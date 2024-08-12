香港2024年8月12日 /美通社/ -- 中國領先的在缐閱讀和IP培育平台閱文集團（「閱文」或「公司」，股份代號：0772.HK）今日公佈了截至2024年6月30日止六個月的未經審核綜合業績。

業績摘要(1)

總收入同比增長27.7%至人民幣41.909億元（5.881億美元）。

- 在缐業務收入為人民幣19.404億元（2.723億美元），2023年上半年為人民幣19.844億元，主要由於我們持續優化分發渠道的投資回報率並專注於推動核心產品增長。

- 版權（「IP」）運營及其他收入同比增長73.3%至人民幣22.506億元（3.158億美元），得益於我們的IP運營業務全面强健增長，主要是由於爆款劇集、電影及動畫上缐數量增加，我們將IP授權給合作夥伴進行改編的業務規模擴大以及新業務顯著增長。

按非國際財務報告準則(2)，撇除若干一次性及/或非現金項目的影響，以反映核心業務的表現：

- 經營盈利同比增長14.3%至人民幣6.242億元（8,760萬美元）。經營利潤率為14.9%，2023年上半年為16.6%。

- 本公司權益持有人應佔盈利同比增長16.4%至人民幣7.021億元（9,850萬美元），本公司權益持有人應佔利潤率為16.8%，2023年上半年為18.4%。

- 每股基本盈利為人民幣0.69元，每股攤薄盈利為人民幣0.69元。

按國際財務報告準則：

- 經營盈利同比增長46.1%至人民幣4.544億元（6,380萬美元）。經營利潤率從9.5%增長至10.8%。

- 本公司權益持有人應佔盈利同比增長33.9%至人民幣5.043億元（7,080萬美元），本公司權益持有人應佔利潤率從11.5%提升至12.0%。

- 每股基本盈利為人民幣0.50元，每股攤薄盈利為人民幣0.49元。

(1) 以美元計價的數字基于1美元：人民幣7.1268元。 (2) 非國際財務報告準則撇除股份酬金、並購帶來的效應，如來自投資公司的虧損淨額、無形資產攤銷，所得稅影響。 (3) 本新聞稿所載若干金額數字已約整，因此若干總數未必等于分項數額的算數總和。

閱文首席執行官侯曉楠先生表示：「2024年上半年，閱文集團堅持精品戰略，於全產業鏈IP建設取得重要突破，交出了一份令人振奮的成績單。影視業務尤為亮眼，電影《熱辣滾燙》是目前2024年的全國票房冠軍，而隨後播出的電視劇《與鳳行》《慶餘年第二季》和《玫瑰的故事》亦取得傑出成就，為閱文創造了『爆款年』的好開局。今年上半年，我們的總收入實現了27.7%的同比增長，版權運營收入更是同比大幅增長75.7%。同時，我們的盈利能力顯著提升，經營利潤率由去年同期的9.5%提升至10.8%，non-IFRS本公司權益持有人應佔盈利亦同比增長16.4%。

期內，我們不斷加强IP源頭建設，通過精心孵化優質作家作品，以及社區運營的持續優化升級，推動內容生態的繁榮與發展，MPU環比穩健增長至880萬。同時，我們在IP可視化領域取得了顯著突破，一系列頭部項目相繼湧現。其中，由閱文IP改編的電視劇《慶餘年第二季》不僅在國內創造了現象級的收視成績，更成功跨越國界，在Disney+平台上成為播放熱度最高的中國大陸電視劇，樹立了中國影視國際化的又一標杆。我們在IP的商業化業務上亦邁出重要一步，《慶餘年》及其他影視和動漫IP衍生品廣受歡迎，進一步拓寬了IP價值邊界。

我們堅信，創新是驅動集團不斷超越自我、實現突破的關鍵，因此，閱文正加速推進AI技術在各業務板塊的深度融合與應用。我們通過不斷迭代的『妙筆大模型』助力作家提高生產效率，並利用AI翻譯技術推動海外平台翻譯作品快速增長。此外，我們也在積極探索AI技術與有聲書、動漫、視頻、衍生品等各類IP內容形態的結合。未來，我們將持續擁抱科技發展為行業注入的新生機遇，秉持『內容、平台、IP』的核心價值，精進不輟，讓好故事生生不息。」

財務回顧(3)

總收入同比增加27.7%至人民幣41.909億元（5.881億美元）。

在缐業務收入為人民幣19.404億元（2.723億美元），2023年上半年為人民幣19.844億元。進一步的明細如下：

我們自有平台產品在缐業務收入從2023年上半年的人民幣17.097億元輕微減少至人民幣16.942億元（2.377億美元），由於我們持續優化分發渠道的投資回報率並專注推動核心產品增長；

騰訊產品渠道在缐業務收入為人民幣1.307億元（1,830萬美元），去年同期為人民幣1.770億元，主要由於公司聚焦發展高質量的付費閱讀商業模式，更多內容通過投資回報率更高的付費閱讀渠道進行分發，從而導致免費閱讀渠道的廣告收入持續減少；

第三方平台在缐業務收入同比增長18.2%至人民幣1.155億元（1,620萬美元），主要由於我們與第三方分銷合作夥伴的合作增加所致。

IP運營及其他收入同比增長73.3%至人民幣22.506億元（3.158億美元）。

IP運營收入同比增長75.7%至人民幣22.028億元（3.091億美元），得益於公司的IP運營業務全面强健增長，主要是由於爆款劇集、電影及動畫上缐數量增加，以及公司將IP授權給合作夥伴進行改編的業務規模擴大所致。此外，短劇、衍生品及卡牌等新業務於本期間顯著增長；

其他收入同比增長6.9%至人民幣4,770萬元（670萬美元），主要來自紙質圖書銷售。

收入成本同比增加25.6%至人民幣21.077億元（2.957億美元），與收入增加一致，主要由於i）上缐的電視劇、網絡劇、動畫及電影的數量增加，相關的製作成本上升；ii）我們加大對高品質內容的投資，導致內容成本增加。

毛利同比增長29.8%至人民幣20.832億元（2.923億美元），毛利率由2023年上半年的48.9%增長至49.7%。

利息收入同比增長13.0%至人民幣9,060萬元（1,270萬美元），由於銀行存款利息收入的增加所致。

其他虧損淨額為人民幣370萬元（50萬美元），而2023年上半年錄得其他收益淨額人民幣580萬元。同比變動主要由於若干投資公司相關的處置收益和公允價值變動淨額所致。

銷售及營銷開支同比增長41.0%至人民幣11.589億元（1.626億美元），主要由於2024年上半年上缐的影視項目較多，相關的推廣及廣告開支增加所致。銷售及營銷開支佔收入的百分比為27.7%，而2023年上半年為25.0%。

一般及行政開支同比增長1.9%至人民幣5.448億元（7,640萬美元），主要由於雇員福利開支增加所致。一般及行政開支佔收入的百分比由2023年上半年的16.3%下降至2024年上半年的13.0%。

金融資產減值虧損撥備淨額反映了應收款項壞賬撥備。2024年上半年，應收款項壞賬撥備淨額為人民幣1,200萬元（170萬美元），主要與IP業務相關。

經營盈利同比增長46.1%至人民幣4.544億元（6,380萬美元）。

所得稅開支為人民幣9,910萬元（1,390萬美元），2023年上半年為人民幣4,960萬元，主要由於應稅盈利增加所致。

本公司權益持有人應佔盈利同比增長33.9%至人民幣5.043億元（7,080萬美元）。按非國際財務報告準則計量，本公司權益持有人應佔盈利同比增加16.4%至人民幣7.021億元（9,850萬美元）。

主要經營數據

我們自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶由2.117億人同比減少16.9%至1.760億人。月活躍用戶的進一步明細如下：

- 自有平台產品的月活躍用戶為1.053億人，相較2023年上半年的1.054億人保持同比穩定；

- 騰訊產品自營渠道的月活躍用戶從1.063億人同比減少33.5%至7,070萬人，主要由於我們通過核心付費閱讀產品分發更多內容以優化運營效率，導致通過免費閱讀渠道獲得的用戶減少。

我們自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶同比小幅增加0.4%至2024年上半年的880萬人。

付費閱讀業務的每名付費用戶平均每月收入從人民幣32.3元同比減少1.9%至2024年上半年的人民幣31.7元，主要由於不同產品的收入組合變動所致。

其他關鍵信息

EBITDA同比增長34.7%至人民幣5.015億元（7,040萬美元）。經調整EBITDA同比增長24.7%至人民幣5.876億元（8,250 萬美元 ）。

）。 截至2024年6月30日，公司的淨現金為人民幣92.081億元（12.920億美元）。

自由現金流*為人民幣15.318億元（2.149億美元），2023年上半年為人民幣4.757億元。

2024年上半年，新麗傳媒單家錄得收入人民幣10.503億元（1.474億美元）和公司權益持有人應佔盈利人民幣3.003億元（4,210萬美元）。

*自由現金流：經營活動所得現金流量減去所支付的租賃負債及所支付的資本開支。

業務回顧及展望

頂級IP續作的成功和聯動運營機制的建立

2024年5月16日，萬衆期待的閱文IP改編電視劇《慶餘年第二季》上缐，收視率與熱度值雙爆，斬獲璀璨佳績。在接下來18天的黃金播放期內，該劇的數據表現在市場中一騎絕塵，達到了國劇巔峰的水準。在騰訊視頻上，該劇的熱度值突破34,000點，創造了有史以來的最佳紀錄。在CCTV-8上，它實現連續18天全國全部頻道實時收視率第一，並位列酷雲、豆瓣、猫眼、燈塔、雲合等各大專業數據排行榜的首位。

《慶餘年第二季》不僅在國內創造了現象級收視成績，還征服了全球市場。該劇通過迪士尼實現了全球同步發行，並成為Disney+平台上播放熱度最高的中國大陸電視劇。目前，《慶餘年第二季》正被翻譯成14種不同語言，以滿足來自世界各地的觀衆需求。

《慶餘年第二季》是單體影視項目的成功，更是閱文跨部門、跨產業上下遊建立機制，聯動協同運營策略的成功。早期，我們便成立了公司歷史上最大規模的IP專項組，實現了從文學到影視、遊戲、衍生品、卡牌等全產業鏈的聯動，以最大化IP的內容價值與商業價值。例如：

在劇集上缐的同時，我們在起點讀書APP上缐了《慶餘年第二季》活動專區，開展作者三部曲限免閱讀，並舉辦一系列粉絲互動活動，最終帶動閱讀量環比增長38倍，專區獲得億級流量，起點讀書APP的DAU創下年度新高。

我們推出了11款《慶餘年》盲盒和軟周邊，以及包含308個卡面設計的高端收藏卡牌。盲盒銷量超過20萬隻，影視卡牌在該劇播出之前的GMV就高達2,000萬人民幣，銷量位居劇集類收藏卡牌歷史第一。

我們還同步推出了一系列缐下活動，吸引大量粉絲前往打卡，激發了社交媒體上的二次傳播。

聯動協同的運營機制已經成為閱文頂級IP系統化管理的新典範，並將惠及公司旗下更多的頂級IP。

對於閱文而言，《慶餘年》系列的成功證明了兩點：首先，閱文擁有打造並穩定複製爆款的能力。其次，它驗證了閱文的商業模式，真正實現了IP產業鏈意義上的聯動，讓我們看到了優質IP的巨大潜力。立足於閱文持之以恒對於IP生態鏈的能力建設，我們在頭部IP的多端協同、一體開發方面，已經邁出重要一步。

IP創作

閱文在缐閱讀的內容生態繼續茁壯成長。2024年上半年，我們在缐閱讀平台新增了約17萬名作家及32萬本小說，新增字數超過210億。優質新作迭出，上半年均訂過5萬的新簽約作品數量同比增長75%，閱讀收入超200萬人民幣的新簽約作品數量同比增長33%。與此同時，年輕作家加速崛起，2024年新晋的「白金大神」名單中，90後作家佔比超過70%。

在持續孵化優質作家作品的同時，我們也始終聚焦用戶社區建設，强化頭部IP運營，增加粉絲效應。在內容和運營的共同推動下，2024年上半年，MPU超過880萬，環比穩健增長。

我們繼續拓展海外業務。截至2024年6月30日，我們的海外閱讀平台WebNovel向海外用戶提供約5,000部中文翻譯作品和約65萬部當地原創作品。

IP的可視化

2024年上半年，閱文頭部項目頻出，收穫了極高的觀衆熱情和優異口碑。

在影視領域，我們已收穫1部電影票房冠軍和3部爆款電視劇，包括：

電影《熱辣滾燙》：目前位居2024年中國票房冠軍，累計票房35億人民幣。

電視劇《與鳳行》：播出期間騰訊視頻熱度值破31,000，22天登頂芒果TV電視劇熱播榜，並位居中國視聽大數據CVB同時段省級衛視收視率第一。

電視劇《慶餘年第二季》：如前所述，備受期待的第二季不負衆望，為《慶餘年》IP後續長缐開發奠定了堅實基礎。

電視劇《玫瑰的故事》：播出期間騰訊視頻熱度值破31,000，創下騰訊視頻都市劇熱度值最高記錄，並位居中國視聽大數據CVB黃金時段電視劇收視率第一。

在引爆國內市場之外，上述項目在海外市場均有不俗表現。除此前已介紹的《慶餘年第二季》外，《與鳳行》已在全球180多個國家與地區播出，覆蓋16個語種。《熱辣滾燙》由索尼影業全球發行，是2024年目前海外票房最高的華語電影。

在動畫領域，我們播出了《虧成首富從遊戲開始》《幻寵師》等新番，以及經典番劇《全職高手》《開局一座山》等系列的續作。我們的年番作品《斗破蒼穹》系列持續不斷更，在騰訊視頻年度暢銷榜上排名第一。根據骨朵數據，2024年上半年全網動畫播放榜前20的作品中，有15部改編自閱文的IP。

上半年，我們完成了對騰訊動漫的資產收購，《一人之下》《狐妖小紅娘》等頭部的國漫IP已成為了我們內容生態大家庭的新成員。接下來，我們會利用好騰訊動漫優質豐富的動漫產能來進一步加速閱文的IP可視化進程。

IP的商品化和變現

在衍生品領域，我們向市場推出了更多的優質潮玩商品，並結合IP內容的上缐，向市場推出了《慶餘年》《全職高手》《詭秘之主》《斗破蒼穹》等IP的盲盒、手辦、軟周等一系列作品，同時也不斷拓展IP衍生品授權的範圍和規模。

其中，上半年我們在卡牌業務方面取得了重點突破。我們致力於構建閱文IP宇宙的卡牌生態系統，來滿足中國卡牌玩家對高品質IP卡牌的旺盛需求，並提高IP變現的上限。我們在影視卡牌系列中推出的《與鳳行》《慶餘年》卡牌取得了令人鼓舞的成績，接下來還計劃推出《大奉打更人》等影視項目的卡牌產品。同時，我們還擁有動漫卡牌開發管缐並具備全球化發行卡牌的能力，《全職高手》《斗破蒼穹》《詭秘之主》《一人之下》《狐妖小紅娘》等知名IP也均計劃在今年下半年於海內外市場推出產品。上半年，我們IP卡牌的GMV合計約為1億元人民幣。

在遊戲領域，今年上半年，我們授權開發的《斗羅大陸》《斗破蒼穹》等遊戲均成功上缐，取得了不錯的流水表現。我們的已授權待上缐項目亦儲備豐富，例如《詭秘之主》等，都將在不久的將來與大家見面。

新技術和新賽道的探索

我們正將AI技術能力更深層次地運用於不同業務領域，賦能整體生態。通過不斷迭代的「妙筆大模型」，我們助力作家提高生產效率。同時，AI翻譯技術幫助我們海外平台的翻譯作品數量快速增長。2024年上半年，我們的海外閱讀平台WebNovel新增了超過1,200本AI翻譯作品，覆蓋英語、西班牙語、葡萄牙語、德語、法語、印尼語等多種語言版本。在WebNovel暢銷榜前100的作品中，AI翻譯作品佔比約40%。同時，我們也在積極探索AI技術與有聲書、動漫、視頻、衍生品等各類IP內容形態的結合。

面對快速發展的短劇市場，我們發揮自身的內容優勢和廣泛的創作者資源，打造閱文IP改編的精品短劇，已經湧現出了多部優秀作品，單部作品流水達到3,000萬人民幣。展望全年，我們預計推出100多部短劇，並探索和實踐更多創新形式，例如互動短劇。

未來展望

2024年上半年，閱文集團交出了一份鼓舞人心的成績單。影視作品的四連爆，堅定了閱文精品戰略的定力；《慶餘年第二季》的IP聯動，讓我們看到了閱文全產業鏈IP建設的重要突破；我們在國際化、商業化及新賽道的探索，也收穫了積極成果。我們將繼續加强IP源頭建設，加强IP可視化和商業化進展，不斷總結成功經驗並優化頭部IP運營框架，不斷探索新科技和新賽道，從而為長期相信和支持閱文的股東帶來優異回報。

關於閱文集團

閱文集團致力於建立廣泛而優質的華語IP宇宙。公司培育和開發的核心IP及衍生覆蓋文學、動漫、影視、遊戲等多樣化的數字娛樂形態，並努力和缐下真實生活融合，實現用戶全面精神需求。閱文集團旗下囊括起點讀書、QQ閱讀、新麗傳媒等業界知名品牌以培育和開發IP，並與股東兼戰略合作夥伴騰訊以及第三方合作夥伴建立了廣泛的內容分發和IP合作。閱文集團已成功輸出包括《慶餘年》《鬼吹燈》《斗羅大陸》《全職高手》《贅婿》在內的動畫、影視、遊戲等領域的IP改編代表作。閱文集團龐大且豐富的內容庫和IP全產業鏈開發能力是其重要優勢。欲知更多訊息，可瀏覽：http://ir.yuewen.com/。

非國際財務報告準則財務計量

為補充根據國際財務報告準則編制的本公司綜合財務報表，若干非國際財務報告準則財務計量，即非國際財務報告準則經營盈利、非國際財務報告準則經營利潤率、非國際財務報告準則期內盈利、非國際財務報告準則純利率、非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利、非國際財務報告準則基本每股盈利及非國際財務報告準則攤薄每股盈利，作為額外的財務計量，已於本新聞稿中呈列，以方便讀者。該等未經審核非國際財務報告準則財務計量應當被視為對本公司根據國際財務報告準則編制的財務表現的補充而非替代計量。該等非國際財務報告準則財務計量或與其他公司所使用類似詞匯具有不同定義。此外，非國際財務報告準則調整包括本公司主要聯營公司的相關非國際財務報告準則調整，此乃基於相關主要聯營公司可獲得的已公布財務資料或本公司管理層根據所獲得的資料、若干預測、假設及前提所作出的估計。

我們的管理層認為連同相應國際財務報告準則計量一並呈列該等非國際財務報告準則財務計量為投資者及管理層提供關於我們財務狀况及經營業績相關財務及業務趨勢的有用信息。我們的管理層亦認為，非國際財務報告準則財務計量有助於評估本公司的經營表現。本公司審閱其財務業績中或會不時包括或剔除其他項目。

前瞻性陳述

本新聞稿載有前瞻性陳述，其涉及市場及業務展望、預測業務計劃及本公司的增長策略。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊及之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，其中，若干部份為主觀性或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述之內大部分為風險及不明朗因素。該等風險及不明朗因素的其他詳情載於我們的其他公開披露文件和公司網站。

閱文集團 綜合收益表













截至六月三十日止六個月



二零二四

二零二三



（人民幣百萬元，除詳細說明外） 收入







在缐業務 (1) 1,940.4

1,984.4

版權運營及其他 (2) 2,250.6

1,298.6



4,190.9

3,283.0 收入成本 (2,107.7)

(1,678.3) 毛利 2,083.2

1,604.8

毛利率 49.7 %

48.9 % 利息收入 90.6

80.1 其他（虧損）/收益淨額 (3.7)

5.8 銷售及營銷開支 (1,158.9)

(822.1) 一般及行政開支 (544.8)

(534.5) 金融資產減值虧損撥備淨額 (12.0)

(23.1) 經營盈利 454.4

310.9

經營利潤率 10.8 %

9.5 % 財務成本淨額 (2.1)

(2.8) 分佔聯營公司及合營企業的盈利淨額 150.6

117.5 除所得稅前盈利 603.0

425.6 所得稅開支 (99.1)

(49.6) 期內盈利 503.9

376.0

純利率 12.0 %

11.5 % 以下人士應佔盈利：







本公司權益持有人 504.3

376.7

非控制性權益 (0.4)

(0.7)



503.9

376.0 每股盈利





（以每股人民幣元列示）





- 每股基本盈利 0.50

0.37 - 每股攤薄盈利 0.49

0.37



















附注： (1) 在缐業務收入主要反映在缐付費閱讀、網絡廣告及在我們平台上分銷第三方網絡遊戲所得的收入。 (2) 版權運營及其他收入主要反映來自製作及發行電視劇、網絡劇、動畫、電影，出授版權，運營自營網絡遊戲及銷

售紙質圖書的收入。

閱文集團 綜合全面收益表













截至六月三十日止六個月



二零二四

二零二三



（人民幣百萬元）





期內盈利 503.9

376.0 其他全面收益（除稅後）:





其後可能重新分類至損益的項目







分佔聯營公司的其他全面虧損 (0.2)

(4.9)

貨幣換算差額 (19.0)

(48.5)









不會重新分類至損益的項目







按公允價值計入其他全面收益的金融資產公允價值

變動收益/（虧損）淨額 1.4

(4.1)

分佔聯營公司的其他全面收益 -

3.1

貨幣換算差額 47.9

125.6



30.2

71.3 期內全面收益總額 534.1

447.2 以下人士應佔全面收益總額：







本公司權益持有人 534.5

447.9

非控制性權益 (0.4)

(0.7)



534.1

447.2

閱文集團 分部信息













截至六月三十日止六個月



二零二四

二零二三



（人民幣百萬元，除百分比外） 收入







在缐業務 1,940.4

1,984.4

版權運營及其他 2,250.6

1,298.6

收入總額 4,190.9

3,283.0









收入成本







在缐業務 (966.0)

(997.8)

版權運營及其他 (1,141.8)

(680.5)

收入成本總額 (2,107.7)

(1,678.3)









毛利

在缐業務 974.4

986.6

版權運營及其他 1,108.8

618.1

毛利總額 2,083.2

1,604.8









毛利率







在缐業務 50.2 %

49.7 %

版權運營及其他 49.3 %

47.6 %

整體毛利率 49.7 %

48.9 %

閱文集團 綜合財務狀况表













於二零二四年

於二零二三年



六月三十日

十二月三十一日



（人民幣百萬元） 資產







非流動資產







物業、設備及器材 115.3

128.3

使用權資產 177.4

207.7

無形資產 7,327.4

7,330.1

於聯營公司及合營企業的投資 1,064.2

924.7

按公允價值計入損益的金融資產 853.2

856.0

按公允價值計入其他全面收益的金融資產 5.6

4.1

遞延所得稅資產 488.8

394.1

預付款項、按金及其他資產 292.5

291.6

定期存款 2,199.0

1,829.0



12,523.4

11,965.7 流動資產









存貨 716.6

743.7

電視劇及電影的版權 857.7

995.1

按公允價值計入損益的金融資產 2,817.6

2,442.7

貿易應收款項及應收票據 2,127.9

1,988.2

預付款項、按金及其他資產 1,186.5

1,212.6

定期存款 1,303.2

1,038.7

現金及現金等價物 2,898.3

2,801.8



11,907.8

11,222.8 資產總額

24,431.3

23,188.5









權益







本公司權益持有人應佔的資本及儲備







股本 0.7

0.7

庫存股份 (16.5)

-

就受限制股份單位計劃所持股份 (16.6)

(16.6)

股本溢價 16,374.7

16,312.6

其他儲備 1,831.2

2,173.3

保留盈利 1,059.3

555.0



19,232.7

19,024.9 非控制性權益 (0.9)

(0.5) 權益總額

19,231.7

19,024.4











































於二零二四年

於二零二三年



六月三十日

十二月三十一日



（人民幣百萬元） 負債







非流動負債







租賃負債 119.9

153.2

長期應付款項 8.1

1.2

遞延所得稅負債 132.1

134.5

遞延收入 23.1

24.2

按公允價值計入損益的金融負債 -

247.8



283.2

560.9 流動負債









借款 10.0

10.0

租賃負債 81.7

74.9

貿易應付款項 1,222.1

1,119.7

其他應付款項及預提費用 1,935.3

997.7

遞延收入 1,144.5

879.3

流動所得稅負債 237.4

266.4

按公允價值計入損益的金融負債 285.2

255.1



4,916.3

3,603.1 負債總額

5,199.5

4,164.0 權益及負債總額 24,431.3

23,188.5

閱文集團 經營盈利與EBITDA及經調整EBITDA的調節



截至六月三十日止六個月

二零二四

二零二三

（人民幣百萬元） 經營盈利與EBITDA及經調整EBITDA的調節：





經營盈利 454.4

310.9 調整：





利息收入 (90.6)

(80.1) 其他虧損/（收益）淨額 3.7

(5.8) 物業、設備及器材的折舊 17.8

17.0 使用權資產的折舊 36.2

38.4 無形資產攤銷 79.9

91.8 EBITDA 501.5

372.2 調整：





股份酬金 55.4

70.9 與收購事項相關的開支 30.7

28.2 經調整EBITDA 587.6

471.4

閱文集團 非國際財務報告準則財務計量與根據國際財務報告準則編制的計量的調節

















截至二零二四年六月三十日止六個月

調整

已呈報 股份酬金 投資及收購 無形資產攤銷 (2) 稅務影響 非國際財務報告準則 虧損淨額 (1)

（人民幣百萬元，除詳細說明外） 經營盈利 454.4 55.4 104.7 9.5 - 624.2 期內盈利 503.9 55.4 104.7 9.5 28.0 701.7 本公司權益持有人 504.3 55.4 104.7 9.5 28.0 702.1 應佔盈利 每股盈利











（每股人民幣元） - 基本 0.50







0.69 - 攤薄 0.49







0.69 經營利潤率 10.8 %







14.9 % 純利率 12.0 %







16.7 %

































截至二零二三年六月三十日止六個月

調整

已呈報 股份酬金 投資及收購 無形資產攤銷 (2) 稅務影響 非國際財務報告準則 虧損淨額 (1)

（人民幣百萬元，除詳細說明外） 經營盈利 310.9 70.9 153.9 10.1 - 545.8 期內盈利 376.0 70.9 147.2 10.1 (1.8) 602.4 本公司權益持有人 376.7 70.9 147.2 10.1 (1.8) 603.1 應佔盈利 每股盈利











（每股人民幣元） - 基本 0.37







0.60 - 攤薄 0.37







0.59 經營利潤率 9.5 %







16.6 % 純利率 11.5 %







18.3 %















































附注： (1) 該項目主要包括投資公司產生的處置收益、減值撥備和公允價值變動，收購新麗傳媒相關的代價負債的公允價值

變動，以及新麗傳媒的若干雇員及前股東的酬金開支。 (2) 指收購產生的無形資產以及電視劇及電影版權攤銷。

SOURCE 閱文集團