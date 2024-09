「2024亞洲智能應用程式大獎」結果公佈

香港參賽者在「生活社交及娛樂類」有出色表現,Bupa (Asia) Limited開發的Blua Health獲金獎及「特別嘉許大獎 – 最佳UX/UI 設計獎」, Blua Health是香港首個AI驅動的一站式健康應用,隨時隨地評估健康狀況,指導健康生活,並提供積分獎勵。銀獎Solos AirGo App提升智能眼鏡體驗,整合AI對話、翻譯、健身追蹤和健康監測功能,提高用戶生產力和健康水平。銅獎O+O Meta Event Hub連接線上線下,讓遠程參與者通過虛擬化身參與展覽、研討會。AI聊天機器人提供全天候服務,分析訪客行為助優化未來活動。

「商業應用類」得主AIM是韓國首款AI投資應用,提供頂級個人投資顧問服務。用戶可迅速開戶,獲得AI算法Esther的專業建議,投資全球市場。已服務70,000用戶,管理10億美元資產。其他入圍三個組別決賽的作品分別是來自以色列、印尼、馬來西亞、韓國及越南的智能應用程式。

大獎今年迎來第十屆,自2013年首辦以來,收到全亞洲累計超過1,300項智能應用程式參賽,是業界認可的權威獎項,亦是亞洲智能應用程式業界一年一度的盛事。今屆大獎因應近年急速發展的人工智能(AI),以「AppAIchemy:Chapter 10 of ASA Saga」為主題,呼應智能應用程式在各個領域的蓬勃發展。大獎今屆繼續有香港及其他16個亞洲國家及地區的相關機構攜手合作,包括中國大陸、台灣、以色列、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、斯里蘭卡、緬甸、印度、柬埔寨及孟加拉,他們除了派員擔任決賽評判外,亦參與了亞洲智能應用程式高峰會,有關活動匯聚亞洲智能應用程式業界的翹楚,通過交流促進業界的合作與發展,推動智能應用程式的創新與應用。

今屆大獎的頒獎典禮很榮幸邀請到文創產業助理專員曹黎淑霞女士擔任主禮嘉賓。她恭賀各得獎者,並鼓勵香港文創業界善用科技,推動行業發展。

香港無線科技商會主席李勁華先生在頒獎典禮上表示:「非常榮幸能夠見證這項亞洲區盛事邁進第十屆的里程碑, 今屆我們再度邀請來自16個國家及地區的業界專家,聚首香港共襄盛舉。今屆的主題圍繞著人工智能(AI)的迅猛發展,參賽智能應用程式展示了如何在各個領域中迅速推動創新並重塑行業格局。非常高興看到各參賽者展示了出色的創新能力和技術實力,特別是入圍決賽的作品,恭賀他們的努力得到了充分的體現及認同。」

「2024亞洲智能應用程式大獎」設有三大獎項組別,分別為「公共事務及社會創新企業類」(Public Sector and Social Innovation Category)、「商業應用類」(Business and Commercial Category)以及「生活社交及娛樂類」(Lifestyle and Entertainment Category)。在入圍決賽的九支隊伍中,有三支是來自香港本地企業,其他分別是來自以色列、印尼、馬來西亞、韓國及越南,他們一齊爭奪各個獎項組別的最後金、銀、銅獎。而大會在每個獎項類別的金獎得主中,進一步評選出今屆「亞洲智能應用程式榮譽大獎」的得主。

另外,今屆大獎的兩個特別嘉許大獎 – 最佳初創企業 (Special Mention Award – The Best Start up) 以及最佳UX/UI設計獎 (Special Mention Award – The Best UX/UI design),開放予香港及協辦的16個國家或地區的隊伍參加,藉此分別嘉獎初創企業的創新應用程式,以及在使用者體驗及介面設計上表現優秀的應用程式。結果最佳初創企業獎由ReCube Limited憑其開發的ReCube奪得;Bupa (Asia) Limited開發的Blua Health則獲最佳UX/UI 設計獎。

「2024亞洲智能應用程式大獎」得獎名單如下:

榮譽大獎

得獎者:以色列 - Vitalerter (Vitalerter Ltd)

「公共事務及社會創新企業類」(Public Sector and Social Innovation Category)

金獎:以色列 - Vitalerter (Vitalerter Ltd)

銀獎:印尼 – paperless (PT Digital Kreasi Muslim)

銅獎:印尼 – Silang App (Silang.id)

「商業應用類」(Business and Commercial Category)

金獎:韓國 – AIM (AIM Inc.)

銀獎:越南 - Store Optimizer (Palexy Company Limited)

銅獎:馬來西亞 - Agmo EV Super App (Agmo Holdings Limited)

「生活及娛樂類」(Lifestyle and Entertainment Category)

金獎:香港 – Blua Health (Bupa (Asia) Limited)

銀獎:香港 – Solos AirGo App (Solos Technology Limited)

銅獎:香港 – O+O Meta Event Hub (Chef Digital Limited)

特別嘉許大獎–最佳初創企業 (Special Mention Award–The Best Start up)

得獎者:香港 – ReCube Limited的ReCube

特別嘉許大獎–最佳UX/UI 設計獎 (Special Mention Award–The Best UX/UI design)

得獎者:香港 – Bupa (Asia) Limited的Blua Health

*各獎項類別另設優異獎,完整得獎名單請參閱大獎網頁https://bestasiaapp.hk

香港無線科技商會連續十屆獲文創產業發展處(前稱「創意香港」)資助舉辦大獎,以表揚亞洲業界在開發智能應用程式方面的卓越成就,並為本地及境外開發者提供交流平台,以推動本地相關產業發展、協助企業拓展業務,同時鼓勵香港文創產業加強使用智能應用程式,結合科技擴闊發展空間。

香港無線科技商會一直致力擴展大獎在亞洲區域的影響力,推動本地智能應用程式產業的發展及促進並協助本地優秀的智能應用程式人才拓展業務。參與大獎的亞洲國家與地區已擴展至香港、中國大陸、台灣、以色列、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、斯里蘭卡、緬甸、印度、柬埔寨及孟加拉,為亞洲智能應用程式業界提供絕佳的交流平台。

大會除了下午舉行「2024亞洲智能應用程式大獎」頒獎典禮外,亦於同日(9月11日)上午舉行亞洲智能應用程式高峰會,邀請了17位來自香港及其他亞洲國家/地區的專家代表分享他們的真知灼見。

大會感謝文創產業發展處的資助,和各合作夥伴、支持機構、講者的鼎力支持。各項活動的精彩內容將上載至https://contest2024.bestasiaapp.hk/,供各界重溫。

關於香港無線科技商會

香港無線科技商會成立於 2001 年,是一個非牟利機構,為從事無線科技的企業提供中立的資訊平台,以促進業界發展。本會作為業界樞紐,致力推廣社會各界對無線科技的關注,以及提倡無線科技及流動技術方案的開發和應用。除了促進業界之間的交流和合作外,亦協助提升本地無線科技在軟/硬體開發方面的專業水準,積極支持科技企業拓展業務。二十多年來,一直受同業支持,包括數碼娛樂、數碼營銷和初創企業等。網頁:http://www.hkwtia.org。

關於「亞洲智能應用程式大獎」

由香港無線科技商會舉辦、文創產業發展處資助的「亞洲智能應用程式大獎」(下稱「大獎」), 2024年迎來第十屆。大獎是亞洲智能應用程式業界的盛事,香港以外的合作夥伴來自16個亞洲國家及地區,包括中國大陸、台灣、以色列、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、斯里蘭卡、緬甸、印度、柬埔寨及孟加拉,為亞洲智能應用程式業界提供絕佳的交流平台。查閱大獎詳情,請瀏覽網頁:www.bestasiaapp.hk。

關於文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立,前身為「創意香港」,是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室,致力為香港營造有利的環境,促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展,以及推動香港成為亞洲創意之都,並在社會營造創意氛圍,以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。網頁:https://www.ccidahk.gov.hk。

