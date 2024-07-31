美高梅中國公佈2024年中期業績

經調整EBITDA按年上升57% 市場份額達16.5%

香港2024年8月1日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2024年第二季及上半年（「本期間」）的未經審核節選財務數據。

本集團欣見澳門持續復甦。上半年訪澳旅客總人數按年上升43%至每日91,868人次，恢復至2019年上半年的82%。

澳門博彩毛收入較去年上升41% 至每日6.25億澳門元，恢復至2019年上半年的76%。此外，中場博彩毛收入較去年增長45%，相當於2019年的111%。中場博彩毛收入持續增長，帶動市場EBITDA回復至2019年新冠疫情前的約80-85%水平。

在整體行業持續復甦過程中，美高梅中國表現繼續優於市場。本集團酒店旅客量按年上升85%，相當於2019年的153%。於本期間淨收入按年上升52%至162億港元，達2019年同期的144%。

於本期間，本集團經調整EBITDA為49億港元，較去年同期增長57%。經調整EBITDA超越疫情前的水平，並達到2019年上半年的161%。

於本期間，我們很高興看到本集團的市場份額進一步攀升至16.5%，高於去年同期的14.9%和2019年的9.5%。美獅美高梅市場份額為9.8%，澳門美高梅市場份額為6.7%。

集團繼續專注中場業務及持續提升營運效率，經調整EBITDA利潤率於本期間創下歷史新高達30.5%，高於2023年同期的29.7%及2019年同期的27.2%。

於本期間酒店平均入住率為93.9%（2023年上半年：91.7%）。

按物業計算，美獅美高梅錄得收益為95億港元（2023年上半年：57億港元），經調整EBITDA 為28 億港元（2023年上半年：17億港元）。

澳門美高梅收益為68億港元（2023年上半年：49億港元），經調整 EBITDA為21億港元（2023年上半年：15億港元）。

按季度計算，2024年第二季訪澳旅客日均人數達疫情前的79%。整體日均博彩毛收入 達2019年第二季度 的77%。中場博彩毛收入估計為2019年第二季 的111%。

美高梅中國第二季的訪客人數，已超越疫情前的水平，達到 2019年同期的156%。日均博彩毛收入為2019年同期的134%，中場博彩毛收入為 2019年同期的185%。

本集團收益為80億港元，為2019年第二季度的144%。經調整EBITDA為24億港元，為2019年第二季的168%。經調整EBITDA 利潤率為30.7%（2019年第二季：26.3%）。

本集團保持穩健的財務狀況。截至2024年6月30日，集團總流動資金為約160億港元，包括現金、現金等價物及循環信貸融通的可供動用借款額。

美高梅秉持以客為尊的理念，讓我們於二月份榮獲了七項2024《福布斯旅遊指南》五星殊榮，力證我們在酒店業的領先地位，以及始終堅持為賓客提供最優質的服務和度假設施的承諾。

於本期間，美高梅中國於澳門舉辦一系列非博彩娛樂和演藝盛事。於1月，美高梅與榮獲15項葛萊美獎嘉許的Bruno Mars攜手，舉辦了一場戶外演唱會。我們亦到邀請世界音樂大師譚盾，在美獅美高梅內的美高梅劇院攜手呈獻《敦煌‧慈悲頌》。作為文化旅遊的支持者，美高梅特意聯乘中國當代著名藝術家任哲，以「俠義精神」為主題，呈獻其澳門首個個人藝術展—「美高梅 X任哲 -『江湖』藝術展」，展出金庸武俠小說中的經典人物為特色的藝術作品。

為響應澳門特區政府拓展國際市場的倡議，本集團於6月在泰國曼谷舉辦首個大型海外推廣活動，並參與澳門特區政府旅遊局舉辦的「感受澳門」路展曼谷站，吸引更多東南亞旅客。

美高梅中國總裁及執行董事馮小峰表示：「我們欣見集團業務持續增長，並超越整體市場表現。充分展現了我們對客戶需求的洞察力，以及集團靈活應變的能力。」

馮小峰續說：「集團將持續履行承諾，為顧客帶來更多獨特的綜合旅遊體驗，配合澳門政府的願景，將澳門發展成為一個多元化的國際旅遊目的地。」

關於美高梅中國控股有限公 司

美高梅中國控股有限公司(香港交易所股份代號 : 2282)，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店 - 澳門美高梅；另一為 2018年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 - 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團 (MGM Resorts International) 擁有(紐約證券交易所代號：MGM)。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店 (Bellagio) 、亞利亞(ARIA)、美高梅大酒店 (MGM Grand)、曼德拉灣大酒店(Mandalay Bay)及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽www.mgmresorts.com。

SOURCE 美高梅中國