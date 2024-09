作為香港精品酒與珍奢品拍賣行以及亞洲唯一一家古巴產品拍賣行,麥迪森拍賣 (www.madison-auction.com) 致力於為全球尤其是亞太區的高淨值客戶提供最便捷的臻品拍賣。從估價到精湛的市場行銷策略,提供行業較低的22.5%買家傭金,免去繁瑣的手續。

葡萄酒 | Lot 1 - 279

這場拍賣將有279組名家葡萄酒供競拍,將為您的酒窖增添驚喜與亮點。

這場拍賣葡萄酒名家林立,勃艮第拍品尤為精彩。2016年勃艮第採收時因為霜凍,許多酒莊葡萄產量不足以釀造蒙哈榭特級園。於是DRC、「雙雞」勒弗萊和拉芳等當地七大名莊聯合起來,共同釀一款特別版蒙哈榭,產量僅500瓶 (Lot 252)。

此外,三瓶瓶號相連的1998勒樺慕西尼特級園 (Lot 227~229) 也格外矚目,這款拍賣會寵兒您豈能錯過!

波爾多拍品由五大一級莊精彩的大瓶裝領銜,包括來自世紀年份的1.5升1990拉菲 (Lot 6~7)、3升1986木桐 (Lot 140) 和6升2005木桐 (Lot 141) 等,頗具收藏價值。

除了波爾多和勃艮第佳釀以外,這場的法國名家拍品還有羅訥河谷的稀雅絲教皇新堡 (Lot 95),以可媲美最頂級勃艮第的優雅風格,成為各大藏家趨之若騖的珍品,尤其是來自2005年這個法國近20年來的最佳年份之一,窖藏能力無可置疑。

歐洲另一葡萄酒大國義大利同樣不乏值得珍藏的好酒。一組頂級布魯奈羅精選 (Lot 107) 集齊了兩大巨頭,意酒愛好者機不可失。

此外,義大利巴巴萊斯科大師嘉雅的作品在本場拍賣亦有亮相。由1970年代到2008年的多款巴巴萊斯科 (Lot 201~204) ,絕對是既可飲用又可收藏的義大利經典。

這場拍賣舊世界名釀林立,新世界的精品酒實力也不弱。美國享負盛名、兼具大膽創意和絕佳品質的膜拜酒莊——SQN賽奎農驚豔登場,數組組合拍品 (Lot 188~193) 相當誘人,從2003到2016年新舊SQN酒款一網打盡,美國酒飲家一定不能錯過這場SQN盛宴!

日本北海道釀造的葡萄酒最近走上國際舞臺並逐漸為人所熟知,其中曾我貴彥酒莊的娜娜 - 津森黑皮諾成為日本現時最炙手可熱的精品酒,產量稀少且甚少出口,吊足飲家們的胃口。這組曾我貴彥酒莊組合 (Lot 225) 甚至有2014-2018共5個垂直年份,在拍賣會中非常罕見。

威士忌 | Lot 8001 - 8091

威士忌市場行情近年來波動連連,但對買家來說卻意味著能夠買到不少划算的心頭好。雖然這場拍賣只有91組威士忌拍品,但卻有74組共278瓶麥卡倫拍品,且價格非常親民。

麥卡倫18年雪莉桶是每場拍賣的常客,由價格相宜的2018發行版到收藏級別的1968都能夠找到 (Lot 8017 –8021, 8088–8091),價格最友好的一瓶不到2,000港幣起拍!與世界知名米其林星廚Roca兄弟聯手推出的「蒸餾您的世界」倫敦限量版 (Lot 8027) 買少見少,起拍價僅需32,000港幣,藏家記得把握良機。

麥迪森還為藏家帶來麥卡倫早期推出的檔案系列第二冊 (Lot 8062) 和年度限量系列全套 (Lot 8006);而在Lot 8004–8005, 8063–8066裏分別是年度限量系列的第一版到第六版,每一版均有6瓶供您競拍。

若您喜歡麥卡倫官方以前推出的一些裝瓶系列,不妨考慮由義大利進口的幾組7年高性價比拍品 (Lot 8022 & 8067),以及從1980年代直到千禧年的10年裝瓶款 (Lot 8068 & 8070);預算多一點的話還可競拍卓越單桶系列 (Lot 8075–8076)。

資深飲家可能已經喝過不少麥卡倫官方裝瓶,而獨立裝瓶 (IB) 能提供更多驚喜,本場有25組共85瓶IB拍品。高登&馬克菲爾推出的黃金大麥系列是飲家們品嘗IB麥卡倫的首選,由高年份的1965到性價比頗高的1995都涵括其中 (Lot 8035–8038)。

歷史最悠久的獨立裝瓶商凱登漢也裝瓶過不少經典的麥卡倫,包括Dumpy矮胖瓶和權威珍藏系列 (Lot 8009–8012, 8086)。而蘇格蘭麥芽威士忌協會 (SMWS) 在IB界舉足輕重,尤其是最初的裝瓶版本。這場拍賣帶來了3瓶舊版SMWS裝瓶的麥卡倫 (Lot 8016),起拍價僅需16,000港幣!

雖然麥卡倫以外的威士忌只有17組,但實力不容忽視。若您追求高評分,義大利威士忌巨頭Sestante裝瓶的1973 波摩16年(Lot 8057)、波特艾倫於2012推出的32年官方裝瓶 (Lot 8052) 和蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會非凡禮盒收藏家套裝 (Lot 8046) 再合適不過,分別獲得Whiskyfun 93、95和91高分!

除此之外,主辦方還為威士卡老饕呈現義大利威士忌裝瓶巨頭Samaroli推出的1965格蘭愛琴 和1973年雅柏 (Lot 8058- 8059)!追求老年份的威士忌客請留意,由高登&馬克菲爾裝瓶的1939格蘭利威是本場拍賣蒸餾年份最高的一瓶 (Lot 8045)!

本場拍賣還有一些已停產的酒廠作品,例如波特艾倫、羅斯班克和輕井澤等。不過其中一些酒廠例如小磨坊、帝國、凱普多尼克、格蘭穆爾、北港(布裏金)卻是難得的滄海遺珠 (Lot 8042, 8050–8056)。

古巴產品 | Lot 3001 - 3232

本場古巴產品拍賣是第二場麥迪森拍賣為Min Ron NEE先生舉辦的致敬拍賣,232組市面上難覓的私人藏品供您競拍,機會難得!

「煙草畫家」素描畫作 | Lot 5001 - 5002

Milton Bernal Castro的油畫和煙草畫作曾在古巴、中國、奧地利、法國、西班牙、墨西哥、俄羅斯、聖彼得堡、德國、匈牙利、巴拿馬等地展出,並作為私人收藏被遍佈世界各地的哈瓦那之家永久收藏。

他的四幅作品分別於2005、2006、2008和2009年在古巴舉辦的哈瓦那節上拍賣,分別是「Compay Segundo」和「Celia Sánchez」。

拍品推薦

2016 L'Exceptionnelle Vendanges des Sept Domaines Montrachet Grand Cru

2016 七大名莊 蒙哈榭特級園

拍品編號 #252

1瓶,原木箱,總體:完美 | 酒帽:蠟封,其他:產量500瓶,酒標附名字

估值 HK$ 180,000 - HK$ 300,000

這款可一不可再的七大名莊蒙哈榭特級園自推出以來僅在拍賣會上出現過兩次,這次是第三次,飲家和藏家一定要拿下。

1998 Domaine Leroy Musigny Grand Cru

1998 勒樺酒莊 慕西尼特級園

拍品編號 #227~229

1瓶/組 | 總體:很好,酒標:美國進口 | 其他 : 拍品227-229連續瓶號,產量585瓶 | WA 96

估值 HK$ 220,000 - HK$ 380,000/Lot

這款勒樺老太的特級園旗艦酒款一直是拍賣會「皇冠上的明珠」,每年平均產量只有600瓶。

2005 Château Mouton Rothschild Pauillac 1er Cru Classé

2005 木桐 波雅克一級酒莊

拍品編號 #141

1支6升,原木箱 | 總體:很好 |酒標:背標輕微污標 | RP 98

估值 HK$ 30,000 - HK$ 55,000

BEST OF BRUNELLO

頂級布魯奈羅精選

拍品編號 #107

5瓶 | 1.RP 90, 3.RP 94, 4.WA 96+

估值 HK$ 12,000 - HK$ 20,000

1/

1994 Soldera Brunello di Montalcino Riserva(1)

1994 索德拉酒莊 布魯奈羅珍藏 (1)

總體 : 很好,液位 : 瓶頸底部,酒標 : 污標

2/

1998 Soldera Brunello di Montalcino Riserva(1)

1998 索德拉酒莊 布魯奈羅珍藏 (1)

總體 : 很好,酒標 : 極輕微劃痕,木塞 : 極輕微凹陷

3/

2007 Tenuta Biondi Santi Brunello di Montalcino(1)

2007 碧安帝山迪酒莊 布魯奈羅 (1)

總體 : 很好,酒標 : 頸標有極輕微折紋

4/

2013 Tenuta Biondi Santi Brunello di Montalcino(2)

2013 碧安帝山迪酒莊 布魯奈羅 (2)

總體:完美

若碧安帝山迪代表義大利布魯奈羅的起源和歷史,那此間的品質天花板代表就非索德拉莫屬了。意酒愛好者機不可失。

07 & 08 SINE QUA NON

07 & 08年SQN組合拍品

拍品編號 #191

3瓶,2支1.5升 | #1 總體:很好,酒帽:蠟封 | #3 總體:完美,酒帽:蠟封 | 1.WA 98, 2.WA 97, 3.WA 95, 4.WA 95

估值 HK$ 12,000 - HK$ 20,000

1/

2007 Sine Qua Non Dangerous Birds Syrah(1)

2007 賽奎農 「危鳥」西拉 (1)

酒標:背標有極輕微劃痕

2/

2007 Sine Qua Non Pictures Grenache (1 Magnum)

2007 賽奎農「美圖」歌海娜(1支1.5升)

酒標:背標輕微污標

3/

2008 Sine Qua Non B-20 Syrah (1 Magnum)

2008 賽奎農「B-20」西拉 (1支1.5升)

4/

2008 Sine Qua Non B-20 Syrah (2)

2008 賽奎農「B-20」西拉 (2)

TAKAHIKO EXPERIENCE

曾我貴彥酒莊體驗組合

Lot 225 | 拍品編號 #225

5瓶

估值 HK$ 10,000 - HK$ 17,000

1/

2014 Takahiko Nana-Tsu-Mari Pinot Noir(1)

2014 曾我貴彥酒莊 娜娜-津森黑皮諾(1)

總體:很好,酒標:極輕微褶皺,酒帽:蠟封

2/

2015 Takahiko Nana-Tsu-Mari Pinot Noir(1)

2015 曾我貴彥酒莊 娜娜-津森黑皮諾(1)

總體:完美,酒帽:蠟封

3/

2016 Takahiko Nana-Tsu-Mari Pinot Noir(1)

2016 曾我貴彥酒莊 娜娜-津森黑皮諾(1)

總體:很好,酒標:極輕微褶皺,酒帽:蠟封

4/

2017 Takahiko Nana-Tsu-Mari Pinot Noir(1)

2017 曾我貴彥酒莊 娜娜-津森黑皮諾(1)

總體:很好,酒標:極輕微污標,酒帽:蠟封

5/

2018 Takahiko Nana-Tsu-Mari Pinot Noir(1)

2018 曾我貴彥酒莊 娜娜-津森黑皮諾(1)

總體:很好,酒標:污標,酒帽:蠟封有輕微裂痕

1939 Glenlivet Gordon & MacPhail George & J.G. Smith's

1939 格蘭利威 高登&馬克菲爾裝瓶 George & J.G. Smith's特別版

拍品編號 #8045

1瓶,總體:完美 | 酒標:義大利進口,酒精度:40度,容量:750毫升 | 其他 : 單一麥芽威士忌

估值 HK$ 7,000 - HK$ 12,000

1968 Macallan 18 Year Old Sherry Wood

1968 麥卡倫 18 年 雪莉桶

拍品編號 #8091

1瓶,總體:很好 | 酒標:極輕微汙標 , 極輕微損壞,裝瓶 :1987年,桶型:雪莉桶 | 酒精度:43度,容量:750毫升,其他 : 單一麥芽威士忌 | WF 91

估值 HK$ 18,000 - HK$ 30,000

KEEPERS OF THE QUAICH EXCLUSIVE BOXED COLLECTORS' SET

蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會非凡禮盒收藏家套裝

拍品編號 #8046

4瓶,禮盒 | WF 91 (泰斯卡;高原騎士)

估值 HK$ 12,000 - HK$ 20,000

1998 Strathisla 18 Year Old, #99642(1)

1998 斯特拉賽斯拉 18 年,桶號 99642(1)

1998 Talisker 18 Year Old, #6829(1)

1998 泰斯卡 18年,桶號6829(1)

1998 Highland Park 19 Year Old, #7667(1)

1998 高原騎士 19年,桶號7667(1)

2000 Glenfiddich 19 Year Old, #3238(1)

2000 格蘭菲迪 19年,桶號3238(1)

總體:很好,液位:瓶肩頂處(斯特拉賽斯拉),其他完美,裝瓶:2016年8月16日(斯特拉賽斯拉), 2017年7月27日(泰斯卡),2018年6月20日(高原騎), 2019年7月26日(格蘭菲迪),瓶號:50盒套裝中的第43盒,桶型:再填雪莉桶(斯特拉賽斯拉), 再填雪莉巴特桶(泰斯卡), 再填美國豬頭桶(高原騎士), 再填美國橡木豬頭桶(格蘭菲迪),酒精度:59.4度(斯特拉賽斯拉), 56.6度(泰斯卡), 55.7度(高原騎士), 57.4度(格蘭菲迪)。容量:700毫升,其他:單一麥芽威士忌,產量529瓶(斯特拉賽斯拉), 產量618瓶(泰斯卡), 產量297瓶(高原騎士), 產量262瓶(格蘭菲迪),套裝產量50盒

Sketch of Al Capone

素描 阿爾-卡彭

拍品編號 5001

45*55厘米

估價: HK$ 32,000-70,000

Milton Bernal Castro用油畫顏料在人造紙材料上作畫(這本身就是一件藝術品,因皆為手工作品),並用天然煙草葉鑲嵌出模擬織物的紋理或他所畫人物的其他部位,這些天然煙草葉經過化學處理,確保不會褪色並保留其可塑性,且隨著時間的推移而曆久彌新。

Sketch of the Dancer at Tropicana, La Habana Cuba

素描 古巴Tropican的舞者

拍品編號 5002

45*55 厘米

估價: HK$ 32,000-70,000

