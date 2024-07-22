2024中國天津濱海新區人才創新創業大賽境外賽（香港賽區）圓滿舉行

一、智匯濱海，助力津港兩地人才「雙向奔赴」

天津市濱海新區區委常委、區委組織部部長宋哲發表致辭表示，濱海新區地處「一帶一路」海陸交匯點，是京津冀城市群的海上門戶，亞歐大陸橋最近的東部起點，是國務院批准的第二個國家級新區，北方首個自由貿易試驗區。自2006年獲批成為國家級新區以來，經過多年發展，濱海新區已擁有5個國家級開發區和天津港、濱海國際機場兩大國際交通樞紐，成為中國北方對外開放的門戶、高水平的先進制造業研發轉化基地，生態智慧城市的「樣板」。此次創新創業大賽承載著濱海新區對人才的渴望、對創新的追求、對發展的期待。天津市濱海新區區委組織部副部長、人才工作局局長曹輝結合人才創新創業大賽境外賽舉辦情況，對「智匯濱海」人才節和濱城人才政策進行了宣介。

二、創贏未來，14個全球新秀項目榮耀角逐

大賽設置多元賽道，聚焦「8+8+8」現代化產業體系，定位160+產業細分領域，精准對接濱海新區主導產業。大賽自啟動以來，共吸引了數百個海內外優秀項目報名參加。這些項目涵蓋智能科技、綠色石化、汽車工業、裝備制造、生物醫藥、新能源新材料、航空航天、現代服務業等多個前沿領域，展現了全球科技創新的最新成果與未來趨勢。

經過層層選拔和激烈角逐，最終14個高質量項目脫穎而出成功晉級，共同角逐總決賽榮耀。為確保大賽的專業性和公正性，決賽現場特別邀請到來自全球的頂尖專家、知名投資人及企業家組成豪華評審團，以專業的眼光和豐富的經驗，圍繞技術突破性、商業模式、市場前景等多個維度對參賽項目進行了嚴格評審、公開打分。

三、深度賦能，為獲獎項目保駕護航

活動現場還舉行了隆重的「薦才大使」聘請儀式，天津港保稅區黨委副書記、管委會副主任單國雁為專家頒發「薦才大使」聘書。未來，「薦才大使」們將持續為創業者賦能，助力其快速成長與發展，走向更廣闊的創新舞台。

接下來，獲獎項目將有機會與濱海新區內的龍頭企業、科研院所及投資機構進行深度合作，共同推動科技成果的轉化與應用。此外，豐厚的獎金與全方位的政策支持，將為獲獎項目保駕護航。

「智匯濱海•領航未來」，濱海新區以永不落幕的禮遇措施，打造近悅遠來「濱才」品牌。伴隨香港賽區決賽的舉辦，新加坡及其他國際賽區也即將進入報名尾聲，期待更多優質項目參加，共同開啟一段關於創新、創業與夢想的非凡旅程！

新加坡及其他國際賽區報名時間：2024年6月11日—7月31日，報名官方網址：

http://www.bc-talentfs.com/channels/437.html

SOURCE 天津濱海新區人才創新創業大賽（境外賽）