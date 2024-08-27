玄武雲發佈2024年中期業績

營收同比增長22.2% 同比減虧近70%

二零二四年上半年公司收入實現增長22.2%至647.5百萬元（人民幣，下同），淨虧損大幅收窄69.5%至6.1百萬元

公司經營費用率同比下降6.7個百分點， 降本增效成果顯著

公司報告期內累計覆蓋客戶達2,406家，核心客戶ARPU達1.9百萬元，核心客戶淨收入留存率達98.4%

SaaS業務營收365.1百萬元，同比增長39.6%；SaaS 業務 營收占比首超50%，達56.4%

營收占比首超50%，達56.4% 得益於領先產品力和拓客能力，營銷雲實現營收306.5百萬元，同比增長41.1%

基於公司AI技術引領以及對大消費業務場景的深刻理解，使得客戶粘性不斷提升，銷售雲年度經常性收入（ARR）達到21.7百萬元，同比增長22.4%

廣州2024年8月27日 /美通社/ -- 中國本土領先的智慧CRM服務提供商玄武雲科技控股有限公司（「玄武雲」或「公司」，股票代碼：2392.HK）於8月27日發佈了其截至二零二四年六月三十日止的中期業績。

報告期內，公司堅持「技術+業務」雙輪驅動的發展策略，整體實現穩健發展，當期營收同比增長超20%；在收入持續增長的同時，公司憑藉謹慎的費用管控原則，在報告期內淨虧損得以實現大幅減虧，降本增效成果顯著。

營收同比增長22.2% SaaS營收占比首超50%

公告顯示，報告期內，玄武雲堅持穩中求進，在存量客戶的基礎上持續拓展新客，基於此，公司在2024年上半年錄得收入647.5百萬元，同比增長22.2%，其中，公司聚焦的SaaS板塊，實現營收365.1百萬元，同比增長39.6%。值得注意的是，這也是公司SaaS業務營收占比首次超50%，達56.4%，這與公司堅定聚焦CRMSaaS的長期戰略方向息息相關。

與此同時，玄武雲在報告期內持續秉承謹慎的費用管控原則，並於去年年底更新了人力組織架構，這使得公司淨虧損大幅收窄69.5%至6.1百萬元。

服務客戶方面，報告期內，玄武雲秉承幫助數智化轉型的使命，通過CRM SaaS「三朵雲」（營銷雲、銷售雲、客服雲）產品及aPaaS、cPaaS平臺，為金融、快速消費品（「快消」）、公用事業實體和政企及TMT四大行業累計2,406家客戶提供服務。

而得益於公司長期以來的優秀服務及產品力提升，玄武雲於報告期內的總核心客戶人均貢獻值達1.9百萬元，核心客戶總收入占總客戶收入的95.3%，公司的核心客戶淨收入留存率達98.4%。尤其是在公司聚焦的SaaS板塊，客戶數量在報告期內達到1,705家，同比增長9.9%，同時，SaaS核心客戶的人均貢獻值（ARPU）達到1.5百萬元，同比增長14.2%。此外，我們SaaS核心客戶淨收入留存率達106.1%。

「技術+業務」雙輪驅動 加速豐富SaaS標準化產品

回顧上半年市場趨勢，以數字經濟為引領，加快培育新質生產力，助力經濟向高質量發展成為了主旋律。對此，玄武雲堅持「技術+業務」雙輪驅動的戰略，截至報告期末，公司獲得授權專利172項、計算機軟件著作權196項；其中，在上半年授權專利和計算機軟件著作權合計新增36項。在產品創新和服務方面，公司持續聚焦行業客群數智化需求，賦能客戶更多業務場景的數智化升級，從而助力客戶業務實現智慧增長。值得一提的是，報告期內，公司尤其聚焦SaaS標準化產品的研發，以期降低專案成本，並進一步拓展中小客戶群。

具體來看，作為玄武雲服務金融、政企等行業客戶的業務板塊，營銷雲在報告期內緊跟金融行業政策趨勢，並持續深耕客戶需求，報告期內，營銷雲新簽華東地區和華西地區、西北地區多家頭部銀行，實現營收306.5百萬元，同比增長41.1%。產品方面，作為營銷雲的明星產品融合通信中臺（下稱「ICC」），在全面適配國產化的基礎上，發佈了5.3.0版本進一步豐富了產品模組，新增了多法人模式/國際短信/簽約副本等系列標準功能，以滿足更多金融客戶的不同業務新需求，以及老客戶的複購、增購需求。同時，ICC還對iPush功能進行了專項優化，推出了專門面向證券行業的版本，從而加速向更多細分領域進行突破。

同時，作為公司第二增長曲線的業務板塊，報告期內，銷售雲在aPaaS平臺的技術支持下，聚焦對客戶使用產品進行全面升級，此舉有利於客戶使用體驗提升、並增強客戶粘性；同時，銷售雲在上半年繼續加大標準化產品的打造，優化了標準產品運營底盤，通過「萬眾創產品」專項，推動了20多個專案組件的發佈；基於公司大消費行業多模態大模型—玄韜的底層能力，結合客戶業務場景需求，公司AI標準化產品矩陣新增圖片拼接模型、歷史庫查重等產品。

另外，作為助力快消客戶實現智慧零售門店數位化營銷的標品，玄武雲AIoT智慧冰櫃上半年市場拓展順利，並簽約多家乳品、飲料頭部客戶，在合作模式上，AIoT智慧冰櫃新增了AI模型獨立合作解決方案，以便滿足客戶方個性化的需求。基於上述業務進展，報告期內，銷售雲實現收入43.1百萬元，同比增長34.9%。同時，我們銷售雲的年度經常性收入（ARR）達到21.7百萬元，同比增長22.4%。

客服雲是公司基於多渠道客戶溝通、全流程業務管理，提供全產業鏈人機耦合的智能客服服務。報告期內，客服雲新增消金行業的特色功能，如智能開案、語音短信、行業報表，提高了客戶的付費意願和產品競爭力，同時，聯絡中心的付費坐席同比增長達42.8%。

在國內主營業務穩健發展的同時，玄武雲也在持續推進海外市場以及生態合作。報告期內，重點助力國內客戶在東南亞、南亞、拉丁美洲等區域的出海營銷，與此同時，公司也積極開拓海外生態合作，搭建核心資源，加強風控能力，提升業務運營保障。在國內生態合作方面，玄武雲持續加強與華為雲等雲廠商的合作。報告期內，公司已與華為簽署鴻蒙合作協議，旗下的「智慧100」「iPush」產品將啟動鴻蒙原生應用開發，此舉也將為公司客戶提供更多樣化選擇，以及更加智能、便捷的產品服務體驗。

加速標準化產品覆蓋中腰部客戶 致力全年實現盈虧平衡

對於2024年下半年的發展，玄武雲在公告中指出，公司將會緊跟數字經濟這一時代機遇，在AI、DI技術加持下，公司智慧CRM產品將助力更多企業實現高質量數智化轉型升級。

首先，在公司第二增長曲線銷售雲方面，玄武雲已將其銷售雲品牌由「玄訊」升級為「玄瞳」。對此，玄武雲董事長陳永輝表示，「瞳」代表AI中視覺識別與數據洞察，由「訊」到「瞳」，這蘊含了以智為翼，以及從「連接」到以「智能識別、數據洞察、智慧運營、產業互聯」的價值升維。上述品牌升級，也將有利於我們繼續聚焦消費品行業百強客戶，並通SaaS+AI產品（銷售雲+AI +DI +AIOT）驅動存量客戶業務的迭代升級，築建標準化產品體系來提升客單價。

與此同時，玄武雲還將深化AI、DI技術對智慧CRM產品的融合，聚焦客戶切實業務需求，打造出更多可以快速上線的標準化產品，在此基礎上，公司將通過渠道發力，加速標準化產品覆蓋中腰部客群，這部分業務增量對玄武雲未來發展也將是一個新的增長引擎，並進一步提升公司的市佔率。

營銷雲方面，下半年，玄武雲將持續調研金融、政企客戶的業務數智化轉型需求，並通過ICC、DMP等產品助力客戶深度挖掘數據價值，幫助客戶構建全方位用戶畫像，提升客戶的運營管理能力，從而保障精准營銷觸達與轉化能力。此外，在5G消息應用方面，玄武雲會在cPaaS平臺增加5G消息底層通信能力，開放給更多的通信產品高效集成。

海外業務也將繼續作為玄武雲新的增長點之一，下半年公司將聚焦在東南亞、拉丁美洲等地區的部分國家，重點開拓核心資源，保障業務穩定運行；客戶方面，玄武雲在積極拓展市場的同時，也會梳理公司國內客戶的出海營銷需求，實現對老客戶交叉銷售，進一步增強客戶粘性。

玄武雲董事長陳永輝表示，下半年，我們致力在保持業務穩健發展的同時，將會持續加強公司的造血能力，提升盈利能力及強化股東回報，致力在全年業績上實現盈虧平衡。

財務業績



截止6月30日至六個月

二零二四年 人民幣千元 二零二三年 人民幣千元 變動 % 收入 647,469 529,963 22.2 毛利 101,249 100,611 0.6 經營（虧損）╱利潤 (4,106) (19,612) (79.1) 除所得稅前（虧損）╱利潤 (5,912) (20,715) (71.5) 年內虧損及全面虧損總額 (6,140) (20,155) (69.5)



截止6月30日至六個月

二零二四年

人民幣千元 二零二三年

人民幣千元 變動

%

收入（按服务分部劃分） CRM PaaS服務 282,411 268,397 5.2 CRM SaaS服務 365,058 261,566 39.6 集團總計 647,469 529,963 22.2

關於玄武雲：

玄武雲科技控股有限公司（簡稱：玄武雲）是中國最大的智慧CRM服務提供商（股票代碼2392.HK），公司在2022年7月8日成功在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。公司境內運營實體為玄武科技，現已建立起覆蓋全國34個省市的營銷服務體系。公司以aPaaS、cPaaS、AI、DI平臺為技術底座，擁有營銷雲、銷售雲、客服雲核心SaaS產品應用，向客戶提供全觸點、全渠道、全生命週期管理的智慧CRM產品及服務。

SOURCE 玄武雲科技控股有限公司