果。參與單位將競逐三個大獎殊榮，包括「年度最綠模範商場」、「年度最綠模範商舖」及「年度合作項目」。另外，為鼓勵業界不斷提升可持續發展水平，除了原有的「綠建新盟友」及「卓越綠色產品推動獎」，今年更特別增設三個獎項，包括「特別嘉許」、「積極參與獎」及「最積極綠建商場 / 商舖實踐者」。

大獎為業界提供一個絕佳的分享平台，彰顯商場及商舖在推動綠色購物環境上的貢獻，亦促進同業間的互相借鑑與交流。表現優異的得獎單位將獲得多元曝光機會，透過廣泛的宣傳渠道，向大眾推廣其綠色措施及可持續發展成果。

提交案例詳情

大獎奬項類別

大獎類別

詳情

年度最綠模範商場

表揚在推動可持續發展方面展現卓越領導力的商場和商舖。

年度最綠模範商舖

年度合作項目

表揚具創新與獨特性的合作項目，透過與不同持份者協作，共同提升可持續發展表現。

其他由主辦機構頒發之獎項

獎項類別

詳情

綠建新盟友

表揚於 2025-2026 年度加入香港綠建商舖聯盟的新成員。

卓越綠色產品推動獎

表揚聯盟成員推動綠色採購的努力，選用獲得建造業議會綠色產品認證的環保及低碳建材。

新增獎項

新增獎項

詳情

特別嘉許

於「年度最綠模範商場 / 商舖」類別中，表揚於特定範疇（包括能源管理、廢物管理、碳管理及 ESG 實踐措施）中表現突出的商場或商舖。

積極參與獎

為表揚商場及商舖對可持續發展的長期承諾，此獎項將授予曾於往屆兩度提交綠色案例或項目的「香港綠建商舖聯盟大獎2026」參賽單位。

最積極綠建商場 / 商舖實踐者

此個人獎項旨在表揚於 2025-2026 年度參與至少三場「香港綠建商舖聯盟 — 專題培訓工作坊」的從業員。

主要日程

即日

接受報名

2026年7月6日

網上簡介暨往屆得獎單位經驗分享會

2026年7月31日

截止報名

2026年8月

初審

2026年9月3、4、7日

最終評審 — 向評審委員作案例解說

2026年10月

頒獎禮

有關更多「香港綠建商舖聯盟大獎 2026」的詳情，請瀏覽：https://hkgsa.hkgbc.org.hk/textdisplay.php?serial=55&lang=tc

關於香港綠色建築議會

香港綠色建築議會創立於2009年，並於2016年成為《防止賄賂條例》界定的公共機構，為非牟利會員制組織，致力推動和提升香港在可持續建築方面的發展和水平。本會藉連繫政府、業界及公眾，提高各界對綠色建築的關注，並針對香港位處亞熱帶的高樓密集都會建築環境，制訂各種可行策略，推動業界在2050年前邁向碳中和，帶領香港成為全球綠色建築的典範。創會會員包括建造業議會（CIC）、商界環保協會（BEC）、建築環保評估協會（BSL）及環保建築專業議會（PGBC）。

詳情請瀏覽：www.hkgbc.org.hk

關於香港綠建商舖聯盟

由香港綠色建築議會主辦、建造業議會資助的香港綠建商舖聯盟，旨在建立一個高效的協作平台，鼓勵商場與商舖緊密合作並實踐綠色營運，從而全面提升香港零售業界的可持續發展水平。自成立以來，香港綠建商舖聯盟已獲超過1,200位聯盟成員支持，包括37間發展商、逾200個商場及超過1,000間商舖。

詳情請瀏覽：https://hkgsa.hkgbc.org.hk

SOURCE 香港綠色建築議會

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